Βριλήσσια: Άγριος ξυλοδαρμός 14χρονου από συμμαθητή του - Σοβαρός κίνδυνος να χάσει τον νεφρό του

Snapshot Ένας 14χρονος στα Βριλήσσια ξυλοκοπήθηκε άγρια από συμμαθητή του, με σοβαρό κίνδυνο να χάσει τον νεφρό του.

Το θύμα μεταφέρθηκε με ίδια μέσα σε ιδιωτικό νοσοκομείο μετά την επίθεση.

Ο πατέρας του θύματος υπέβαλε μήνυση και η αστυνομία συνέλαβε τον δράστη και τη μητέρα του για παραμέληση εποπτείας.

Η μητέρα αφέθηκε ελεύθερη με προφορική εντολή εισαγγελέα, ενώ ο δράστης θα οδηγηθεί στο αυτόφωρο. Snapshot powered by AI

Ένα σοβαρό περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής στα Βριλήσσια, με έναν 14χρονο να πέφτει θύμα επίθεσης από συμμαθητή του.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 22:30, στη συμβολή των οδών Τροίας και Τειρεσίου. Εκεί, ένας 14χρονος φέρεται να επιτέθηκε στον συμμαθητή του, χτυπώντας τον επανειλημμένα με γροθιές και κλωτσιές.

Μετά την επίθεση, το θύμα μεταφέρθηκε με ίδια μέσα σε ιδιωτικό νοσοκομείο, καθώς υπήρξε σοβαρός κίνδυνος να χάσει τον νεφρό του.

Σήμερα, ο πατέρας του 14χρονου υπέβαλε μήνυση για το περιστατικό, με την ΕΛ.ΑΣ. να προχωρά στη σύλληψη του ανήλικου που φέρεται να πραγματοποίησε την επίθεση, αλλά και της μητέρας του, για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Η μητέρα αφέθηκε στη συνέχεια ελεύθερη με προφορική εντολή εισαγγελέα, ενώ ο 14χρονος θα οδηγηθεί την Κυριακή στο αυτόφωρο.

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