Γιαννακόπουλος vs Αλβέρτης: Το απόλυτο challenge τριπόντων για φιλανθρωπικό σκοπό

Το απόλυτο challenge στο ημίχρονο της αναμέτρησης με τη Μπουργκ, έκαναν ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος και ο Φραγκίσκος Αλβέρτης με ξεκάθαρο φιλανθρωπικό σκοπό

Χρήστος Χριστοφιλόπουλος

Γιαννακόπουλος vs Αλβέρτης: Το απόλυτο challenge τριπόντων για φιλανθρωπικό σκοπό
ΜΠΑΣΚΕΤ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ένα ακόμα ξεχωριστό περιστατικό έλαβε χώρα στο κλειστό των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων, με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο και τον Φραγκίσκο Αλβέρτη να γράφουν ιστορία.

Οι δυο τους έπαιξαν έναν… μίνι διαγωνισμό τριπόντων (από ένα σουτ ο καθένας), με τον νικητή να διαλέγει ένα φιλανθρωπικό ίδρυμα το οποία από σήμερα θα έχει +50.000 ευρώ στα ταμεία του.

https://www.instagram.com/p/DdcKqdsuf_9/
Intime Live

Νικητής ο Φραγκίσκος Αλβέρτης αλλά αυτό είναι το λιγότερο…

Αλβέρτης

Η προσπάθεια του Φραγκίσκου Αλβέρτη

Intime Live

Η προσπάθεια του Δημήτρη Γιαννακόπουλου

INTIME NEWS
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:27ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Έρευνα στο Κογκρέσο μετά την εκτροπή εξαρτημάτων F-35 προς το Χονγκ Κονγκ

22:20ΜΠΑΣΚΕΤ

Γιαννακόπουλος vs Αλβέρτης: Το απόλυτο challenge τριπόντων για φιλανθρωπικό σκοπό

22:18ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Ρομά επιτέθηκε με σκουπόξυλο σε οδηγό ταξί και του έσπασε το χέρι

22:09ΕΛΛΑΔΑ

Νάξος: Τα νεότερα για την κατάσταση της υγείας της 16χρονης που έπεσε από ταράτσα

22:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόγνωση Αρναούτογλου μέρα προς μέρα - Πού θα ρίξει πολύ νερό και πότε

21:53ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός για την εξαφάνιση δύο ανηλίκων από το Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης

21:46ΚΟΣΜΟΣ

Πεντάγωνο: Ο αμερικανικός στρατός αναφέρει πρόσφατες θεάσεις UFO στη Μέση Ανατολή - Βίντεο

21:44ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός Σαββατοκύριακο: Νέα άνοδος της θερμοκρασίας και ισχυροί άνεμοι στο Αιγαίο - Πού θα βρέξει

21:39ΜΠΑΣΚΕΤ

Τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος»: Βραβεύτηκε και αποθεώθηκε ο Τζέντι Όσμαν

21:35ΕΛΛΑΔΑ

Κλήρωση Eurojackpot σήμερα 15/9: Οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 59 εκατ. ευρώ

21:33ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός στη Σάμο

21:27ΜΠΑΣΚΕΤ

Ανατριχίλα! Η αγκαλιά Ομπράντοβιτς με την Δέσποινα Γιαννακοπούλου

21:26ΕΛΛΑΔΑ

Αίγιο: Αστυνομικοί απέτρεψαν αυτοκτονία άνδρα έξω από Τμήμα

21:19ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Σπάνια 24ωρη χειρουργική επέμβαση διαχώρισε σιαμαία κοριτσάκια ενωμένα στο κεφάλι

21:17ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση MRB: Τι λένε οι πολίτες για Ισραήλ, Τουρκία, καλώδιο, θαλάσσια πάρκα και Σαμαρά

21:10ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκιδική: Αγωνία για τον 17χρονο που κατέρρευσε έξω από σχολείο - Διασωληνωμένος και σε κρίσιμη κατάσταση

21:01ΚΟΣΜΟΣ

Μυστήριο στην Κίνα: Γιατροί βρήκαν μεταλλικές βελόνες στην καρδιά, την κοιλιά, τη λεκάνη και τα γεννητικά όργανα ενός άνδρα

