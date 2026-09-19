Ψυχολόγος καταδικάστηκε σε φυλάκιση λόγω ψευδών γνωματεύσεων για δήθεν ασέλγεια σε ανήλικο

Μια υπόθεση που αφορά σε δεκάδες οικογένειες και παιδιά - Στο επίκεντρο γονείς που ψευδώς κατηγορούσαν τον άλλον γονέα για σεξουαλική κακοποίηση των παιδιών τους

Σωτήρης Σκουλούδης, Ρεπορτάζ

Ψυχολόγος καταδικάστηκε σε φυλάκιση λόγω ψευδών γνωματεύσεων για δήθεν ασέλγεια σε ανήλικο
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
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  • Ψυχολόγος καταδικάστηκε σε φυλάκιση τεσσάρων ετών για άμεση συνέργεια σε ψευδή καταμήνυση σχετικά με δήθεν σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκου.
  • Η μητέρα που κατηγόρησε ψευδώς τον πατέρα του παιδιού καταδικάστηκε επίσης για ψευδή καταμήνυση.
  • Η υπόθεση αφορά δεκάδες οικογένειες σε συγκρουσιακά διαζύγια όπου ψευδείς γνωματεύσεις χρησιμοποιούνταν για την αποκλειστική επιμέλεια παιδιών.
  • Από το 2022 έως το 2025 έχουν υποβληθεί αιτήματα στον Άρειο Πάγο για διερεύνηση ανάλογων καταγγελιών, με δύο ποινικές δικογραφίες ήδη σχηματισμένες.
  • Εκκρεμεί δίκη ψυχολόγου της ΕΛ.ΑΣ. για παρόμοια αδικήματα που σχετίζονται με οικογενειακές διαμάχες και ψευδείς γνωματεύσεις.
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Μία υπόθεση που έχει απασχολήσει το πανελλήνιο και αφορά δεκάδες οικογένειες, με φόντο καταγγελίες για ψευδείς γνωματεύσεις και πρακτικές που, όπως καταγγέλλεται, οδηγούν ακόμη και σε γονική αποξένωση, βρέθηκε την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου στο επίκεντρο δικαστικής απόφασης.

Ιδιώτης ψυχολόγος καταδικάστηκε πρωτοδίκως σε ποινή φυλάκισης τεσσάρων ετών για άμεση συνέργεια σε ψευδή καταμήνυση, ενώ στην ίδια δικογραφία η μητέρα του παιδιού καταδικάστηκε επίσης για ψευδή καταμήνυση. Η υπόθεση αφορούσε καταγγελία περί ασέλγειας σε βάρος ανηλίκου, η οποία διατυπώθηκε στο πλαίσιο έντονα συγκρουσιακού διαζυγίου και δικαστικής διαμάχης για την επικοινωνία του γονέα με το παιδί του.

Η μητέρα συγκεκριμένα κατηγορούσε συστηματικά τον πρώην σύζυγο και πατέρα του παιδιού, για «σεξουαλική κακοποίηση» του τέκνου τους, προβάλλοντας σχετικές γνωματεύσεις που υπέγραφε η ιδιώτης ψυχολόγος, οι οποίες όπως αποδείχτηκε στο δικαστήριο, ήταν κατασκευασμένες προκειμένου να κατηγορηθεί ψευδώς για αυτό το επαίσχυντο αδίκημα, ώστε η μάνα να κρατήσει αποκλειστικά τη γονική επιμέλεια.

Η συγκεκριμένη απόφαση αποτελεί, όπως επισημαίνει στο Newsbomb η δικηγόρος Χριστίνα Φλώρου, την πρώτη πρωτοβάθμια καταδίκη της συγκεκριμένης ψυχολόγου. Η απόφαση δεν είναι τελεσίδικη, καθώς έχει ασκηθεί έφεση, στην οποία αποδόθηκε ανασταλτικό αποτέλεσμα.

Ποινή τεσσάρων ετών και περιοριστικοί όροι

Το δικαστήριο επέβαλε στην ψυχολόγο ποινή φυλάκισης τεσσάρων ετών, καθώς και χρηματική εγγύηση ύψους 3.000 ευρώ. Επιβλήθηκε επίσης ο περιοριστικός όρος εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα του τόπου κατοικίας τους από την 1η έως την 3η ημέρα κάθε μήνα.

Κατά την εισαγγελική πρόταση, είχε ζητηθεί η μη αναστολή και η μη μετατροπή της ποινής. Η έδρα αποφάσισε την έκτιση του ενός πέμπτου της ποινής, ωστόσο η έφεση έλαβε τελικά ανασταλτικό αποτέλεσμα, παρά την αντίθετη εισαγγελική εισήγηση.

Η καταδίκη προέκυψε έπειτα από ατομική μήνυση ενός εκ των προσώπων που, κατά την κυρία Φλώρου, περιλαμβάνονταν σε ομάδα 16 αρχικών καταγγελλόντων. Οι συγκεκριμένοι άνθρωποι φέρονται να αντιμετώπισαν καταγγελίες σε βάρος τους την περίοδο κατά την οποία διεκδικούσαν την επικοινωνία με τα παιδιά τους, σε περιβάλλον ιδιαίτερα συγκρουσιακών διαζυγίων.

