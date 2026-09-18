Εκλογές την Κυριακή σε Βερολίνο και Μεκλεμβούργο: Νέο τεστ για Μερτς μετά τη βαριά ήττα στη Σαξονία

Snapshot ην Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου διεξάγονται εκλογές στα κρατίδια Βερολίνο και Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία, σημαντικές για τον καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς και την CDU μετά την ήττα στη Σαξονία-Άνχαλτ.

Η AfD προηγείται στις δημοσκοπήσεις στο Μεκλεμβούργο με ποσοστά γύρω στο 36-37%, ενώ το SPD ακολουθεί με περίπου 35%, και η CDU καταγράφει ιστορικά χαμηλά ποσοστά κοντά στο 6-7%.

Στο Βερολίνο, οι δημοσκοπήσεις δείχνουν αμφίρροπη μάχη με την Αριστερά και την CDU να κυμαίνονται γύρω στο 20%, και την AfD να ακολουθεί με ποσοστά περίπου 18%.

Η προεκλογική εκστρατεία στο Βερολίνο επικεντρώνεται στη στεγαστική κρίση και την αύξηση των ενοικίων, θέματα που ενισχύουν τη στήριξη στην Αριστερά.

Τα αποτελέσματα των εκλογών ενδέχεται να επηρεάσουν την ηγεσία του Μερτς και τη σταθερότητα της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, καθώς αυξάνονται οι εσωκομματικές πιέσεις στην CDU. Snapshot powered by AI

Την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου διεξάγονται εκλογές στο Βερολίνο και στο γερμανικό κρατίδιο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία για την ανανέωση των αντίστοιχων περιφερειακών κοινοβουλίων.

Οι εκλογές αυτές στη Γερμανία αποτελούν σημαντικό τεστ για τον καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς και για το κόμμα του, τη Χριστιανοδημοκρατική Ένωση (CDU), η οποία βγήκε ιδιαίτερα αποδυναμωμένη από τις προηγούμενες εκλογές στη Σαξονία-Άνχαλτ, όπου θριάμβευσε η Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD).

Στο Μεκλεμβούργο, η AfD ετοιμάζεται να διεκδικήσει την πρωτιά από το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD) της απερχόμενης πρωθυπουργού του κρατιδίου, Μανουέλα Σβέσιγκ, ενώ στη γερμανική πρωτεύουσα η ψηφοφορία ενδέχεται να αναδιαμορφώσει τις πολιτικές ισορροπίες και να θέσει υπό αμφισβήτηση την υφιστάμενη πλειοψηφία.

Για τον Μερτς, το αποτέλεσμα αυτών των εκλογικών αναμετρήσεων ενδέχεται να έχει συνέπειες και σε ομοσπονδιακό επίπεδο, αναζωπυρώνοντας τη συζήτηση γύρω από την ηγεσία του και τη σταθερότητα της κυβέρνησης.

Ειδικότερα, η αναμέτρηση στο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία κινδυνεύει να μετατραπεί σε νέα ευθεία σύγκρουση μεταξύ AfD και SPD, ενώ η CDU θα μπορούσε να καταγράψει νέα υποχώρηση.

Σύμφωνα με δημοσκόπηση του ινστιτούτου Insa, η AfD συγκεντρώνει το 37% των προτιμήσεων, μπροστά από τους Σοσιαλδημοκράτες, οι οποίοι βρίσκονται στο 35%. Η Αριστερά (Die Linke) καταγράφεται στο 10%, ενώ η CDU περιορίζεται στο 7%. Οι Πράσινοι και το BSW βρίσκονται αντίστοιχα στο 5% και στο 3%, με κίνδυνο να μείνουν εκτός του περιφερειακού κοινοβουλίου.

Άλλη δημοσκόπηση, που διενεργήθηκε από τη Forschungsgruppe Wahlen για το τηλεοπτικό δίκτυο ZDF, δείχνει αντίθετα μικρό προβάδισμα του SPD έναντι της AfD, με 37% έναντι 36%.

Η CDU υποχωρεί στο 6%, ενώ η Αριστερά καταγράφει 9%. Οι Πράσινοι και το BSW βρίσκονται αντίστοιχα στο 5% και στο 4%.

Τα στοιχεία δείχνουν μια ιδιαίτερα αμφίρροπη μάχη για την πρώτη θέση και μια δύσκολη κατάσταση για τους Χριστιανοδημοκράτες, οι οποίοι κινδυνεύουν να σημειώσουν ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά στην ιστορία τους σε περιφερειακές εκλογές.

