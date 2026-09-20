Εντ Σίραν: «Αδικαιολόγητο αυτό που συμβαίνει στη Γάζα», είπε με δάκρυα στα μάτια

Ο καλλιτέχνης τοποθετήθηκε μετά το σάλο που προκάλεσε η απομάκρυνση του ράπερ Macklemore από τη συναυλία για τις δηλώσεις που έκανε για τη Γάζα

Εύη Απολλωνάτου, Επιμέλεια

Εντ Σίραν: «Αδικαιολόγητο αυτό που συμβαίνει στη Γάζα», είπε με δάκρυα στα μάτια
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο Εντ Σίραν χαρακτήρισε αδικαιολόγητες τις ενέργειες του Ισραήλ στη Γάζα, εκφράζοντας βαθιά συγκίνηση και λύπη.
  • Αναφέρθηκε στη διαμάχη που προκάλεσε η απομάκρυνση του ράπερ Macklemore από την περιοδεία του λόγω δηλώσεων για τη Γάζα.
  • Ο Σίραν παραδέχθηκε ότι αυτή ήταν μια από τις δυσκολότερες εβδομάδες της ζωής του και αμφέβαλε για το αν θέλει να συνεχίσει ως καλλιτέχνης.
  • Κατά τη διάρκεια της συναυλίας του, καταδίκασε τόσο το Ισραήλ όσο και τη Χαμάς, τονίζοντας ότι το ζήτημα είναι ανθρωπιστικό και όχι πολιτικό.
  • Ζήτησε συγγνώμη για τα λάθη του και τόνισε ότι η κριτική που δέχτηκε αυτή την εβδομάδα ήταν πολύ πιο σοβαρή από εκείνη για τη μουσική του.
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«Αδικαιολόγητες» χαρακτήρισε με δάκρυα στα μάτια ο Εντ Σίραν τις ενέργειες του Ισραήλ στη Γάζα, καθώς τοποθετήθηκε για το θέμα έπειτα από την απομάκρυνση του ράπερ Macklemore από την περιοδεία του εξαιτίας των δηλώσεων του κατά του Ισραήλ.

«Ποτέ δεν ήθελα να γίνω ακτιβιστής μουσικός, αλλά αυτό με έβαλε στο επίκεντρο μιας σημαντικής και έντονης συζήτησης για την ελευθερία του λόγου και το πιο περίπλοκο πολιτικό ζήτημα στον πλανήτη», δήλωσε ο Εντ Σίραν στο κοινό της Φιλαδέλφειας το βράδυ του Σαββάτου.

Μάλιστα ναφέρθηκε επανειλημμένα στη διαμάχη κατά τη διάρκεια της συναυλίας του το βράδυ του Σαββάτου στο Lincoln Financial Field, δείχνοντας όλο και πιο αναστατωμένος καθώς προχωρούσε η βραδιά. Τελικά παραδέχθηκε στους θαυμαστές του ότι αυτή ήταν μία από τις «χειρότερες εβδομάδες της ζωής του» και ότι «πραγματικά δεν ήξερα αν θα ξαναβγώ στη σκηνή, αν ήθελα καθόλου να είμαι καλλιτέχνης».

Στην αρχή της συναυλίας, πριν παίξει οποιοδήποτε τραγούδι, επικεντρώθηκε στα συναισθήματά του για τον πόλεμο στη Γάζα, επικρίνοντας τόσο το Ισραήλ όσο και τη Χαμάς. «Στην καριέρα μου προσπάθησα να μην γίνω πολιτικός σχολιαστής οποιουδήποτε είδους, γιατί θέλω η μουσική και οι συναυλίες μου να έχουν ως θέμα την ενότητα, όχι τη διχόνοια, την ανθρωπιά, όχι την πολιτική», δήλωσε ο Σίραν.

Και συνέχισε: «Αλλά αυτό είναι ένα ανθρωπιστικό ζήτημα. Δεν μπορώ πλέον να κρύψω τα συναισθήματά μου γι’ αυτό. Ό,τι συνέβη στο Ισραήλ και στο μουσικό φεστιβάλ στις 7 Οκτωβρίου ήταν φρικτό και επιδείνωσε τον πόνο των Εβραίων που διαρκεί αιώνες. Αυτό που συμβαίνει στη Γάζα είναι καταστροφικό, αδικαιολόγητο και δυσανάλογο».

«Η καρδιά μου έχει ραγίσει από την έκταση της καταστροφής και την απώλεια ζωών αμάχων και παιδιών. Και η συστημική αδικία που βλέπουμε να εκτυλίσσεται στη Δυτική Όχθη δεν μπορεί να αγνοηθεί», είπε με δάκρυα στα μάτια ο τραγουδιστής.

Σημείωσε ότι έχει συνηθίσει να δέχεται κριτική για τη μουσική του, αλλά εξήγησε ότι «αυτή την εβδομάδα η κριτική αφορούσε κάτι πολύ πιο σημαντικό, και έπρεπε να πάρω δύσκολες αποφάσεις, και κάνω λάθη, και λυπάμαι πάρα, πάρα πολύ».

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