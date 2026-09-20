Γιώργος Μαζωνάκης: Το κοριτσάκι που θα βάφτιζε πήγε στον τάφο του και άφησε ένα λουλούδι - Βίντεο

Η μικρή Λεάνδρα, η κόρη της παίκτριας του «The Voice», που θα βάφτιζε ο Γιώργος Μαζωνάκης, πήγε με τη μητέρα της να τιμήσει τον τάφο του αγαπημένου τραγουδιστή

Ανθή Κουρεντζή

Γιώργος Μαζωνάκης: Το κοριτσάκι που θα βάφτιζε πήγε στον τάφο του και άφησε ένα λουλούδι - Βίντεο
LIFESTYLE
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  • Η Μαρίνα Μουσαμάι και η κόρη της Λεάνδρα επισκέφτηκαν τον τάφο του Γιώργου Μαζωνάκη για να τιμήσουν τη μνήμη του.
  • Ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε προταθεί να βαφτίσει την κόρη της Μαρίνας, με την οποία είχε αναπτύξει στενή σχέση.
  • Η μικρή Λεάνδρα άφησε ένα λουλούδι και έδωσε ένα φιλί στον τάφο του τραγουδιστή ως έκφραση αγάπης.
  • Η Μαρίνα υποσχέθηκε να διατηρήσει ζωντανή τη μνήμη και την αγάπη που είχε ο Μαζωνάκης για την κόρη της.
  • Ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε εκφράσει προσωπικά την επιθυμία να βαφτίσει την κόρη της Μαρίνας κατά τη διάρκεια του «The Voice».
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Σε μία συγκινητική ανάρτηση προχώρησε η πρώην παίκτρια του «The Voice», Μαρίνα Μουσαμάι, η οποία επισκέφτηκε με την κόρη της, Λεάνδρα τον τάφο του Γιώργου Μαζωνάκη το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου.

Η Μαρίνα Μουσαμάι είχε αναπτύξει μία πολύ στενή - σχεδόν οικογενειακή - σχέση με τον δημοφιλή τραγουδιστή, ο οποίος, εκτός από coach της, είχε προταθεί να βαφτίσει και την κόρη της.

Χθες, όπως έδειξε σε βίντεο που ανήρτησε στα social media, βρέθηκε μαζί με τη μικρή της κόρη, για να τιμήσουν τη μνήμη του αγαπημένου καλλιτέχνη και να του πουν το δικό τους «αντίο».

Η μικρή Λεάνδρα άφησε ένα λουλούδι για τον Γιώργο Μαζωνάκη και του χάρισε ένα φιλί, με τη μητέρα της να αποτυπώνει σε λίγες λέξεις τη βαθιά συγκίνηση της στιγμής.

«Σήμερα ήρθαμε να σου πούμε αντίο… μαζί. Η μικρή σου σου έφερε ένα λουλούδι και σου χάρισε κι ένα φιλί… ένα τελευταίο φιλί από εκείνη που αγάπησες τόσο πολύ», έγραψε η Μαρία Μουσαμάι.

Στην ίδια ανάρτηση αναφέρθηκε στον ιδιαίτερο δεσμό που είχε δημιουργηθεί ανάμεσα στον τραγουδιστή και την κόρη της, υποσχόμενη πως, ακόμη κι αν η Λεάνδρα είναι πολύ μικρή για να κρατήσει όλες τις αναμνήσεις της, εκείνη θα φροντίσει να της μιλά για την αγάπη που της είχε ο Γιώργος Μαζωνάκης.

«Μπορεί να είναι μικρή για να θυμάται όλα όσα έζησε μαζί σου, αλλά θα φροντίσω εγώ να μάθει πόσο την αγάπησες», σημείωσε.

Κλείνοντας, τον αποχαιρέτησε με ένα λιτό και βαθιά προσωπικό μήνυμα: «Καλό ταξίδι, Γιώργο μας… Ένα φιλί από τη Λεάνδρα κι ένα “θα μας λείψεις” από εμάς».

https://www.instagram.com/p/DdeXHQrM0rs/

Όταν ο Γιώργος Μαζωνάκης πρότεινε στην Μαρίνα Μουσαμάι να βαφτίσει την κόρη της

Μετά την ολοκλήρωση της εμφάνισής της στο «The Voice», ο Γιώργος Μαζωνάκης ζήτησε να πάρει στην αγκαλιά του το μωρό της, παρατηρώντας ότι φορούσε μπλούζα που έγραφε «Team Mazw».

Τότε, απευθυνόμενος στη διαγωνιζόμενη, ο τραγουδιστής της έκανε πρόταση να βαφτίσει το παιδί της, λέγοντας: «Θα το βαφτίσω εγώ το παιδί αν είναι». Η Μαρίνα αντέδρασε με έκπληξη, ρωτώντας «ορίστε;», με τον Γιώργο Μαζωνάκη να επαναλαμβάνει: «Θα με πάρεις τηλέφωνο να το βαφτίσω εγώ το παιδί. Να με πάρεις τηλέφωνο». Στη συνέχεια, όταν η παίκτρια ρώτησε «αλήθεια;», ο Γιώργος Μαζωνάκης απάντησε: «Ναι, γι’ αυτό στο λέω. Θα μιλήσουμε. Ναι; Θα το βαφτίσω το παιδί λέω».

https://www.instagram.com/reel/DdI3aHOxU6B/

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