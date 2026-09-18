Θέουτα: Χιλιάδες μετανάστες στους δρόμους για να προλάβουν μια θέση σε νέο καταυλισμό

Snapshot Χιλιάδες μετανάστες βγήκαν στους δρόμους της Θέουτα για να εξασφαλίσουν μια θέση σε νέο καταυλισμό χωρητικότητας 1.700 ατόμων.

Η Εθνική Αστυνομία και μονάδες αντιμετώπισης ταραχών επενέβησαν, χρησιμοποιώντας δακρυγόνα για να ελέγξουν την κατάσταση.

Περίπου 13.000 μετανάστες παραμένουν στη Θέουτα, πολλοί σε πρόχειρους καταυλισμούς, ενώ η κυβέρνηση δέχεται κριτική για τη διαχείριση της κρίσης.

Υπήρξαν προειδοποιήσεις από το Εθνικό Κέντρο Πληροφοριών για μαζική είσοδο μεταναστών, αλλά η κυβέρνηση αρνείται ότι επρόκειτο για επίσημη προειδοποίηση.

Οι κάτοικοι εκφράζουν ανησυχίες για την ασφάλεια και τις υγειονομικές συνθήκες, με αύξηση εγκλημάτων και κρουσμάτων ασθενειών στους καταυλισμούς. Snapshot powered by AI

Σκηνές έντασης εκτυλίχθηκαν την Παρασκευή στους δρόμους του ισπανικού θύλακα της Θέουτα στη βόρεια Αφρική, όταν χιλιάδες μετανάστες μετακινήθηκαν από τις παραλίες προς έναν νέο χώρο φιλοξενίας, ο οποίος δημιουργήθηκε στο λιμάνι.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα, οι ισπανικές αρχές ξεκίνησαν μια επιχείρηση περίπου στις 6:30 το πρωί (τοπική ώρα), για να μεταφέρουν όσους μετανάστες ζούσαν εδώ και εβδομάδες σε πρόχειρες συνθήκες στις παραλίες της Θέουτα, ωστόσο, δυσκολεύτηκαν να συγκρατήσουν το πλήθος, το οποίο έσπευδε προς τον νέο καταυλισμό, προσπαθώντας να εξασφαλίσει μια θέση, με αποτέλεσμα να επικρατήσει αναστάτωση.

Οι ισπανικές αρχές αναφέρουν ότι στον νέο καταυλισμό υπάρχουν σκηνές για περίπου 1.700 άτομα, ενώ έχουν τοποθετηθεί εγκαταστάσεις για ντουζ και κρεβάτια.

Βίντεο που καταγράφηκαν κατά την διάρκεια της επιχείρησης, δείχνουν μεγάλα πλήθη ανθρώπων να τρέχουν στους δρόμους, φωνάζοντας και πανηγυρίζοντας, καθώς κατευθύνονται προς τον νέο καταυλισμό.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα, χρειάστηκε να παρεμβεί η Εθνική Αστυνομία και μονάδες αντιμετώπισης ταραχών για να τεθεί υπό έλεγχο η επιχείρηση μετακίνησης, ενώ υπάρχουν αναφορές ότι έγινε χρήση δακρυγόνων.

Περίπου 13.000 μετανάστες παραμένουν στην Θέουτα

Η κατάσταση στον ισπανικό θύλακα της βόρειας Αφρικής άρχισε να επιδεινώνεται στα τέλη Ιουλίου, όταν δεκάδες χιλιάδες μετανάστες έφτασαν στην Θεούτα από το Μαρόκο. Αν και οι περισσότεροι μετανάστες έχουν επιστρέψει, περίπου 13.000 έχουν παραμείνει.

Πολλοί από αυτοί έχουν αναγκαστεί να παραμείνουν σε αυτοσχέδιους χώρους στις παραλίες της περιοχής.

Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, έχει δεχτεί έντονη κριτική για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε την κρίση. Ωστόσο, ο ίδιος απορρίπτει τις κατηγορίες ότι η κυβέρνησή του χειρίστηκε λανθασμένα την κρίση, υποστηρίζοντας ότι οι αρμόδιες αρχές βρέθηκαν αντιμέτωποι με μεγάλο αριθμό αφίξεων μεταναστών, στον οποίον δεν μπορούσαν να ανταποκριθούν.

Σε τηλεοπτική του εμφάνιση στην εκπομπή «El Intermedio» στις 14 Σεπτεμβρίου, ο Ισπανός πρωθυπουργός παραδέχτηκε ότι οι αρχές κατακλύστηκαν από τον τεράστιο αριθμό μεταναστών που έφτασαν στην Θεούτα. Παράλληλα, ανέφερε ότι στόχος της κυβέρνησής του είναι να τεθεί υπό έλεγχο η κατάσταση μέχρι το τέλος του έτους, ζητώντας υπομονή από τους περίπου 84.000 κατοίκους της Θέουτα.