Η αναφορά στον Άρειο Πάγο

Από το 2022 έως το 2025 υποβλήθηκαν τρεις γνωστοποιήσεις-αιτήσεις στον Άρειο Πάγο, με αίτημα να διερευνηθεί το φαινόμενο καταγγελιών περί ασελγών πράξεων σε βάρος παιδιών, οι οποίες, σύμφωνα με τους καταγγέλλοντες, αξιοποιήθηκαν σε οικογενειακές διαμάχες.

Στο επίκεντρο των αναφορών βρέθηκαν συνολικά 16 περιπτώσεις. Το κοινό μοτίβο, σύμφωνα με τη δικηγόρο Χριστίνα Φλώρου, ήταν ότι οι καταγγελίες εμφανίζονταν κατά τη διάρκεια διεκδίκησης επικοινωνίας με ανήλικα παιδιά, ενώ στις υποθέσεις αυτές φέρονται να χρησιμοποιήθηκαν γνωματεύσεις της ίδιας ιδιώτη ψυχολόγου ως ενοχοποιητικά στοιχεία.

Η αναφορά διαβιβάστηκε από τον Άρειο Πάγο στις αρμόδιες Εισαγγελίες Πρωτοδικών. Για περιπτώσεις στις οποίες υπήρξαν αμετάκλητες αθωώσεις και δεν είχε προηγηθεί ατομική μήνυση από τους αθωωθέντες, σχηματίζονται ποινικές δικογραφίες από τις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές.

Ήδη, όπως αναφέρει η κυρία Φλώρου, έχουν σχηματιστεί δύο δικογραφίες για δύο από τις 16 περιπτώσεις που περιλήφθηκαν στην αρχική αναφορά.

«Η ζημιά δεν αποκαθίσταται εύκολα»

Η δικηγόρος Χριστίνα Φλώρου τονίζει στο Newsbomb ότι η πρόσφατη πρωτόδικη απόφαση αποτελεί μια κρίσιμη εξέλιξη για τις υποθέσεις που βρίσκονται σε εκκρεμότητα.

«Πρόκειται για την πρώτη πρωτοβάθμια καταδίκη της συγκεκριμένης ψυχολόγου. Ακολουθούν και άλλες ποινικές υποθέσεις εις βάρος της, ορισμένες από τις οποίες βρίσκονται ήδη στο ακροατήριο και άλλες στο στάδιο της προκαταρκτικής εξέτασης», αναφέρει.

Η ίδια περιγράφει ως εξαιρετικά σοβαρές τις συνέπειες που μπορεί να προκαλέσουν καταγγελίες οι οποίες αποδεικνύονται ψευδείς, ιδίως όταν αφορούν ανήλικα παιδιά και τη σχέση τους με έναν από τους δύο γονείς.

«Η ζημιά που μπορεί να υποστεί ένας γονέας, αλλά και ένα παιδί, από τέτοιες διαδικασίες είναι συχνά ανυπολόγιστη. Ακόμη και όταν υπάρξει δικαστική δικαίωση, οι συνέπειες στην οικογενειακή ζωή και στη σχέση γονέα–παιδιού δεν αποκαθίστανται εύκολα», σημειώνει.

«Ελπίζω τα ελληνικά δικαστήρια να συνεχίσουν να αποδίδουν δικαιοσύνη. Στόχος δεν είναι μόνο η δικαίωση ανθρώπων που έχουν βρεθεί αντιμέτωποι με ψευδείς καταγγελίες, αλλά και η αναχαίτιση ενός καταστροφικού φαινομένου που πλήττει αθώους γονείς και παιδιά», καταλήγει.

Εκκρεμεί η δίκη της ψυχολόγου της ΕΛ.ΑΣ.

Παράλληλα, εξελίξεις αναμένονται και στην υπόθεση της ψυχολόγου της ΕΛ.ΑΣ., την οποία είχε αναδείξει το Newsbomb. Η συγκεκριμένη δίκη αναμένεται να πραγματοποιηθεί το προσεχές διάστημα, μετά από πέντε αναβολές.

Η ψυχολόγος της ΕΛ.ΑΣ. αντιμετωπίζει κατηγορίες για παρόμοια αδικήματα, σε μια υπόθεση που επίσης συνδέεται με καταγγελίες και γνωματεύσεις στο πλαίσιο οικογενειακών διαφορών. Η δικαστική εξέλιξη της υπόθεσης αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς αφορά ζητήματα που αγγίζουν δεκάδες οικογένειες και επαναφέρουν στο προσκήνιο τη συζήτηση για την προστασία των παιδιών, την αξιολόγηση των καταγγελιών και τη διασφάλιση της σχέσης τους με αμφότερους τους γονείς.

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