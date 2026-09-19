Χατζηβασιλείου: Αναφαίρετο δικαίωμά μας τα 12 ναυτικά μίλια – Η Τουρκία για άλλη μία φορά παρανομεί

Snapshot Ο Τάσος Χατζηβασιλείου κατήγγειλε ότι η Τουρκία παρανομεί με τα τουρκικά θαλάσσια πάρκα που έχει τοποθετήσει σε διεθνή ύδατα.

Η Ελλάδα θεωρεί τα 12 ναυτικά μίλια αναφαίρετο δικαίωμά της και θα αποφασίσει πότε θα τα ασκήσει με βάση το εθνικό συμφέρον.

Η ελληνική κυβέρνηση ενημερώνει συνεχώς τους εταίρους και συμμάχους για τις εξελίξεις στην περιοχή, ιδιαίτερα για τις παράνομες τουρκικές ενέργειες.

Η Αθήνα προωθεί τη θωράκιση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και επιδιώκει την καλή γειτονία.

Η επικείμενη επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα στοχεύει στην εμβάθυνση των σχέσεων Ελλάδας-ΗΠΑ και στον στρατηγικό διάλογο για θέματα ασφάλειας και σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο. Snapshot powered by AI

Για τις τελευταίες εξελίξεις στα ελληνοτουρκικά μίλησε ο υφυπουργός Εξωτερικών, Τάσος Χατζηβασιλείου που εκτίμησε ότι καμία δύναμη στην περιοχή μας, συμπεριλαμβανομένης και της Τουρκίας, δεν θέλουν να δημιουργηθεί μία νέα κρίση.

Ο Τάσος Χατζηβασιλείου εξήγησε στην ΕΡΤ ότι η Άγκυρα παρανομεί με τα τουρκικά θαλάσσια πάρκα τα οποία έχει τοποθετήσει σε διεθνή ύδατα και επανέλαβε ότι είναι αναφαίρετο δικαίωμα της Ελλάδας τα 12 ναυτικά μίλια.

«Η Ελλάδα ενημερώνει τους εταίρους και συμμάχους της»

Στο ερώτημα εάν οι τελευταίες εξελίξεις στις ελληνοτουρκικές σχέσεις θα αποτελέσουν αντικείμενο συζήτησης με την αμερικανική πλευρά, ο κ. Χατζηβασιλείου υπογράμμισε ότι η Αθήνα βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με τους εταίρους και συμμάχους της.

Έφερε ως παράδειγμα την αντίδραση της Αθήνας στις τουρκικές ανακοινώσεις για θαλάσσια πάρκα, λέγοντας ότι ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης «συνομίλησε με όλους τους εταίρους και συμμάχους μας και τους ενημέρωσε τι ακριβώς συμβαίνει», τόσο στην Ευρώπη όσο και στις ΗΠΑ.

«Πάνω στο τραπέζι είναι η συζήτηση και η ενημέρωση που κάνει η Αθήνα σε φίλους και συμμάχους για κάθε τι που συμβαίνει στην περιοχή και προκαλεί εν δυνάμει αστάθεια», ανέφερε. «Η Τουρκία απαντά σε νόμιμες ελληνικές πρωτοβουλίες με τρόπο παράνομο».

Ο υφυπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε εκτενώς στις τουρκικές αντιδράσεις, υποστηρίζοντας ότι η Άγκυρα απαντά στις ελληνικές πρωτοβουλίες με ενέργειες που, κατά την ελληνική κυβέρνηση, δεν συνάδουν με το διεθνές δίκαιο. «Η Τουρκία έρχεται δυστυχώς και απαντά σε νόμιμες ελληνικές πρωτοβουλίες με τρόπο παράνομο και πέρα ως πέρα αίολο», είπε χαρακτηριστικά. Όπως υποστήριξε, ο ελληνικός θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός έγινε «με βάση το διεθνές δίκαιο», ενώ η Ελλάδα προχώρησε και στη δημιουργία εθνικών θαλάσσιων πάρκων «εντός αιγιαλίτιδας ζώνης, όπως ορίζει το δίκαιο».

Αντίθετα, αναφερόμενος στις τουρκικές κινήσεις, τόνισε: «Δεν μπορείς να χαράξεις εθνικά θαλάσσια πάρκα σε διεθνή ύδατα». Και πρόσθεσε: «Κατά το διεθνές δίκαιο, ο οποιοσδήποτε καθορισμός καθεστώτος σε διεθνή ύδατα πρέπει να έρθει μόνον ύστερα από συμφωνίες μεταξύ των γειτονικών παράκτιων χωρών». Κατά τον κ. Χατζηβασιλείου, «η Τουρκία ουσιαστικά αυτή τη στιγμή παρανομεί για άλλη μια φορά, διότι προβάλλει εθνικά θαλάσσια πάρκα που μόνον εθνικά δεν είναι».

