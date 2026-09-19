Καιρίδης: «Ο μεγαλύτερος εχθρός μας είναι ο κακός εαυτός μας – Κάποιοι έχουν εθιστεί στο καλάμι»

Τα καλάμια δεν είναι για να τα καβαλάμε, είπε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ

Εύη Απολλωνάτου, Επιμέλεια

Καιρίδης: «Ο μεγαλύτερος εχθρός μας είναι ο κακός εαυτός μας – Κάποιοι έχουν εθιστεί στο καλάμι»
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  • Ο Δημήτρηςρίδης θεωρεί ότι ο μεγαλύτερος εχθρός της ΝΔ είναι η αλαζονεία και οι κακές συμπεριφορές εντός της παράταξης, όχι η αντιπολίτευση.
  • Η ΝΔ βλέπει το 30% στις δημοσκοπήσεις ως καλή βάση για την αυτοδυναμία, αλλά παραμένει ανοιχτή η μάχη για μεγαλύτερη εκλογική επιρροή.
  • Η πρόσφατη αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας επιβεβαιώνει την πρόοδο στα δημόσια οικονομικά και τις αναπτυξιακές προοπτικές, παρά την αστάθεια στις αγορές.
  • Ο Δημήτρης Καιρίδης επισημαίνει την ανησυχία για την εξάπλωση της παραπληροφόρησης και την επικράτηση του ψέματος μέσω των social media, που θέτει σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία και ασφάλεια.
  • Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έχει αναλάβει πρωτοβουλίες για την τεχνητή νοημοσύνη, συμπεριλαμβανομένης της πρότασης για ειδική συνταγματική διάταξη και επαφών με κορυφαίους φορείς του κλάδου.
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Για τις δημοσκοπήσεις, την οικονομία και το σημερινό πολιτικό κλίμα μίλησε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ, Δημήτρης Καιρίδης.

Ο Δημήτρης Καιρίδης είπε στην εκπομπή του Μάκη Πολάτου και της Νικολέτας Κρητικού στο ΕΡΤnews Radio 105,8 για τις δημοσκοπήσεις: «Προφανώς μας προβληματίζει η πολυδιάσπαση της αντιπολίτευσης. Το 30% είναι μία καλή βάση για να διεκδικήσουμε την αυτοδυναμία. Προφανώς δεν είμαστε ικανοποιημένοι και γι’ αυτό παλεύουμε να πάμε παραπάνω αλλά όλα είναι μια ανοιχτή μάχη. Ο ελληνικός λαός αλλιώς ψηφίζει και αλλιώς μιλάει στις δημοσκοπήσεις θέλω να πω ότι υπάρχει πολύ μεγαλύτερη ελευθερία».

Ερωτηθείς ποιο είναι το μήνυμα που λαμβάνει από τους πολίτες ο Δημήτρης Καιρίδης απάντησε: «ότι ο μεγαλύτερος εχθρός μας είναι ο κακός μας εαυτός, όχι η αντιπολίτευση». «Η αντιπολίτευση από μόνη της έχει αποδειχθεί άσφαιρη. Έχει καπελωθεί από τοξικούς όπως η Κωνσταντοπούλου και έχει αφεθεί σε μία παραζάλη και τώρα την επιστροφή του Τσίπρα. Αυτό όμως που μας κάνει κακό πραγματικό είναι δείγματα και συμπεριφορές αλαζονείας στα οποία πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Κατανοώ ότι μετά από 7 χρόνια κάποιοι έχουν εθιστεί να πούμε στο καλάμι αλλά τα καλάμια δεν είναι για να τα καβαλάμε. Άρα εκεί υπάρχει ένα ζήτημα. Υπάρχει ένα ζήτημα κάποιων πολύ αποτελεσματικών και κάποιων λιγότερων αποτελεσματικών. Νομίζω όλα αυτά αξιολογεί ο πρωθυπουργός και παίρνει τα κατάλληλα μέτρα. Αλλά προφανώς χρειάζεται μεγάλη προσοχή από όλους μας», είπε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ.

