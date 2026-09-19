Σαββατοκύριακο στην Αθήνα: Από τη Μποφίλιου και τα φεστιβάλ μέχρι την επιστροφή στις μουσικές ρίζες

Snapshot Η παράσταση «Αυτή η νύχτα μένει» στο Θέατρο Ολύμπια αναπαριστά τη νυχτερινή ζωή της Ελλάδας των ’80s και ’90s μέσα από προσωπικές εμπειρίες και εικόνες.

Η Κατερίνα Διδασκάλου παρουσιάζει τον μονόλογο «Η πόρνη από πάνω» στο Βεάκειο Θέατρο, εστιάζοντας στη ζωή και μεταμόρφωση της Ερατώς μέσα από τον έρωτα και την προδοσία.

Το Ρίζες Φεστ στην Τεχνόπολη προσφέρει μια μουσική βραδιά αφιερωμένη στις ελληνικές παραδόσεις με σύγχρονη προσέγγιση, στις 19 Σεπτεμβρίου.

Τα Dance Residencies Open Days 2026 στην Τεχνόπολη παρουσιάζουν τρεις ημέρες καλλιτεχνικές έρευνες χορού με work in progress και διαδραστικές δράσεις από 19 έως 21 Σεπτεμβρίου.

Στον κινηματογράφο προβάλλονται νέες ταινίες όπως το «Τρυφερό Κτήνος» που θίγει το θέμα της παιδικής πορνογραφίας, η αλληγορική «Κότα» και η γαλλόφωνη «Παράλληλες Ιστορίες» του Ασγκάρ Φαραντί. Snapshot powered by AI

Προτάσεις θεάτρου

«Αυτή η νύχτα μένει» στο Θέατρο Ολύμπια

Η νυχτερινή ζωή της Ελλάδας των ’80s και ’90s επιστρέφει στη σκηνή μέσα από το «Αυτή η νύχτα μένει», βασισμένο στο ομώνυμο βιβλίο του Θάνου Αλεξανδρή. Μια δημοσιογράφος ερευνά τον κόσμο της νύχτας, ενώ ένας ηθοποιός βρίσκεται αντιμέτωπος με τη μετάβασή του από την υψηλή τέχνη στα νυχτερινά κέντρα και τα σκυλάδικα.

Η παράσταση μεταφέρει στη σκηνή προσωπικές εμπειρίες και εικόνες από μια ολόκληρη εποχή της ελληνικής νυχτερινής διασκέδασης, σε ένα έργο που έχει γνωρίσει μεταφορές σε θέατρο, κινηματογράφο και τηλεόραση.

Θέατρο Ολύμπια

19 Σεπτεμβρίου στις 21:00

«Η πόρνη από πάνω»

Η Κατερίνα Διδασκάλου επιστρέφει για 14η χρονιά με το έργο του Αντώνη Τσιπιανίτη, «Η πόρνη από πάνω», έναν μονόλογο που παρακολουθεί τη ζωή της Ερατώς και τη σταδιακή μεταμόρφωσή της μέσα από τον έρωτα, την απόρριψη, την προδοσία και τη βία απέναντι στις γυναίκες.

Η ηρωίδα ζει μέχρι τότε περιορισμένη στη δική της καθημερινότητα, όταν η μετακόμιση μιας πόρνης στο επάνω διαμέρισμα γίνεται η αφορμή να δει τη ζωή της διαφορετικά. Ένα 90λεπτο θεατρικό ρεσιτάλ, στο οποίο η Διδασκάλου υποδύεται παράλληλα τους χαρακτήρες που διαμόρφωσαν την πορεία της Ερατώς.

Βεάκειο Θέατρο

Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στις 21:00

Φεστιβάλ

Ρίζες Φεστ στην Τεχνόπολη

Το Ρίζες Φεστ επιστρέφει στην Τεχνόπολη για να κλείσει μουσικά το καλοκαίρι, με ένα πρόγραμμα που ταξιδεύει από τη μία άκρη της Ελλάδας στην άλλη.

https://www.instagram.com/reel/DdW5peGMPuq/

Η βραδιά ανοίγει στη μικρή πλατεία με τους Loom Music και τη Φοίβη Βλάσση, με μουσικές που συναντούν τον ήχο του αργαλειού, ενώ στη συνέχεια η σκηνή γεμίζει με τις Θυγατέρες, το Anisé Ensemble, τους Nostos Band και τη Λάσκα. Μια βραδιά αφιερωμένη στις μουσικές παραδόσεις, αλλά με σύγχρονη ματιά.

Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων

19 Σεπτεμβρίου 2026 στις 18:00

Dance Residencies Open Days 2026 στην Τεχνόπολη

Για τρεις ημέρες, 31 καλλιτεχνικές έρευνες χορού βγαίνουν από τις αίθουσες πρόβας και συναντούν το κοινό στην Τεχνόπολη.

