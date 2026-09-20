Ιωάννινα: Πολίτες ανέσυραν ζωντανό άνδρα με ψυχολογικά προβλήματα που έπεσε στη λίμνη Παμβωτίδα

Snapshot Ένας 46χρονος με ψυχολογικά προβλήματα έπεσε στη λίμνη Παμβώτιδα και βρέθηκε αναίσθητος.

Περαστικοί εντόπισαν τον άνδρα, ειδοποίησαν την αστυνομία και τον ανέσυραν ζωντανό από το νερό.

Ο 46χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Ιωαννίνων για εξετάσεις και κρίθηκε απαραίτητη η νοσηλεία του σε κλινική.

Η αστυνομία διερευνά τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού. Snapshot powered by AI

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Κυριακής στη λίμνη Παμβώτιδα, στα Ιωάννινα όταν ένας 46χρονος έπεσε μέσα στο νερό, χωρίς να αντιδρά.

Σύμφωνα με πληροφορίες του epirusgate, οι περαστικοί εντόπισαν τον άνδρα και ειδοποίησαν την αστυνομία, πριν από τις 9 το πρωί. Όμως δεν έμειναν μόνο εκεί, αλλά έπεσαν στα νερά και κατάφεραν να τον ανασύρουν ζωντανό.

Στο σημείο έσπευσε η αστυνομία και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που μετέφερε τον 46χρονο στο νοσοκομείο Ιωαννίνων, για να υποβληθεί στις απαραίτητες εξετάσεις. Ο άνδρας φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα και κρίθηκε αναγκαία η νοσηλεία του σε κλινική του νοσοκομείου.

Οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού διερευνώνται από την ΕΛ.ΑΣ.

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