Αναφορικά με την πρόσφατη αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας ο Δημήτρης Καιρίδης τόνισε: «Ο Κυριάκος Πιερρακάκης τα είπε όλα. Είναι μία πολύ σημαντική εξέλιξη αυτή. Την ώρα που γίνεται ο κακός χαμός με τα ομόλογα και οι αγορές γίνονται εξαιρετικά νευρικές το γεγονός ότι το spread δεν έχει αυξηθεί σε σχέση με το γερμανικό και δανειζόμαστε χαμηλότερα από πάρα πολλές χώρες είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και βέβαια η αναβάθμιση που έρχεται να πιστοποιήσει τη σπουδαία πρόοδο που έχει γίνει στα δημόσια οικονομία αλλά και στις αναπτυξιακές προοπτικές. Διότι αυτοί οι οίκοι αξιολόγησης υπολογίζουν τα πάντα, όχι μόνο το χρέος αλλά και την πορεία του στο μέλλον που είναι συνάρτηση της αναπτυξιακής δυναμικής. Μία οικονομία που αναπτύσσεται το αποπληρώνει πολύ πιο εύκολα».

«Μιλούσατε για την υπερ-νοημοσύνη. Θα πρέπει να κάνουμε και κάποια ειδική εκπομπή για την υπερ-ηλιθιότητα και την υπερ-αποβλάκωση, διότι ζούμε σε μία περίεργη εποχή όπου οι μηχανές γίνονται εξυπνότερες και η νοημοσύνη φαίνεται ότι ‘’μετακομίζει’’ από τους ανθρώπους στα τεχνικά Μέσα και στις μηχανές, αν κρίνω από αυτά που γίνονται γύρω μας και την υπερ-αφέλεια διαφόρων που ακόμα και τη ζωή τους θέτουν σε κίνδυνο», σχολίασε ο Δημήτρης Καιρίδης.

Σε ερώτηση εάν αναφέρεται στην υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη ο Δημήτρης Καιρίδης υπογράμμισε: Ξεκινώντας από αυτό γιατί φαίνεται ότι υπήρχε ολόκληρο κύκλωμα εκεί στο κέντρο της Αθήνας της καλής κοινωνίας, πηγαίνοντας στο αντιεμβολιαστικό κίνημα το οποίο το είδατε στην εποχή του κόβιντ. Άνθρωποι να θέτουν τη ζωή τους σε κίνδυνο, σε ευάλωτες ομάδες που αρνούνταν την επιστήμη, σε όλα. Δεν μιλάμε πια μόνο για μία ψήφο άλογη και τυφλής διαμαρτυρίας που εν πάση περιπτώσει δεν έχει και άμεση συνέπεια στη ζωή κάποιου. Μιλάμε ακόμη και για διακινδύνευση της ίδιας μας της ζωής. Ζούμε σε μία περίεργη συνθήκη όπου τα social media έχουν καταφέρει να κάνουν το ψέμα κυρίαρχο και την αλήθεια δυσεύρετη. Ξέρετε ότι το ψέμα πουλάει πολύ περισσότερο. Έχει μετρηθεί ότι είναι 10 φορές πιο viral από την αλήθεια».

Για την Τεχνητή Νοημοσύνη ο Δημήτρης Καιρίδης τόνισε ότι «ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι πολύ μπροστά και επιτρέψτε μου να το πω χωρίς ίχνος κολακείας ότι είναι ο μόνος πολιτικός αρχηγός που έχει θέσει αυτά τα θέματα από πολύ καιρό τώρα. Έχουν συμπεριληφθεί ακόμη και στην πρόταση Συνταγματικής Αναθεώρησης της ΝΔ, ειδική διάταξη του Συντάγματος».

Και συνέχισε: «Θα πάει την άλλη εβδομάδα καθ’ οδόν για τη Νέα Υόρκη πρώτα στο Σαν Φρανσίσκο στην «καρδιά» της επανάστασης της τεχνητής νοημοσύνης για να συνομιλήσει ακριβώς με τους πρωτοπόρους αυτής της επανάστασης που αλλάζει τα πάντα».

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