Παναθηναϊκός - Μπουργκ 90-69: Πέρασε στον τελικό και άφησε υποσχέσεις

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε με στυλ και άνεση της Μπουργκ με 90-69  και πήρε την πρόκριση για τον αυριανό τελικό του 8ου “Παύλος Γιαννακόπουλος”

Χρήστος Χριστοφιλόπουλος

Παναθηναϊκός - Μπουργκ 90-69: Πέρασε στον τελικό και άφησε υποσχέσεις
ΜΠΑΣΚΕΤ
4'
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Ιστορικός ο αυριανός τελικός του 8ου “Παύλος Γιαννακόπουλος” αφού μετά την χιτσκοκική νίκη του ΠΑΟΚ επί της Παρτιζάν ήρθε και αυτή του Παναθηναϊκού επί της Μπουργκ και για πρώτη φορά θα πραγματοποιηθεί τελικός μεταξύ δύο ελληνικών ομάδων.

Ο Παναθηναϊκός ήταν εξαιρετικός, παρά τις απουσίες του, έπαιξε πολύ ωραίο μπάσκετ για μεγάλο διάστημα και το σημαντικό ήταν πως παρουσιάστηκε σε μεγάλο βαθμό βελτιωμένος σε σχέση με τα προηγούμενα φιλικά.

Πρώτοι σκόρερ για τους νικητές οι Φρανσίσκο και Λεσόρ που είχαν 18 και 15 πόντους αντίστοιχα, ενώ για τη Μπουργκ ο Ουόκερ είχε 20.

Αύριο (19/09) στις 20:00 ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί τον εντυπωσιακό ΠΑΟΚ των Καλάθη και Όσμαν, στον μεγάλο τελικό του τουρνουά.

ΛΕΣΟΡ

Ο Ματίας Λεσόρ

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Αν και το κλίμα ήταν μελαγχολικό, λόγω της ημέρας, αν και ο Παναθηναϊκός είχε πολλά αγωνιστικά προβλήματα και απουσίες, οι παίκτες του Ζέλικο Ομπράντοβιτς βγήκαν στο γήπεδο… αφηνιασμένοι. Και κυρίως ο Λευτέρης Μαντζούκας. Ο παίκτης του Παναθηναϊκού ήταν “καυτός” και με δύο συνεχόμενα τρίποντα έδωσε προβάδισμα με 6-0 στην ομάδα του, με τον Τζέριαν Γκραντ να διευρύνει ακόμα περισσότερο το προβάδισμα (8-0).

Ο Παναθηναϊκός ήταν εξαιρετικός στην άμυνα, είχε πολύ καλή κυκλοφορία της μπάλας στην επίθεση και στο 6’ το σκορ ήταν στο 11-4. Ο Ουόκερ με τρίποντο έκανε το 11-7, αλλά ο Μαντζούκας με το τρίτο εύστοχο τρίποντο του σε ισάριθμες προσπάθειες έκανε το 14-7.

Και στη συνέχεια του πρώτου δεκαλέπτου ο Παναθηναϊκός δεν αντιμετώπιζε κανένα πρόβλημα. Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς είχε ξεκινήσει τις αλλαγές αλλά η άμυνα συνέχιζε να είναι σε εξαιρετικά επίπεδα. Ο Μπάντιο έδινε ρυθμό, ο Φρανσίσκο σκόραρε και ο Μπόνγκα έκανε τα πάντα για να φτάσει ο Παναθηναϊκός στο +15 στο τέλος της περιόδου, 25-10.

Δείτε τα στιγμιότυπα της αναμέτρησης:

Στο +20 ο Παναθηναϊκός, τρελό τρίποντο για την Μπουργκ

Δυναμικό ξεκίνημα και στο δεύτερο δεκάλεπτο για τον Παναθηναϊκό με τους “πράσινους” να μη δέχονται καλάθι με τίποτα. Ο Φρανσίσκο συνέχιζε να σκοράρει και όσο περνούσε η ώρα και παρά τις πολλές και συνεχόμενες αλλαγές στην πεντάδα οι “πράσινοι” κυκλοφορούσαν εξαιρετικά τη μπάλα. Χαρακτηριστική η φάση με το καλάθι του Μήτογλου, που προήλθε έπειτα από φανταστική πάσα αρχικά του Μπόνγκα στον Χουάντσο και εν συνεχεία του Χουάντσο στον Έλληνα παίκτη, που έκανε το 37-14. Κάπως έτσι κύλησε και η συνέχεια του δεύτερου δεκάλεπτου με τη Μπουργκ να βρίσκει ανάσα από δύο συνεχόμενα τρίποντα, από Ουόκερ και Γούντμπερι, αλλά ο Μαντζούκας συνέχιζε να “πυροβολεί”, ο Γιαμπουσέλε τελείωνε τις φάσεις και το ημίχρονο ολοκληρώθηκε με 51-31, έπειτα από τρελό τρίποντο του Ουόκερ πίσω από το κέντρο.

Γιαμπουσέλε

Ο Γκερσόν Γιαμπουσέλε

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Μέσα και ο Βαρβαρίτης

Ο ρυθμός στο δεύτερο ημίχρονο έπεσε με τους παίκτες του Παναθηναϊκού να βγάζουν σημάδια κούρασης και αυτό να προσπαθούν να το εκμεταλλευτούν οι παίκτες της Μπουργκ. Οι “πράσινοι” από τη μία δεν είχαν “καθαρό” μυαλό στην επίθεση και από την άλλη καθόλου καλές επιστροφές στην άμυνα τους. Βέβαια στο πρώτο πεντάλεπτο μπορεί να σημειώσεις μόλις 8 πόντους, αλλά δέχθηκαν μόλις 5, με αποτέλεσμα να είναι μπροστά με 23 πόντους διαφορά, 59-36 και να συντηρούν την άνετη επικράτηση τους. Διαδικαστικού χαρακτήρα η συνέχεια του δεκαλέπτου με τον Ομπράντοβιτς να ρίχνει στο glass floor και τον Ιάσωνα Βαρβαρίτη, ο οποίος με τρίποντο έκανε το 69-41, σηκώνοντας στο… πόδι το T-Center.

Βαρβαρίτης

Ο 16Χρονος Ιάσωνας Βαρβαρίτης

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Σόου Φρανσίσκο

Διαδικαστικού χαρακτήρα και το τελευταίο δεκάλεπτο, με τον Παναθηναϊκό να μην απειλείται στο ελάχιστο από τη Μπουργκ, αλλά τον Ομπράντοβιτς να συνεχίζει τις αλλαγές και τις δοκιμές, παίρνοντας μάλιστα και τάιμ άουτ κάθε φορά που έβλεπε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Παρ’ όλα αυτά ο Φρανσίσκο με προσωπικό σόου και 12 πόντους οδήγησε την ομάδα του στο 84-64, στο 35΄.

Φρανσίσκο

Ο Φρανσίσκο

Eurokinissi Sports

Τα Δεκάλεπτα: 25-10, 51-31, 69-44, 90-69

Δείτε τα συνολικά στατιστικά της αναμέτρησης

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