Νεκρός ή ζωντανός: Εντολή «σύλληψης και σφαγής» για τον λευκό καρχαρία που κατασπάραξε κολυμβητή

Για πρώτη φορά μετά από 10 χρόνια εκδίδεται η εντολή στη Δυτική Αυστραλία, καθώς ο λευκός καρχαρίας είναι προστατευόμενο είδος - Ο άτυχος άνδρας δεν έχει βρεθεί ακόμα

Δέσποινα Σοφιανίδου, Επιμέλεια

Νεκρός ή ζωντανός: Εντολή «σύλληψης και σφαγής» για τον λευκό καρχαρία που κατασπάραξε κολυμβητή
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Εκδόθηκε για πρώτη φορά μετά από 10 χρόνια εντολή σύλληψης και θανάτωσης λευκού καρχαρία στη Δυτική Αυστραλία λόγω θανατηφόρας επίθεσης σε 63χρονο κολυμβητή.
  • Το θύμα, Γκρεγκ Ο' Νιλ, δεν έχει βρεθεί ακόμη και η παραλία Σορέντο Μπιτς παραμένει κλειστή για έρευνες.
  • Πρόκειται για τη δεύτερη επίθεση καρχαρία αυτή την εβδομάδα και την τρίτη θανατηφόρα επίθεση στην πολιτεία φέτος.
  • Η υπουργός Αλιείας της Δυτικής Αυστραλίας εξουσιοδότησε τον θάνατο του καρχαρία λόγω του κινδύνου που αντιπροσωπεύει μετά την επίσημη αναγνώρισή του ως υπεύθυνος του περιστατικού.
  • Οι εντολές σύλληψης και θανάτωσης λευκού καρχαρία είναι σπάνιες και αμφιλεγόμενες, καθώς το είδος είναι προστατευόμενο στην Αυστραλία.
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Σε μία σπάνια εντολή προχώρησα οι αρχές στη Δυτική Αυστραλία, μετά τη θανατηφόρα επίθεση λευκού καρχαρία σε 63χρονο κολυμβητή, σε πολυσύχναστη παραλία στο Σορέντο Μπιτς.

Για πρώτη φορά μετά από 10 χρόνια εκδίδεται εντολή σύλληψης και σφαγής εναντίον ενός μεγάλου λευκού καρχαρία,

Το θύμα, το σώμα του οποίου δεν έχει βρεθεί ακόμη, είναι ο Γκρεγκ Ο' Νιλ, ένας 63χρονος κολυμβητής. Το BBC αναφέρει ότι η οικογένειά του μετέβη στο σημείο της τραγωδίας το Σάββατο, όπου οι κάτοικοι εναπόθεσαν λουλούδια.

Αυτή είναι η δεύτερη επίθεση καρχαρία στη Δυτική Αυστραλία αυτή την εβδομάδα και η τρίτη θανατηφόρα επίθεση στην πολιτεία φέτος.

Οι αρχές δήλωσαν ότι οι παραλίες κατά μήκος της ακτογραμμής της πολιτείας, συμπεριλαμβανομένων εκείνων στην πρωτεύουσα Περθ, θα παραμείνουν κλειστές τουλάχιστον μέχρι την Κυριακή, καθώς η έρευνα για τον καρχαρία συνεχίζεται.

Ένας μάρτυρας είπε στο WAtoday ότι είδε τον άνδρα να δέχεται «άγρια επίθεση» καθώς ο καρχαρίας «τον ταρακούνησε προς όλες τις κατευθύνσεις σαν ψάρι». Την ώρα του συμβάντος αναφέρθηκε και η παρουσία ενός μεγάλου λευκού καρχαρία.

Στην Αυστραλία, όπου ο μεγάλος λευκός καρχαρίας είναι προστατευόμενο είδος, οι εντολές σύλληψης και θανάτωσης είναι σπάνιες και αμφιλεγόμενες, επισημαίνει η βρετανική εφημερίδα.

Η υπουργός Αλιείας της Δυτικής Αυστραλίας Τζάκι Τζάρβις δήλωσε ότι έκανε το «εξαιρετικό βήμα» της έκδοσης της εντολής αφού ο καρχαρίας εντοπίστηκε από τη ναυτική αστυνομία το πρωί του Σαββάτου και «αναγνωρίστηκε επίσημα ως αυτός που εμπλέκεται στο περιστατικό».

Η υπουργός είπε ότι είχε εξουσιοδοτήσει τους αξιωματικούς αλιείας να «πυροβολήσουν τον καρχαρία» εάν επρόκειτο να πιαστεί, ιδίως λόγω του «κινδύνου που αντιπροσωπεύει το ζώο».

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