Στις εκλογές του 2021, το SPD είχε συγκεντρώσει 39,6%, έναντι 16,7% της AfD και 13,3% της CDU.

Η Σβέσιγκ, η οποία ηγείται του κρατιδίου από το 2017, επιδιώκει να διατηρήσει την πρωθυπουργία, ενώ ο υποψήφιος της AfD, Λάιφ-Έρικ Χολμ, επιδιώκει να αξιοποιήσει την άνοδο του κόμματος στα ανατολικά κρατίδια, η οποία είχε ήδη αποτυπωθεί στο εκλογικό αποτέλεσμα της Σαξονίας-Άνχαλτ.

Ανοιχτή μάχη και στο Βερολίνο

Και στο Βερολίνο, η ψηφοφορία ενδέχεται να σηματοδοτήσει σημαντική αλλαγή.

Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Forschungsgruppe Wahlen, η Αριστερά αναδεικνύεται πρώτο κόμμα με 22%, ακολουθούμενη από την CDU με 20%.

Η AfD καταγράφει 18%, οι Πράσινοι 15% και το SPD 12%. Το BSW περιορίζεται στο 4%, κάτω από το όριο εισόδου στο κοινοβούλιο.

Η δημοσκόπηση του Insa δείχνει αντίθετα CDU και Αριστερά ισόπαλες στο 20%, ακολουθούμενες από την AfD με 18%, τους Πράσινους με 16% και το SPD με 12%. Το BSW φθάνει στο 5%.

Οι διαφορετικές μετρήσεις επιβεβαιώνουν ότι η εκλογική αναμέτρηση παραμένει ανοιχτή, χωρίς σαφή πλειοψηφία για τις σημερινές κυβερνητικές δυνάμεις, γεγονός που θα μπορούσε να καταστήσει δύσκολο τον σχηματισμό σταθερής κυβέρνησης.

Η προεκλογική εκστρατεία στη γερμανική πρωτεύουσα κυριαρχήθηκε κυρίως από τη στεγαστική κρίση και την αύξηση των ενοικίων, ζητήματα που έχουν ενισχύσει τη στήριξη προς την Die Linke, η οποία παραδοσιακά δίνει ιδιαίτερη έμφαση σε αυτά τα θέματα.

Την κατάσταση για τους Σοσιαλδημοκράτες περιπλέκουν επίσης οι έρευνες για φερόμενη διαφθορά που αφορούν τον υποψήφιο δήμαρχο Στέφεν Κραχ.

Η CDU, από την πλευρά της, κατέρχεται στις εκλογές με τον Στέφαν Έβερς, μετά την απόφαση του απερχόμενου δημάρχου Κάι Βέγκνερ να μην διεκδικήσει νέα θητεία, λίγες μόλις εβδομάδες πριν από τις εκλογές.

Η σημασία για τον Μερτς

Οι εκλογές της Κυριακής αποκτούν σημασία που υπερβαίνει τα όρια των δύο κρατιδίων.

Μετά την ήττα στη Σαξονία-Άνχαλτ, ένα ακόμη αρνητικό αποτέλεσμα για την CDU θα μπορούσε να αυξήσει τις εσωκομματικές πιέσεις προς τον Μερτς, ο οποίος ήδη βρίσκεται αντιμέτωπος με ιστορικά χαμηλά επίπεδα δημοτικότητας και με εντάσεις στο εσωτερικό του ομοσπονδιακού κυβερνητικού συνασπισμού.

Σύμφωνα με πληροφορίες του γερμανικού Τύπου, ο καγκελάριος εξετάζει το ενδεχόμενο να έχει συνάντηση με την ηγεσία της CDU μετά τις εκλογές.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο Μερτς θα ήθελε να ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης από το προεδρείο του κόμματος.

Το αποτέλεσμα των εκλογών δεν θα καθορίσει αυτομάτως το μέλλον της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, θα μπορούσε όμως να συμβάλει στην αναδιαμόρφωση των πολιτικών ισορροπιών στη Γερμανία και να εντείνει τη συζήτηση για την κατεύθυνση της CDU.

Για τον Μερτς, η ψηφοφορία αποτελεί ακόμη μία κρίσιμη δοκιμασία, την ώρα που η AfD επιδιώκει να εδραιώσει την άνοδό της και τα παραδοσιακά κόμματα προσπαθούν να περιορίσουν την απώλεια εκλογικής επιρροής.

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