Τα Dance Residencies Open Days 2026, από 19 έως 21 Σεπτεμβρίου, παρουσιάζουν work in progress, αποσπάσματα, βίντεο, ερευνητικές διαδικασίες, συζητήσεις και διαδραστικές δράσεις, δίνοντας στους επισκέπτες την ευκαιρία να δουν πώς γεννιέται ένα έργο πριν πάρει την τελική του μορφή.

Οι καλλιτεχνικές έρευνες κινούνται γύρω από το σώμα, τη μνήμη, την ταυτότητα, την προσωπική και συλλογική εμπειρία, την προσβασιμότητα και τη σχέση με τον τόπο.

Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων

Σάββατο 19 και Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου

Προτάσεις σινεμά

«Τρυφερό Κτήνος»

Η νέα ταινία της σκηνοθέτη του «Κορσέ»

Η νέα ταινία της σκηνοθέτη του «Κορσέ» καταπιάνεται με ένα ιδιαίτερα σκληρό θέμα, την παιδική πορνογραφία, μέσα από την ιστορία ενός ζευγαριού που εγκαταλείπει το Μόναχο και μετακομίζει στην εξοχή.

Ο Φιλίπ, ένας πειραματικός σκηνοθέτης με ιστορικό κατάθλιψης και εθισμών, προσπαθεί να αφήσει πίσω του μια περίοδο ψυχικής κατάρρευσης, ενώ η σύζυγός του Λούσι κάνει τα πάντα ώστε να προστατεύσει την οικογένειά τους. Στην ταινία πρωταγωνιστεί η Λεά Σεϊντού.

«Κότα»

Μια κότα στην Ελλάδα του Γκιόργκι Πάλφι

Ο Ούγγρος σκηνοθέτης Γκιόργκι Πάλφι επιστρέφει στην Ελλάδα με μια αλλόκοτη και τρυφερή ιστορία με πρωταγωνίστρια… μια κότα. Με φόντο μια αυλή εστιατορίου, η ηρωίδα παλεύει για την επιβίωση, τον έρωτα και τα αυγά της, σε μια παράδοξη αλληγορία για τη μητρότητα, την ελευθερία και τους ανθρώπινους συμβιβασμούς.

Στην ταινία πρωταγωνιστούν, μεταξύ άλλων, ο Γιάννης Κοκιασμένος, ο Αργύρης Πανταζάρας, η Μαρία Διακοπαναγιώτου και ο Αντώνης Καφετζόπουλος.

«Παράλληλες Ιστορίες»

Μια συγγραφέας, οι γείτονές της και ένα επικίνδυνο παιχνίδι φαντασίας

Η νέα γαλλόφωνη ταινία του Ασγκάρ Φαραντί, δημιουργού των «A Separation» και «The Salesman», ακολουθεί μια διάσημη συγγραφέα που παρατηρεί κρυφά τους γείτονές της αναζητώντας υλικό για το νέο της μυθιστόρημα.

Όταν στη ζωή της μπαίνει ένας νεαρός βοηθός, η πραγματικότητα αρχίζει να μπλέκεται επικίνδυνα με τις ιστορίες που πλάθει στο μυαλό της. Ένα παιχνίδι παρατήρησης, επιθυμίας και υποψίας, εμπνευσμένο από το «Dekalog VI» του Κριστόφ Κισλόφσκι.

«Resident Evil»

Η επιστροφή στον κόσμο των ζόμπι

Το «Resident Evil» επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη υπό τη σκηνοθετική ματιά του Ζακ Κρέγκερ, δημιουργού των «Weapons» και «Barbarian». Η νέα κινηματογραφική μεταφορά επιστρέφει στην ουσία του δημοφιλούς videogame, με την αγωνία της επιβίωσης να βρίσκεται στο επίκεντρο.

Σκοτεινοί διάδρομοι, απρόβλεπτες απειλές, ζόμπι και μεταλλάξεις συνθέτουν έναν κόσμο όπου ο ήρωας δεν είναι ποτέ πραγματικά προετοιμασμένος για αυτό που βρίσκεται πίσω από την επόμενη πόρτα.

Μουσική

Νατάσσα Μποφίλιου - «Μέτρημα» στο Θέατρο Βράχων

Η Νατάσσα Μποφίλιου, ο Θέμης Καραμουρατίδης και ο Γεράσιμος Ευαγγελάτος επιστρέφουν με το «Μέτρημα», μια μουσική παράσταση που κοιτάζει πίσω σε 20 χρόνια κοινής διαδρομής, αλλά με το βλέμμα στραμμένο στο επόμενο κεφάλαιο.

Ένα χρόνο μετά το «Κάτι καίγεται», οι τρεις δημιουργοί κάνουν έναν απολογισμό μέσα από τραγούδια, λέξεις και στιγμές, χωρίς νοσταλγία, κρατώντας στον πυρήνα το αγαπημένο τους ρεπερτόριο και προσθέτοντας μια πρώτη γεύση από όσα έρχονται.

Θέατρο Βράχων

Παρασκευή 18 & Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στις 21:00

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