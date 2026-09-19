Το γιγαντιαίο έργο που ενώνει Αυστρία και Ιταλία: 64 χλμ. κάτω από τις Άλπεις, τρένα με 250 χλμ./h

Ένα από τα μεγαλύτερα σιδηροδρομικά έργα της Ευρώπης βρίσκεται πλέον πολύ κοντά στην ολοκλήρωσή του, καθώς η διάνοιξη του Brenner Base Tunnel προχωρά με ταχύ ρυθμό κάτω από τις Άλπεις. Το έργο συνδέει το Ίνσμπρουκ της Αυστρίας με το Φόρτετσα της Ιταλίας και, όταν ολοκληρωθεί, θα δημιουργήσει τη μεγαλύτερη υπόγεια σιδηροδρομική σύνδεση στον κόσμο.

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