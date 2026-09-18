Γιαννακόπουλος vs Αλβέρτης: Το απόλυτο challenge τριπόντων για φιλανθρωπικό σκοπό

Ένα ακόμα ξεχωριστό περιστατικό έλαβε χώρα στο κλειστό των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων, με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο και τον Φραγκίσκο Αλβέρτη να γράφουν ιστορία.

Οι δυο τους έπαιξαν έναν… μίνι διαγωνισμό τριπόντων (από ένα σουτ ο καθένας), με τον νικητή να διαλέγει ένα φιλανθρωπικό ίδρυμα το οποία από σήμερα θα έχει +50.000 ευρώ στα ταμεία του.

https://www.instagram.com/p/DdcKqdsuf_9/

Νικητής ο Φραγκίσκος Αλβέρτης αλλά αυτό είναι το λιγότερο…

Η προσπάθεια του Φραγκίσκου Αλβέρτη