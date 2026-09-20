Η μυθοπλασία επιστρέφει - Οι  πρεμιέρες και τα πρώτα επεισόδια αναλυτικά

Snapshot Το MEGA ξεκινά τη μυθοπλασία με τη δραματική σειρά «Δύο μαύρα πουκάμισα» και την κωμωδία «Κάμπινγκ» στις 20 και 21 Σεπτεμβρίου αντίστοιχα.

Ο ΑΝΤ1 παρουσιάζει τη δραματική σειρά εποχής «Ντέρτι» στις 21 Σεπτεμβρίου και τη δραματική σειρά «Κρίνο & Αγκάθι» στις 23 Σεπτεμβρίου.

Ο ALPHA προβάλλει τη νέα σεζόν της κωμωδίας «Σόι σου» και τη σειρά «Ριφιφί» τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου.

Το «Μπαμπά, σ’ αγαπώ» επιστρέφει στον ALPHA με διπλό επεισόδιο την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου, ενώ ο δεύτερος κύκλος της αστυνομικής κωμωδίας «Φόνοι στο Καμπαναριό» κάνει πρεμιέρα την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου.

Οι νέες σειρές περιλαμβάνουν ποικιλία θεμάτων όπως έρωτες, μυστήρια, οικογενειακές εντάσεις και αστυνομικά δράματα, με έντονη παρουσία στη βραδινή ζώνη των καναλιών. Snapshot powered by AI

Η μυθοπλασία μπαίνει ξανά στο επίκεντρο και οι σειρές ξεκινούν το δικό τους ταξίδι στη βραδινή ζώνη των καναλιών. Ιστορίες δραματικές, έρωτες και πάθη, μυστήρια και αποκαλύψεις, αλλά και κωμωδίες που θα χαρίσουν γέλιο, προσγειώνονται στην τηλεοπτική αρένα. Η μάχη της τηλεθέασης αναμένεται σκληρή, με τις επόμενες ημέρες να αποκτούν μεγάλο ενδιαφέρον.

Στο MEGA έρχεται, απόψε στις 21.00, η μεγάλη παραγωγή με τίτλο «Δύο μαύρα πουκάμισα». Με πρωταγωνιστές τους Βασίλη Μπισμπίκη, Αντώνη Μυριαγκό και Μαριάννα Κιμούλη, η νέα μεγάλη παραγωγή είναι βασισμένη στο ομότιτλο βιβλίο του Μένιου Σακελλαρόπουλου. Μια μεγάλη αγάπη γεννιέται. Ένα ένοχο μυστικό θάβεται για χρόνια. Δεκαετίες αργότερα, η μοίρα ετοιμάζεται να παίξει το πιο σκληρό της παιχνίδι. Όλα ξεκινούν στην Κρήτη στα μέσα της δεκαετίας του 80, όταν η Δέσπω, πληγωμένη και τρομοκρατημένη, βρίσκει σωτηρία στην αγκαλιά του Παυλή. Από εκείνη τη νύχτα θα γεννηθεί μια οικογένεια, αλλά και μια αλήθεια που θα μείνει κρυφή για χρόνια. Σήμερα, δύο άντρες δεμένοι σαν αδέλφια, ο Σήφης και ο Μανούσος, βαδίζουν χωρίς να το ξέρουν προς τη σύγκρουση που θα αλλάξει τις ζωές όλων. Ανάμεσά τους θα βρεθεί ξαφνικά η Μαρκέλλα, μια γυναίκα που θα ανατρέψει ισορροπίες, θα ξυπνήσει πάθη και θα ανοίξει πληγές. Η Μαρκέλλα προσπαθεί να προσαρμοστεί στη νέα πραγματικότητα, μετά την επιστροφή της από την Αθήνα στο χωριό, όμως η απόσταση από τον Μιχάλη αρχίζει να τη γεμίζει αμφιβολίες. Εκείνος δείχνει απορροφημένος από τη δουλειά του, αλλά η αλήθεια που κρύβει μπορεί να ανατρέψει τα πάντα. Την ίδια ώρα, ο Μανούσος χάνει τον έλεγχο, όταν ανακαλύπτει την απιστία της Ντίνας. Ένας βίαιος καβγάς που καταλήγει στο αστυνομικό τμήμα, προκαλεί μεγάλη ανησυχία στη Δέσπω και τον Παυλή. Κι ενώ ο Σήφης προσπαθεί να διαχειριστεί τα συναισθήματα που γεννιούνται μέσα του για τη Μαρκέλλα, ένα απρόσμενο περιστατικό στον δρόμο, φέρνει τη Μαρκέλλα και τον Μανούσο αντιμέτωπους για πρώτη φορά. Είναι η στιγμή που θα σημαδέψει τη ζωή τους.

