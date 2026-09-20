Τι σηματοδοτεί η διπλή αναβάθμιση από τους οίκους αξιολόγησης – Τα άμεσα οφέλη

Ο πρωθυπουργός με ανάρτησή του σημειώνει ότι «επιβεβαιώνεται η εικόνα της Ελλάδας ως νησίδας πολιτικής και οικονομικής σταθερότητας, οι αναβαθμίσεις αποτελούν μία ακόμα ψηφίδα σε μια εθνική επιτυχία»

Σωτήρης Σκουλούδης, Επιμέλεια

Τι σηματοδοτεί η διπλή αναβάθμιση από τους οίκους αξιολόγησης – Τα άμεσα οφέλη
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
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Διπλό σήμα εμπιστοσύνης δόθηκε στην ελληνική οικονομία από τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης Moody’s και Scope Ratings.

Η πρώτη αναβάθμισε τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας από σταθερές, σε θετικές, ενώ νωρίτερα ο γερμανικός οίκος είχε αναβαθμίσει την ελληνική οικονομία κατά μία βαθμίδα στο ΒΒΒ+.

Ο πρωθυπουργός με ανάρτησή του σημειώνει ότι «επιβεβαιώνεται η εικόνα της Ελλάδας ως νησίδας πολιτικής και οικονομικής σταθερότητας, οι αναβαθμίσεις αποτελούν μία ακόμα ψηφίδα σε μια εθνική επιτυχία».

Μητσοτάκης: Η αξιοπιστία και η σταθερότητα είναι η βάση για ένα καλύτερο μέλλον

Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι πρόκειται για επιβράβευση της ασκούμενης οικονομικής πολιτικής και επιβεβαίωση της οικονομικής και πολιτικής σταθερότητας.

«Όσοι επιμένουν να τη μηδενίζουν ή να την ακυρώνουν δεν αδικούν την κυβέρνηση αλλά τους πρωταγωνιστές αυτής της συλλογικής προσπάθειας που είναι οι ίδιοι οι πολίτες. Και αυτή η αξιοπιστία και η σταθερότητα είναι η βάση για ένα καλύτερο μέλλον με λιγότερα βάρη για τα παιδιά μας, ώστε να αυξάνονται οι μισθοί και τα εισοδήματα, να δημιουργούνται περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας και να ενισχύεται η δυνατότητα της Πολιτείας να στηρίζει νοικοκυριά και επιχειρήσεις όταν αυτό είναι αναγκαίο», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο γερμανικός οίκος Scope τοποθετεί πλέον το ελληνικό αξιόχρεο ένα σκαλί υψηλότερα στη βαθμίδα ΒΒΒ+ και ο αμερικανικός οίκος Moody’s αναβάθμισε τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας από σταθερές σε θετικές.

Την ίδια ώρα, ο Κυριάκος Πιερρακάκης σχολίασε ότι «έχει ιδιαίτερη αξία σε μια στιγμή που οι διεθνείς αγορές δοκιμάζονται. Πιο ισχυρή οικονομία, μειώνεται το χρέος, αυξάνονται οι επενδύσεις. Στόχος περισσότερες και καλύτερες δουλειές και υψηλότερα εισοδήματα για όλους τους Έλληνες».

Πού θα έχει αντίκτυπο

Η εξέλιξη αυτή αναμένεται να έχει θετικές επιπτώσεις τόσο για το κόστος δανεισμού του Δημοσίου και των τραπεζών, όσο και για την προσέλκυση ξένων επενδύσεων.

Σύμφωνα με τις εκθέσεις αξιολόγησης, η διπλή αναβάθμιση οφείλεται στα σημαντικά πλεονάσματα, στη ραγδαία μείωση του δημόσιου χρέους και στην ισχυρή ανάπτυξη.

Οι διεθνείς οίκοι αξιολόγησης επικαλούνται μια σειρά από παράγοντες που στηρίζουν την ελληνική οικονομία. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται τα σημαντικά δημοσιονομικά πλεονάσματα, η ταχεία μείωση του δημόσιου χρέους, η ισχυρή ανάπτυξη της οικονομίας, η αύξηση των ξένων επενδύσεων και η συνέχιση των μεταρρυθμίσεων. Η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται με ρυθμούς υψηλότερους από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ενώ η μείωση του δημόσιου χρέους αποτελεί βασικό στοιχείο της στρατηγικής του οικονομικού επιτελείου.

Η βελτίωση της αξιολόγησης αναμένεται να έχει αντίκτυπο και στο κόστος δανεισμού των τραπεζών, με πιθανές συνέπειες κατ’ επέκταση σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

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