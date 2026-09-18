Γιατί δεν πρέπει να βάζετε ποτέ το γάλα στην πόρτα του ψυγείου: «Το κάνουν χωρίς να το ξέρουν»
Το να τοποθετείς το γάλα στην πόρτα του ψυγείου αποτελεί μια ευρέως διαδεδομένη συνήθεια (μην πεις πως δεν το κάνεις), η οποία όμως μπορεί να αλλοιώσει γρήγορα το προϊόν.
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Πολλοί καταναλωτές θεωρούν πως η διάταξη των τροφίμων στις διαφορετικές ζώνες της συντήρησης δεν επηρεάζει τη διάρκειά τους. Ωστόσο, η θερμοκρασία στο εσωτερικό της συσκευής δεν είναι ομοιόμορφη.
Εργαζόμενος στην εταιρεία ηλεκτρικών συσκευών Milar Electrodomésticos (μεγάλη ισπανική αλυσίδα καταστημάτων λιανικής πώλησης οικιακών συσκευών, ειδών τεχνολογίας και ηλεκτρονικών) εξέδωσε σχετική προειδοποίηση για όσους συνηθίζουν να τοποθετούν το γάλα στα ράφια της πόρτας αμέσως μετά τα ψώνια.
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