Αύριο, 21 Σεπτεμβρίου, στις 21.00, στο Μεγάλο κανάλι, θα βγει στον αέρα το «Κάμπινγκ». Ο Ιορδάνης Γιαλαμάς, άβουλος σύζυγος, φιλήσυχος λογιστής, νομοταγής πολίτης, εγκαταλειμμένος από τη γυναίκα του Βιβή, μετακομίζει αιφνιδίως με τα παιδιά του, Εύα και Πέτρο, στον «Άλλο κόσμο», ένα απομονωμένο κάμπινγκ λίγα χιλιόμετρα έξω από την Αθήνα. Στις λιγοστές αποσκευές τους, μόνο τα απολύτως απαραίτητα, αλλά και ένας σάκος με εξακόσιες χιλιάδες ευρώ, «αδιευκρίνιστης» προέλευσης… Στο κάμπινγκ, τους υποδέχεται ο μυστήριος και αλλόκοτος Σοφοκλής, ιδιοκτήτης του «Άλλου κόσμου». Τους ξεναγεί και πέφτουν από έκπληξη σε έκπληξη, με επίλογο, το ανεκδιήγητο αχούρι-τροχόσπιτο που τους παραδίδει. Και ενώ όλα δείχνουν πώς δε γίνεται χειρότερα, εμφανίζεται από το πουθενά εκείνος που δεν πρέπει. Ο προϊστάμενος του Ιορδάνη, Πάρης, ο οποίος ανακαλύπτει τον σάκο με τα χρήματα. Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος, Γιώργος Χρυσοστόμου, Βίκυ Σταυροπούλου, Χριστίνα Χειλά – Φαμέλη, Μπέσσυ Μάλφα, Γιάννης Νταλιάνης, Νάντια Κοντογεώργη, Νικόλας Χανακούλας, Αρετή Πασχάλη, Αναστασία Στυλιανίδη, Νίκη Παλληκαράκη, Βαγγέλης Αλεξανδρής, Χάρης Χιώτης, Αλέξανδρος Τωμαδάκης, Εύα Σαμιώτη, Στρατής Χατζησταματίου, κρατούν τους βασικούς ρόλους.

Στον ΑΝΤ1 έρχεται η πολυσυζητημένη παραγωγή «Ντέρτι». Το πρώτο επεισόδιο θα προβληθεί, αύριο Δευτέρα στις 21.00, και το στοίχημα για τον σταθμό είναι μεγάλο. Οι Φάνης Μουρατίδης, Τάσος Νούσιας, Κλέλια Ρένεση, Λεωνίδας Κακούρης, Ευγενία Ξυγκόρου, πρωταγωνιστούν σε μία σειρά εποχής με πολλά κρυμμένα μυστικά. Αθήνα, 1987. Η Στέλλα Σμαραγδή, μια νεαρή δασκάλα μουσικής, βλέπει τη ζωή της να γκρεμίζεται όταν κατηγορείται άδικα από την Αστυνομία για κάτι που δεν έκανε. Για να γλιτώσει από τη φυλακή, αναγκάζεται να δεχτεί μια επικίνδυνη συμφωνία: να πάει στην Πάτρα για να μπει ως πληροφοριοδότρια της Αστυνομίας στο Ντέρτι, το λαμπερό, αλλά και ύποπτο, νυχτερινό βασίλειο του Αλέκου Αβραμίδη και της συζύγου του, της θρυλικής τραγουδίστριας Ξένιας Αβραμίδου, της μητέρας της Στέλλας που την εγκατέλειψε όταν ήταν μικρή.

Στο πλευρό της Στέλλας ο Άρης Δεληγιάννης, ένας αστυνομικός που υιοθετεί ψεύτικη ταυτότητα και πάει μαζί της για να εξαρθρώσει το εγκληματικό δίκτυο του Αβραμίδη, αλλά και για να την προσέχει. Την ίδια στιγμή, ο νεαρός Κωστής, γιος του τραγουδιστή Λεωνίδα Ρέντη και κολλητού φίλου του Αλέκου, έχει εξαφανιστεί, προκαλώντας την ανησυχία όλων. Καθώς οι δυο κόσμοι αρχίζουν να πλησιάζουν, η Στέλλα βρίσκεται παγιδευμένη σε όσα κρύβει και σε όσα καλείται να αποκαλύψει.

Την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, στις 21.00, πρεμιέρα θα κάνει η δραματική σειρά του ΑΝΤ1 «Κρίνο & Αγκάθι». Αναστασία Παντούση, Γιώργος Γεροντιδάκης, Κατερίνα Διδασκάλου, Γιάννης Τσορτέκης, Μαρία Ζορμπά, Τάσος Ιορδανίδης και Στέλιος Μάινας, κρατούν τους πρωταγωνιστικούς ρόλους σε μία ιστορία που θα καθηλώσει.

