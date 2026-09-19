Ένας 15χρονος Έλληνας φωτογράφος διακρίθηκε σε διεθνή βραβεία για μία σπάνια λήψη της Σελήνης

Κέρδισε το βραβείο του «Νεότερου Αστρονομικού Φωτογράφου της Χρονιάς» από το Βασιλικό Αστεροσκοπείο του Γκρίνουιτς

Ελένη Ευστρατίου

Ένας 15χρονος Έλληνας φωτογράφος διακρίθηκε σε διεθνή βραβεία για μία σπάνια λήψη της Σελήνης
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο 15χρονος Νίκος Στριμπούλης κέρδισε τον τίτλο του «Νεότερου Αστρονομικού Φωτογράφου της Χρονιάς» για τη φωτογραφία «Mineral Moon» στο διαγωνισμό ZWO Astronomy Photographer of the Year 2026.
  • Η φωτογραφία απεικονίζει μια σπάνια κοντινή λήψη της Σελήνης με ορατά πορτοκαλί και μπλε χρώματα που οφείλονται σε ορυκτά αποθέματα σιδήρου και τιτανίου.
  • Χρησιμοποιώντας ένα τηλεσκόπιο Sky-Watcher Dobsonian 6″ και μια έγχρωμη ψυχόμενη κάμερα, ο Νίκος χρησιμοποίησε μόνο το 15% των καρέ από βίντεο 20 δευτερολέπτων για την τελική εικόνα.
  • Η φωτογραφία αναδεικνύει χαρακτηριστικά της σεληνιακής επιφάνειας όπως τη Θάλασσα της Ηρεμίας, τη Θάλασσα των Βροχών και την οροσειρά των Απεννίνων.
  • Άλλες διακριθείσες φωτογραφίες στο διαγωνισμό περιλαμβάνουν την εικόνα «Νεφέλωμα του Καρχαρία» από το Κουβέιτ και τη διέλευση του Κρόνου από το επίπεδο των δακτυλίων το 2025.
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Ένας 15χρονος Έλληνας, ο Νίκος Στριμπούλης, βραβεύτηκε ως ο «Νέος Αστρονομικός Φωτογράφος της Χρονιάς» από το Βασιλικό Αστεροσκοπείο του Γκρίνουιτς.

Ο νεαρός φωτογράφος αναδείχθηκε στα βραβεία ZWO Astronomy Photographer of the Year 2026 για τη φωτογραφία του με τίτλο «Mineral Moon». Πρόκειται για μία πολύ κοντινή λήψη της Σελήνης, στην οποία διακρίνονται τα χρώματά της σε μία σπάνια απεικόνιση. Τη φωτογραφία τράβηξε τον Μάρτιο του 2025 από το Παλαιό Φάληρο. Ο Στριμπούλης κέρδισε το χρηματικό έπαθλο των 1.500 λιρών και ετήσια συνδρομή στο BBC Sky at Night Magazine.

Η φωτογραφία αποτυπώνει μία πολύ κοντινή λήψη του φεγγαριού, την οποία κατάφερε με οπτικό σωλήνα Sky-Watcher Dobsonian 6″ Skyliner 150 Classic και έγχρωμη ψυχόμενη κάμερα Player One Astronomy Ares-C Pro. Μάλιστα, χρησιμοποίησε μόλις το 15% των καρέ από βίντεο διάρκειας 20 δευτερολέπτων που τράβηξε για να πετύχει τη λήψη.

strimpoulis-zwo.jpg

Στη φωτογραφία διακρίνονται σκοτεινές περιοχές (γνωστές ως «μαρία») και φωτεινές περιοχές (γνωστές ως «υψίπεδα») της Σελήνης. Οι ομαλές, σκοτεινές περιοχές είναι αρχαίες ροές λάβας, ενώ τα τραχιά υψίπεδα έχουν διαμορφωθεί από δισεκατομμύρια χρόνια συγκρούσεων.

Μεταξύ των πιο χαρακτηριστικών στοιχείων της εικόνας είναι η Θάλασσα της Ηρεμίας (Mare Serenitatis) που διαμορφώθηκε μετά από σύγκρουση μετεωρίτη, η Θάλασσα των Βροχών (Mare Imbrium) μία γεμάτη λάβα έκταση που καλύπτει περίπου 830.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα της Σελήνης και η σεληνιακή οροσειρά των Απεννίνων (Montes Apenninus), που καλύπτει περίπου 600 χιλιόμετρα της έκτασης του φεγγαριού.