21:01ΜΠΑΣΚΕΤ

«Στο πόδι» το T-Center στην επιστροφή του Ομπράντοβιτς μετά από 14 χρόνια

20:52ΚΟΣΜΟΣ

Πακιστάν: Ήρθε η ώρα να εφαρμοστεί το αμυντικό σύμφωνο της Μέκκας - Αφωνία από Τουρκία

20:47ΕΛΛΑΔΑ

Ρέντη: Μικρές, διάσπαρτες εστίες στο σημείο της φωτιάς - Δεν υπάρχει κίνδυνος

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
22:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόγνωση Αρναούτογλου μέρα προς μέρα - Πού θα ρίξει πολύ νερό και πότε

16:41ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Ζιακόπουλος: Από πότε αλλάζει ραγδαία, πόσο θα πέσει η θερμοκρασία και τι φέρνει τα πρωτοβρόχια

11:31ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το οριστικό «αντίο» του καλοκαιριού - Η ημερομηνία που δίνει το GFS για το φθινόπωρο

12:16ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ με το χρηματοκιβώτιο στο σπίτι του Γιώργου Μαζωνάκη - Τι εντόπισε η ΕΛ.ΑΣ.

09:29ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε» η φθινοπωρινή εισβολή - Έρχονται καταιγίδες και ραγδαία πτώση της θερμοκρασίας

20:52ΚΟΣΜΟΣ

Πακιστάν: Ήρθε η ώρα να εφαρμοστεί το αμυντικό σύμφωνο της Μέκκας - Αφωνία από Τουρκία

23:57ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας 2026: Φέτος γυρίζουμε νωρίτερα τους δείκτες πίσω – Πότε περνάμε στη χειμερινή ώρα

07:00ΕΛΛΑΔΑ

- «Ήταν θέμα χρόνου να φύγει ο Μαζωνάκης, το θέμα είναι σε ποιον θα έσκαγε η βόμβα» – Τα πρώτα λόγια του γιατρού στον Κορυδαλλό 1764133

19:17ΕΘΝΙΚΑ

«Αγριεύει η θάλασσα»: Υπερπτήσεις από Τουρκία στο Αιγαίο πάνω από Ρω και Ζουράφα έπειτα από 33 μήνες

21:10ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκιδική: Αγωνία για τον 17χρονο που κατέρρευσε έξω από σχολείο - Διασωληνωμένος και σε κρίσιμη κατάσταση

18:06ΕΛΛΑΔΑ

Altus LSA Atlas 8: Ο ισραηλινός στρατός εκθειάζει την ελληνική πλατφόρμα κρούσης «Κέρβερος» - Βίντεο

11:56ΕΛΛΑΔΑ

«Ξυλοκοπήθηκε άσχημα» στη φυλακή ο Αφγανός που έβαλε σε βαλίτσα το πτώμα Βρετανίδας στην Κυψέλη

19:37ΚΟΣΜΟΣ

Άγριο ξύλο σε αεροπλάνο: Δύο άνδρες πιάστηκαν στα χέρια εν πτήσει - Βίντεο

18:26ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Μαζωνάκη - Γραμματέας 58χρονου: «Δεν κρύβαμε τα μηχανήματα – Σβήναμε πάντα τα ραντεβού στο τέλος της ημέρας»

10:15LIFESTYLE

Εμμανουήλ Καραλής: Πίνει κρασί και ακούει Σινάτρα μετά τη νέα μεγάλη του επιτυχία - «That’s Life...»

20:16ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: Μεθυσμένος οδηγός τράκαρε, συνελήφθη και ξήλωσε την πόρτα των κρατητηρίων

10:56LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: Αυτή είναι η τραγουδίστρια που θα τον αντικαταστήσει στο «The Voice»

21:17ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση MRB: Τι λένε οι πολίτες για Ισραήλ, Τουρκία, καλώδιο, θαλάσσια πάρκα και Σαμαρά

12:56LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Ποιοι «πατούν κορυφή» στην πρωινή ζώνη

21:19ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Σπάνια 24ωρη χειρουργική επέμβαση διαχώρισε σιαμαία κοριτσάκια ενωμένα στο κεφάλι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