Μια γυναίκα που επιστρέφει για να πάρει εκδίκηση. Ένας άντρας που, ύστερα από δεκαπέντε χρόνια στη φυλακή, αναζητά μια νέα αρχή, κουβαλώντας ένα μυστικό ικανό να τα ανατρέψει όλα. Δύο οικογένειες δεμένες για πάντα με αίμα, σιωπή και αδικία. Και ανάμεσά τους, ένας έρωτας που γεννιέται εκεί όπου δεν θα έπρεπε να υπάρχει. Η υπόθεση μας μεταφέρει σε έναν κόσμο σημαδεμένο από παλιά πάθη και μυστικά που περνούν από γενιά σε γενιά. Εκεί, η αγάπη και η εκδίκηση συγκρούονται, δοκιμάζοντας δεσμούς, συνειδήσεις και αντοχές.

Στον ALPHA, ποδαρικό κάνει το «Σόι σου» τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, στις 20.00. Η νέα σεζόν φέρνει τους ήρωες της σειράς αντιμέτωπους με απρόβλεπτες καταστάσεις, νέες ισορροπίες και φυσικά τις οικογενειακές εντάσεις που έχουν κάνει το «Σόι σου» μία από τις πιο αγαπημένες σειρές της ελληνικής τηλεόρασης. Οι Χαμπέοι και οι Τριαντάφυλλοι είναι και πάλι εδώ για να χαρίσουν στιγμές γέλιου και να αποδείξουν πως, όσο κι αν αλλάζουν οι ζωές τους, το «σόι» παραμένει πάντα… σόι!

Την ίδια ημέρα, στις 22.00, θα βγει στον αέρα του ALPHA το «Ριφιφί» του Σωτήρη Τσαφούλια. Η Όλγα που δουλεύει ως μηχανικός στην ΕΤΥΔΑΠ, εδώ και δέκα χρόνια ζει μια απόλυτα μοναχική ζωή σε ένα σπίτι πνιγμένο από οδυνηρές αναμνήσεις. Δεν παρεκκλίνει ποτέ από το αυστηρό καθημερινό της πρόγραμμα. Δουλειά, μια στάση μετά το σχόλασμα στο αγαπημένο της ζαχαροπλαστείο όπου τρώει μόνο μία κουταλιά από πάστα αμυγδάλου, πληρώνει και μετά πηγαίνει σπίτι της. Όσοι την γνωρίζουν την θεωρούν μοναχική και καταθλιπτική. Στην πραγματικότητα η Όλγα ζει και μια άλλη, κρυφή ζωή και μέσα απ’ αυτήν γνωρίζει τον Νίκο, τον Μιχάλη και τον Βάκη. Τρεις άντρες με εντελώς διαφορετικές προσωπικότητες με τις οποίες η Όλγα φροντίζει να προσαρμοστεί ώστε να έρθει όσο πιο κοντά τους μπορεί.

Την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου, στις 20.00, το «Μπαμπά, σ’ αγαπώ» επιστρέφει στον ALPHA με διπλό επεισόδιο. Ο Νίκος, ο Δημήτρης και ο Ηρακλής έρχονται πιο δυναμικοί από ποτέ, έτοιμοι να αντιμετωπίσουν νέες δοκιμασίες στην καθημερινότητα που φέρνει μαζί της η πατρότητα.

Στο πλευρό τους παραμένουν οι αγαπημένες τους «πριγκίπισσες», όμως αυτή τη φορά εμφανίζονται νέοι «Κακοί Λύκοι» και… δράκοι που απειλούν να ανατρέψουν την οικογενειακή τους ισορροπία.

Πρεμιέρα την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, στις 21.00, κάνει ο δεύτερος κύκλος της αστυνομικής κωμωδίας του ALPHA «Φόνοι στο Καμπαναριό» και οι αγαπημένες μοναχές της Αγίας Θεοδούλης επιστρέφουν! Αλλά αυτή τη φορά δεν ψάχνουν τον δολοφόνο…Ο δολοφόνος ψάχνει εκείνες! Οι περιπέτειες για τις μοναχές της Αγίας Θεοδούλης έχουν πλέον τελειώσει και, με μεγάλη χαρά, ετοιμάζονται να πάρουν τον δρόμο για τη νέα τους μονή. Δεν λογάριασαν όμως τον ελεύθερο σκοπευτή, που παραμονεύει κάπου κοντά τους, καταφέρνοντας να πετύχει τον στόχο του και να τις αφήσει κατά μία λιγότερες. Ο θρήνος δίνει τη θέση του στον φόβο για τις άτυχες μοναχές, που πανικόβλητες βλέπουν το πρόσωπο του δολοφόνου και συνειδητοποιούν πως αυτομάτως γίνονται κι εκείνες στόχος.

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