Πρόκειται για μία λήψη της ορατής στη Γη πλευράς του φεγγαριού, στην οποία όμως διακρίνονται τα πορτοκαλί και μπλε χρώματα της επιφάνειας, τα οποία οφείλονται σε αποθέσεις σιδήρου και τιτανίου και, για αυτόν τον λόγο, αυτός ο τύπος σεληνιακής φωτογραφίας ονομάζεται «ορυκτή Σελήνη».

Ο Steve Marsh, καλλιτεχνικός συντάκτης του περιοδικού BBC Sky at Night και μέλος της κριτικής επιτροπής, δήλωσε: «Πολλοί από εμάς ξεκινάμε το ταξίδι μας στην αστροφωτογραφία με τη Σελήνη – και μερικοί από εμάς μένουμε εκεί για πάντα! Ωστόσο, συχνά δεν εμβαθύνουμε στα λεπτά χρώματα των ορυκτών αποθέσεων της παρά μόνο πολύ αργότερα. Αυτός ο εκπληκτικός νεαρός αστροφωτογράφος έχει επιτύχει τέλεια ανάπτυξη».

Οι φωτογραφίες που αναδείχθηκαν

Η φωτογραφία που κέρδισε τον διαγωνισμό ZWO Astronomy Photographer of the Year 2026 ανήκει στον Ali Alobaidly από το Κουβέιτ και απεικονίζει το «Νεφέλωμα του Καρχαρία».

Ληφθείσα από την επαρχία Τζάχρα του Κουβέιτ, αυτή η εξαιρετική εικόνα αποκαλύπτει ένα τεράστιο σκοτεινό νεφέλωμα που περιπλανιέται σε απόσταση περίπου 650 ετών φωτός στον αστερισμό του Κηφέα.

zwo-prwth.jpg

Πρόκειται για ένα σκοτεινό νεφέλωμα, το οποίο αποτελείται από διαστρική σκόνη αρκετά πυκνή ώστε να εμποδίζει το φως των άστρων. Οι περιοχές με μπλε χρώμα είναι νεφελώματα ανάκλασης.

«Πυκνά νέφη διαστρικής σκόνης κρύβουν τα αστέρια που βρίσκονται πίσω τους, ενώ λεπτεπίλεπτα μπλε νεφελώματα ανάκλασης λάμπουν μέσα στο σκοτάδι που τα περιβάλλει. Το αποτέλεσμα είναι μια σκηνή τόσο διακριτική όσο και εντυπωσιακή — ένα κοσμικό αρπακτικό που παίρνει σιωπηλά μορφή ανάμεσα στα αστέρια», ανέφερε η ZWO για τη φωτογραφία.

Μεταξύ των άλλων νικητήριων εικόνων περιλαμβάνονται το «Saturnian Equinox» του Tom Williams, το οποίο αποτυπώνει υπέροχα μια σπάνια διέλευση του Κρόνου από το επίπεδο των δακτυλίων το 2025, το «Botswana Star Trail» του Stefano Pellegrini που αποτυπώνει τις ουρές των αστεριών που «πέφτουν» από τον ουρανό της Μποτσουάνα και το «The Crown» του Radoslav Sviretsov, το οποίο απεικονίζει ένα εντυπωσιακό σέλας.

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Τhe Saturnian Equinox, Tom Williams

Στην κατηγορία «Annie Maunder Open», η κριτική επιτροπή απένειμε το βραβείο στον Paweł Paweł για το έργο «Reverse Astronomy: Mother».Η φωτογραφία αυτή τραβήχτηκε με ένα νέο τηλεσκόπιο διπλής ζώνης, με στόχο να αποκαλυφθεί μεγαλύτερο επίπεδο λεπτομέρειας στη φωτοσφαιρά του Ήλιου (το ορατό στρώμα).

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Reverse Astronomy: Mother, Paweł Paweł

Ο Δρ Greg Brown, αστρονόμος του Βασιλικού Αστεροσκοπείου του Γκρίνουιτς και μέλος της κριτικής επιτροπής, δήλωσε: «Δεν κουράζομαι ποτέ να βλέπω τις νέες συμετοχές στον διαγωνισμό ZWO Astronomy Photographer of the Year. Για έναν ουρανό που, τουλάχιστον από ορισμένες απόψεις, παραμένει εντυπωσιακά αμετάβλητος από έτος σε έτος, η δεξιοτεχνία και η καινοτομία των συμμετεχόντων, σε συνδυασμό με τις τεχνολογικές βελτιώσεις, σημαίνουν ότι υπάρχει πάντα ένας πλούτος νέων θεαμάτων που αξίζει να δει κανείς, ακόμη και σε στόχους που έχουν παρατηρηθεί πολλές φορές στο παρελθόν».

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The Crown by Radoslav Sviretsov

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Botswana Star Trail by Stefano Pellegrini

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