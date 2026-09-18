Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Η δήλωση της αδελφής του για τους κατηγορούμενους γιατρούς

Snapshot Η Μαρία Μαζωνάκη δήλωσε ότι η οικογένεια είναι καταβεβλημένη και συντετριμμένη από τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Η αδελφή του τραγουδιστή ανέφερε ότι οι προφυλακισμένοι γιατροί είναι «εκεί που πρέπει να είναι» και πρέπει να παραμείνουν εκεί.

Η οικογένεια έχει λάβει μεγάλη αγάπη και στήριξη από τον κόσμο για τον Γιώργο Μαζωνάκη.

Η Μαρία Μαζωνάκη τόνισε ότι περισσότερες λεπτομέρειες θα δοθούν στην πορεία. Snapshot powered by AI

Η Μαρία Μαζωνάκη μίλησε για πρώτη φορά μετά τον θάνατο του αδελφού της, εκφράζοντας τη συντριβή της οικογένειας αλλά και τις δύσκολες στιγμές που βιώνουν.

Η Μαρία Μαζωνάκη περιέγραψε μιλώντας στο OPEN ότι είναι καταβεβλημένη και συντετριμμένη από τον τραγικό χαμό του Γιώργου Μαζωνάκη.

Η αδελφή του γνωστού τραγουδιστή, προχώρησε σε μία απλή δήλωση αναφορικά με τους γιατρούς που έχουν προφυλακιστεί για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.«Είναι εκεί που πρέπει να είναι κι εκεί πρέπει να παραμείνουν. Όλα τα υπόλοιπα θα τα πούμε στην πορεία», σημείωσε η Μαρία Μαζωνάκη.

Την ίδια ώρα, εξέφρασε πως η οικογένεια έχει εισπράξει όλη την αγάπη του κόσμου για τον Γιώργο Μαζωνάκη.

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