«Να είμαστε ψύχραιμοι»

Ερωτηθείς για την ελληνική απάντηση στην τουρκική ρητορική και στις δηλώσεις περί ετοιμότητας για πόλεμο, ο υφυπουργός ζήτησε ψυχραιμία. «Εγώ θα έλεγα να είμαστε ψύχραιμοι. Δεν εκτιμώ ότι στην περιοχή κανένας επιθυμεί να δημιουργηθεί μια νέα κρίση. Ούτε η Τουρκία», δήλωσε. Σύμφωνα με τον ίδιο, η Ελλάδα θα συνεχίσει να κινείται στη βάση δύο αρχών: του διεθνούς δικαίου και της καλής γειτονίας.

«Εμείς δεν συμπεριφερόμαστε εδώ στην περιοχή ως, ας πούμε, νταήδες, για να το πω εντός εισαγωγικών. Είμαστε μια δύναμη δικαίου, μια δύναμη σταθερότητας και προχωρούμε στη θωράκιση των εθνικών μας συμφερόντων και των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων με τρόπο όπως προβλέπει το διεθνές δίκαιο», ανέφερε.

«Αναφαίρετο δικαίωμα» τα 12 ναυτικά μίλια

Σε ερώτηση για την επέκταση των ελληνικών χωρικών υδάτων έως τα 12 ναυτικά μίλια, ο κ. Χατζηβασιλείου επανέλαβε τη θέση της κυβέρνησης ότι πρόκειται για δικαίωμα της Ελλάδας.« Τα 12 ναυτικά μίλια που αποτελούν ένα αναφαίρετο δικαίωμα της Ελληνικής Δημοκρατίας», είπε, διευκρινίζοντας ότι η κυβέρνηση θα αποφασίσει πότε θα το ασκήσει.

«Η κυβέρνηση θα το ασκήσει όταν θεωρήσει ότι είναι εθνικά σκόπιμο και ωφέλιμο», σημείωσε. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι «η άποψή μου είναι ότι αυτές οι αποφάσεις δεν προαναγγέλλονται». Κατέληξε, πάντως, επαναλαμβάνοντας ότι «το δικαίωμά μας για επέκταση έως 12 μίλια οπουδήποτε στον ελληνικό θαλάσσιο χώρο παραμένει αναφαίρετο δικαίωμα, το οποίο θα ασκηθεί εάν η χώρα το κρίνει εθνικά σκόπιμο».

Η επίσκεψη Ρούμπιο

Αναφερόμενος στην επικείμενη επίσκεψη της αμερικανικής πλευράς και του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα, ο κ. Χατζηβασιλείου τη χαρακτήρισε «σημαντική», επισημαίνοντας ότι αποτελεί ευκαιρία για την περαιτέρω εμβάθυνση των σχέσεων Ελλάδας και ΗΠΑ. «Πέρα από το γεγονός ότι θα επιβεβαιώσει για άλλη μια φορά την πολύ στενή και καλή σχέση που συνδέει την Αθήνα με την Ουάσινγκτον, έρχεται η ώρα για τον νέο γύρο στον στρατηγικό διάλογο ανάμεσα στις δύο χώρες», ανέφερε.

Όπως εξήγησε, η ατζέντα των συζητήσεων είναι ευρεία, καθώς «τα θέματα τα οποία μας ενώνουν είναι πολλά». Στο επίκεντρο, σύμφωνα με τον υφυπουργό, βρίσκονται ζητήματα ασφάλειας, σταθερότητας και ειρήνης στην Ανατολική Μεσόγειο, αλλά και η ασφαλής ναυσιπλοΐα.«Μιλάμε μαζί για ασφάλεια, για σταθερότητα, για ειρήνη. Μιλάμε για ασφαλή ναυσιπλοΐα που για την Ελλάδα, όπως αντιλαμβάνεστε, είναι υψηλής προτεραιότητας ζήτημα», σημείωσε. Ο ίδιος έκανε λόγο για «συνταύτιση συμφερόντων» Ελλάδας και ΗΠΑ σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων στην περιοχή, χαρακτηρίζοντας την αμερικανική παρουσία στην Αθήνα «μόνο θετική».