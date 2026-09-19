Σεισμός 4,1 Ρίχτερ τα ξημερώματα στη βόρεια Εύβοια - Αισθητός και στην Αττική

Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ αναστάτωσε τη βόρεια Εύβοια τα ξημερώματα του Σαββάτου 19 Σεπτεμβρίου 2026, ενώ έγινε αισθητή μέχρι και σε αρκετές περιοχές της Αττικής.

Σύμφωνα με την αναθεωρημένη εκτίμηση από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το φαινόμενο καταγράφηκε ακριβώς στις 01:11. Το επίκεντρο της δόνησης εντοπίστηκε 6 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά των Βασιλικών Ιστιαίας.

Το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 16,8 χιλιόμετρα, γεγονός που συνέβαλε στο να γίνει αντιληπτή η κίνηση σε εκτεταμένη ακτίνα γύρω από τον ευβοϊκό κόλπο.

Η νυχτερινή δόνηση ξύπνησε αρκετούς κατοίκους στη βόρεια πλευρά του νησιού. Την ίδια ώρα, τα σεισμικά κύματα έφτασαν μέχρι το λεκανοπέδιο, όπου ο σεισμός έγινε αισθητός κυρίως σε ψηλότερους ορόφους πολυκατοικιών