Ερωτήματα για το εάν η Ισπανία είχε ενημερωθεί εκ των προτέρων

Παράλληλα, έχουν προκύψει πολλά ερωτήματα σχετικά με το εάν η κυβέρνηση της Ισπανίας είχε ενημερωθεί εκ των προτέρων για την μαζική άφιξη των μεταναστών.

Αρχικά, οι ισπανικές αρχές υποστήριξαν ότι δεν είχαν λάβει καμία προειδοποίηση. Στις 25 Αυγούστου, η κυβερνητική αντιπροσωπεία στη Θέουτα δήλωσε ότι δεν διέθετε πληροφορίες για όσα επρόκειτο να συμβούν στις 30 Ιουλίου.

Ωστόσο, αργότερα, η κυβέρνηση δημοσιοποίησε 40 επικοινωνίες που μέχρι τότε ήταν απόρρητες, από τις οποίες προέκυψε ότι το Εθνικό Κέντρο Πληροφοριών της Ισπανίας (CNI) είχε προειδοποιήσει στις 29 Ιουλίου για οργανωμένες προσπάθειες εισόδου στη Θέουτα από ξηρά και θάλασσα.

Σύμφωνα με την Daily Mail, σε μία από αυτές, γινόταν κάλεσμα μέσω των social media για απόπειρα μαζικής διέλευσης το επόμενο βράδυ, ενώ το CNI είχε μεταφέρει την σχετική προειδοποίηση και στις μαροκινές υπηρεσίες πληροφοριών.

Ο Σάντσεθ έχει απορρίψει τις υποδείξεις ότι τα συγκεκριμένα μηνύματα συνιστούσαν επίσημη προειδοποίηση για την έκταση όσων ακολούθησαν. «Τα μηνύματα στο WhatsApp δεν αποτελούν απόδειξη ότι υπήρξε προειδοποίηση, αλλά ακριβώς το αντίθετο», δήλωσε.

Ανησυχία των κατοίκων για την ασφάλεια και τις συνθήκες υγιεινής

Την ίδια στιγμή, οι κάτοικοι της Θέουτα έχουν εκφράσει ανησυχίες για την ασφάλειά τους, με αναφορές για καθημερινά βίαια περιστατικά, επιθέσεις εναντίον στρατιωτικών και δεκάδες σεξουαλικές επιθέσεις.

Η εισαγγελέας της Θέουτα, Σίλβια Ρόχας, έχει κάνει λόγο για «εκθετική αύξηση» σε εγκλήματα όπως η σεξουαλική επίθεση, ακόμη και σε περιστατικά με θύματα ανηλίκους.

Αξιωματούχοι έχουν προειδοποιήσει ότι η μικρή πόλη στη Βόρεια Αφρική παραμένει στο χείλος της καταστροφής, με τους «χειρότερους των χειρότερων» να βρίσκονται ακόμα εκεί. Παράλληλα, ειδικοί σε θέματα δημόσιας ασφάλειας που μίλησαν στην ισπανική εφημερίδα «El Mundo» προειδοποίησαν ότι ταραχές κινδυνεύουν κλιμακωθούν ακόμη περισσότερο.

Δύσκολες έχουν χαρακτηριστεί και συνθήκες υγιεινής στους πρόχειρους καταυλισμούς. Αυτήν την εβδομάδα, ένας έφηβος από το Μαρόκο βρέθηκε θετικός στην ευλογιά των πιθήκων και τέθηκε σε απομόνωση, όπου και λαμβάνει θεραπεία. Επιπλέον, έχουν καταγραφεί τουλάχιστον πέντε κρούσματα φυματίωσης μεταξύ των μεταναστών.

Ο περιφερειακός πρόεδρος της Θέουτα, Χουάν Χεσούς Βίβας, ζήτησε περισσότερη βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ο οποίος παρομοίασε την κατάσταση στην περιοχή με «χύτρα ταχύτητας», που μπορεί να εκραγεί ανά πάσα στιγμή.

«Η πόλη είναι εντελώς διαφορετική από ό,τι ήταν πριν από αυτό το γεγονός. Οι κάτοικοι της Θέουτα έχουν χάσει τη χαρά τους και ο τρόπος ζωής τους έχει αναστατωθεί πλήρως», δήλωσε ο ίδιος σε ευρωβουλευτές την προηγούμενη εβδομάδα.

Διαβάστε επίσης