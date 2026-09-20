ΝΑΤΟ: Χαιρέτησε τη συμφωνία για τη Γροιλανδία - «Θα συμβάλλει στη σταθερότητα»

Snapshot Η συμφωνία ασφαλείας μεταξύ ΗΠΑ, Δανίας και Γροιλανδίας στοχεύει στη σταθεροποίηση της περιοχής της Αρκτικής.

Το ΝΑΤΟ χαιρέτισε τη συμφωνία ως μέσο προώθησης της ασφάλειας, της σταθερότητας και της συνεργασίας στην περιοχή.

Η Δανία θα παραχωρήσει στις ΗΠΑ μόνιμο έλεγχο της ασφάλειας στη Γροιλανδία, σύμφωνα με δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ.

Η συμφωνία αναγνωρίζει την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα του Βασιλείου της Δανίας και το δικαίωμα αυτοδιάθεσης του λαού της Γροιλανδίας.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν επιβεβαίωσε ότι η συμφωνία σέβεται τη δανική κυριαρχία και το διεθνές δίκαιο. Snapshot powered by AI

Σε μία συμφωνία ασφαλείας για τη Γροιλανδία κατέληξαν ΗΠΑ και Δανία μετά από διπλωματική διαμάχη μηνών και τις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ ότι θα καταλάβει το νησί με στρατιωτικά μέσα.

Το ΝΑΤΟ δήλωσε ότι η συμφωνία θα συμβάλλει στη σταθεροποίηση της περιοχής. Ο Τραμπ ανέφερε ότι η Δανία θα παραχωρήσει στις ΗΠΑ «μόνιμο έλεγχο επί της ασφάλειας και όλων των άλλων αναγκών» στο ημιαυτόνομο έδαφος στην Αρκτική.

Οι ηγέτες της Δανίας και της Γροιλανδίας χαιρέτισαν τη συμφωνία για την «ενίσχυση της ασφάλειας», αναφέροντας ότι αναμένεται να υπογραφεί την επόμενη εβδομάδα. Ωστόσο δεν περιέγραψαν το περιεχόμενο της συμφωνίας.

Εκπρόσωπος του ΝΑΤΟ δήλωσε ότι η βορειοατλαντική συμμαχία χαιρέτισε τη συμφωνία, η οποία θα «συμβάλλει στην προώθηση της ασφάλειας, της σταθερότητας και της συνεργασίας σε αυτή τη ζωτικής σημασίας περιοχή».

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, στο κέντρο, παρακολουθεί το τουρνουά γκολφ «Irish Open» στο Trump International Golf Links στο Ντούνμπεγκ της Ιρλανδίας, την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου 2026. AP/Julia Demaree Nikhinson

Η πρωθυπουργός της Δανίας, Μέττε Φρέντερικσεν, δήλωσε ότι «χαίρεται που υπάρχει προοπτική για μια καλή συμφωνία» για τα τρία μέρη, η οποία αναμένεται να υπογραφεί στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ την επόμενη εβδομάδα. Η συμφωνία «ενισχύει την κοινή μας ασφάλεια στην Αρκτική και στην περιοχή του Βόρειου Ατλαντικού», είπε η πρωθυπουργός της Δανίας.

Ο πρωθυπουργός της Γροιλανδίας, Γενς Φρέντερικ Νίλσεν και η Μέττε Φρέντερικσεν ανέφεραν σε κοινή δήλωση ότι η συμφωνία αναγνωρίζει «την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα του Βασιλείου, καθώς και το δικαίωμα του λαού της Γροιλανδίας στην αυτοδιάθεση».

Παράλληλα ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι η συμφωνία συνέβαλε «στην επαναβεβαίωση της δανικής κυριαρχίας» επί του νησιού. «Απλώς σημειώνω ότι η δανική κυριαρχία γίνεται σεβαστή, ότι το διεθνές δίκαιο γίνεται σεβαστό και ότι αυτό ακριβώς ζητούσαμε. Επομένως, είναι κάτι θετικό», ανέφερε ο Μακρόν.