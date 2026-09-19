Θάνατος Μαζωνάκη: Νέα καταγγελία για τη Γάκα-«Διέγνωσε καρκίνο στις σάλπιγγες και μικρόβια στο αίμα»

Η γιατρός συνέστησε εξετάσεις και έδωσε συμπληρώματα, ενώ για τα φάρμακα που χορηγήθηκαν χρειάστηκε συνταγογράφηση από άλλον γιατρό

Μιχάλης Παπαδάκος

Θάνατος Μαζωνάκη: Νέα καταγγελία για τη Γάκα-«Διέγνωσε καρκίνο στις σάλπιγγες και μικρόβια στο αίμα»
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ζευγάρι κατήγγειλε ότι η προφυλακισμένη γιατρός διέγνωσε λανθασμένα καρκίνο και μικρόβια στο αίμα, διαγνώσεις που δεν επιβεβαιώθηκαν από άλλους γιατρούς.
  • Η γιατρός συνέστησε εξετάσεις και έδωσε συμπληρώματα, ενώ για τα φάρμακα που χορηγήθηκαν χρειάστηκε συνταγογράφηση από άλλον γιατρό.
  • Το ζευγάρι απευθύνθηκε σε άλλους ιατρούς, οι οποίοι διαπίστωσαν ότι ήταν υγιείς.
  • Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών δέχθηκε καταγγελία για τη γιατρό, αλλά το ιατρείο της λειτουργούσε νόμιμα και δεν ξεκίνησε πειθαρχική διαδικασία.
  • Εισαγγελικές Αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για την υπόθεση, ενώ το θέμα αφορά κυρίως το διοικητικό επίπεδο του Ιατρικού Συλλόγου.
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Νέες καταγγελίες έρχονται στο φως για τη 56χρονη γιατρό που έχει προφυλακιστεί για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς ζευγάρι υποστηρίζει ότι είχε λάβει από την ίδια σοβαρές διαγνώσεις, οι οποίες στη συνέχεια δεν επιβεβαιώθηκαν από άλλους γιατρούς.

Όπως κατήγγειλε ο Μιχάλης Καρακούσης μιλώντας στον ΣΚΑΪ, πριν από περίπου τέσσερα χρόνια ο ίδιος και η σύζυγός του επισκέφθηκαν τη συγκεκριμένη γιατρό, έχοντας ακούσει ότι μπορούσε να εντοπίζει προβλήματα υγείας που παρέμεναν «κρυμμένα» στον οργανισμό.

Η σύζυγός του ήταν η πρώτη που εξετάστηκε. Σύμφωνα με την καταγγελία, η γιατρός της ανέφερε ότι είχε καρκίνο στις σάλπιγγες και της συνέστησε σειρά εξετάσεων προκειμένου να διερευνηθεί περαιτέρω η κατάσταση. Παράλληλα, φέρεται να της έδωσε μία σακούλα με βιταμίνες και συμπληρώματα, τα οποία, σύμφωνα με όσα περιέγραψε ο σύζυγός της, θα χρησιμοποιούσε για την αντιμετώπιση του προβλήματος.

«Μου είπε ότι έχω μικρόβια στο αίμα»

Λίγες ημέρες αργότερα, ο ίδιος αποφάσισε να επισκεφθεί τη γιατρό, φοβούμενος ότι ενδεχομένως αντιμετώπιζε και εκείνος κάποιο πρόβλημα υγείας χωρίς να το γνωρίζει.

Όπως περιέγραψε, αρχικά υποβλήθηκε σε εξέταση σε ένα μηχάνημα, παραμένοντας ακίνητος για περίπου μιάμιση ώρα. Στη συνέχεια του πήρε αίμα, ενώ κατά τη διάρκεια της διαδικασίας η γιατρός φέρεται να τον ρώτησε για το ιατρικό ιστορικό του, την εργασία του αλλά και τα παιδικά του χρόνια.

Σύμφωνα με τον ίδιο, όταν η γιατρός εξέτασε το δείγμα μέσω μόνιτορ, του ανακοίνωσε ότι είχε «μικρόβια στο αίμα» και ότι χρειαζόταν άμεσα θεραπεία. Του περιέγραψε μάλιστα την κατάσταση ως ιδιαίτερα σοβαρή και επικίνδυνη, που απαιτούσε γρήγορη αντιμετώπιση.

Ακολούθησαν εξετάσεις και του χορηγήθηκαν φάρμακα, τα οποία ωστόσο, όπως υποστήριξε, συνταγογραφήθηκαν από άλλον γιατρό. Όταν ρώτησε γιατί δεν του τα είχε συνταγογραφήσει η ίδια, δεν έλαβε, σύμφωνα με την καταγγελία του, κάποια απάντηση.

Το ζευγάρι απευθύνθηκε σε άλλους γιατρούς

Στη συνέχεια, τόσο ο ίδιος όσο και η σύζυγός του απευθύνθηκαν σε άλλους γιατρούς, προκειμένου να διερευνήσουν τις διαγνώσεις που είχαν προηγηθεί.

Όπως ανέφερε ο Μιχάλης Καρακούσης, οι νέες εξετάσεις έδειξαν ότι και οι δύο ήταν υγιείς και δεν αντιμετώπιζαν τα προβλήματα που φέρεται να τους είχε αποδώσει η συγκεκριμένη γιατρός.

Ο άνδρας προχώρησε τότε σε καταγγελία στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. Όπως υποστήριξε, λίγες ημέρες αργότερα υπήρξε επικοινωνία μαζί του από τον Σύλλογο και του γνωστοποιήθηκε ότι το ιατρείο λειτουργούσε νόμιμα.

Οι καταγγελίες μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη

Μετά την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη έχουν δημοσιοποιηθεί σειρά καταγγελιών σχετικά με γιατρούς που φέρονται να υπόσχονταν «θαυματουργές» θεραπείες.

Στο επίκεντρο έχουν βρεθεί, μεταξύ άλλων, δύο γιατροί που προωθούσαν θεραπείες ευεξίας και ανανέωσης του δέρματος και του αίματος, μεταξύ άλλων μέσω πλασμαφαίρεσης.

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποκτά, πάντως, το γεγονός ότι σύμφωνα με την καταγγελία είχε ήδη υποβληθεί αναφορά στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών για τη συγκεκριμένη γιατρό, χωρίς να έχει προχωρήσει, όπως αναφέρεται, η πειθαρχική διαδικασία.

Για το ζήτημα μίλησε στην ίδια εκπομπή ο Ιωάννης Λύρας, μέλος του Πειθαρχικού του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, ο οποίος αναφέρθηκε στους λόγους για τους οποίους δεν κινήθηκε πειθαρχική έρευνα σε βάρος της γιατρού.

Όπως ανέφερε, το ζήτημα αφορά το διοικητικό επίπεδο, ενώ για την υπόθεση έχουν ήδη ξεκινήσει έρευνες από τις εισαγγελικές Αρχές.

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