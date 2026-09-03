Πολιτικός σεισμός στην Ισπανία: Διαδηλώσεις κατά του Σάντσεθ για το χάος στη Θέουτα

Snapshot Χιλιάδες διαδηλωτές σε όλη την Ισπανία διαμαρτυρήθηκαν για τον χειρισμό της μεταναστευτικής κρίσης στη Θέουτα από την κυβέρνηση Σάντσεθ.

Αστυνομική έκθεση ανέφερε μειωμένη παρουσία και παθητική στάση των μαροκινών δυνάμεων ασφαλείας κατά την εισροή μεταναστών, χωρίς όμως να κατηγορεί απευθείας το Μαρόκο.

Περισσότεροι από 10.000 μετανάστες παραμένουν εγκλωβισμένοι στη Θέουτα, προκαλώντας κοινωνική αναταραχή και διαμαρτυρίες των ντόπιων.

Η αντιπολίτευση κατηγορεί τον πρωθυπουργό για εγκατάλειψη της Θέουτα, ενώ η κυβέρνηση αποδίδει την κρίση σε συμμορίες εμπορίας ανθρώπων και παραπληροφόρηση.

Το Μαρόκο αρνείται οποιαδήποτε ευθύνη για τη μαζική διέλευση, ενώ οι εντάσεις στις διπλωματικές σχέσεις με την Ισπανία παραμένουν έντονες λόγω των διεκδικήσεων στη Θέουτα και τη Μελίγια. Snapshot powered by AI

Χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν σε όλη την Ισπανία , διαμαρτυρόμενοι για τους χειρισμούς της κυβέρνησης στην κρίση που προκάλεσε η μαζική εισροή μεταναστών στον ισπανικό θύλακα της Θέουτα, στις ακτές της βόρειας Αφρικής. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης κατηγορούν τον πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ ότι εγκαταλείπει τους κατοίκους της Θέουτα, ενώ η κυβέρνηση λέει ότι τα δεξιά κόμματα εκμεταλλεύονται την κρίση.

Ο Σάντσεθ διεμήνυσε ότι κανείς δεν προέβλεψε την εισροή 72.000 μεταναστών στον θύλακα της Θέουτα, καθώς αυξάνεται η πίεση για τον χειρισμό της κρίσης από μέρους του. «Είναι παράλογο να πιστεύουμε ότι η κυβέρνηση γνώριζε και δεν έκανε τίποτα», δήλωσε στο ισπανικό κοινοβούλιο σήμερα (3/9), ώρες αφότου δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι συμμετείχαν σε διαμαρτυρίες σε όλη τη χώρα.

Υποστήριξε επίσης ότι δεν υπήρχαν στοιχεία ότι το Μαρόκο βρισκόταν πίσω από τη μαζική διέλευση και ότι υπήρχε «στενός συντονισμός» μεταξύ των δύο χωρών. Έκθεση της ισπανικής αστυνομίας υπογράμμισε την «πλήρη ανεκτικότητα» των μαροκινών δυνάμεων ασφαλείας, αν και ανώτεροι αξιωματούχοι επιμένουν ότι δεν επιρρίπτει ευθύνες στο Ραμπάτ. Η πίεση στην κυβέρνηση Σάντσεθ έχει ενταθεί μετά την έκθεση που υπέβαλε το Εθνικό Κέντρο Μετανάστευσης και Συνόρων (CENIF) της Αστυνομίας στο Εθνικό Δικαστήριο επισημαίνοντας την εμπλοκή Μαροκινών χωροφυλάκων στις διελεύσεις μεταναστών.

Η αστυνομική έκθεση ισχυρίστηκε ότι η ανάπτυξη της μαροκινής αστυνομίας γύρω από τα σύνορα «ήταν σαφώς μικρότερη από το συνηθισμένο» και επικαλέστηκε μετανάστες που μίλησαν για «παθητική στάση» καθώς πραγματοποιούνταν οι διελεύσεις. Δεν κατηγόρησε ωστόσο ευθέως το Μαρόκο για τη μαζική εισροή. Ο ίδιος ο Σάντσεθ κατηγορεί τις συμμορίες εμπορίας ανθρώπων και την παραπληροφόρηση στο διαδίκτυο για την ενθάρρυνση των ανθρώπων να διασχίσουν τα σύνορα, ενώ το Μαρόκο από την πλευρά του αρνείται ότι ενορχήστρωσε ή συμμετείχε στη μαζική διέλευση.

Τουλάχιστον 72.000 μετανάστες πέρασαν από το Μαρόκο στη Θέουτα στις 30 και 31 Ιουλίου και παρόλο που οι περισσότεροι έχουν επιστρέψει, σχεδόν πέντε εβδομάδες μετά την αύξηση των ροών, πάνω από 10.000 μετανάστες, συμπεριλαμβανομένων ασυνόδευτων ανηλίκων, παραμένουν εγκλωβισμένοι σε αυτοσχέδιους καταυλισμούς ή διασκορπισμένοι σε δρόμους και παραλίες στον θύλακα, σύμφωνα με τις αρχές της Θέουτα.

Η κρίση αυτή έχει προκαλέσει χάος στην αυτόνομη πόλη στη Βόρεια Αφρική αλλά και ισχυρούς τριγμους στην κυβέρνηση Σάντσεθ, καθώς οι διαμαρτυρίες των ντόπιων είναι σχεδόν καθημερινές, με τους διαδηλωτές να ζητούν την επιστροφή των μεταναστών στις χώρες προέλευσής τους ή την ανακατανομή τους σε όλη την Ισπανία. Οι συγκεντρώσεις της Τετάρτης διοργανώθηκαν από δημοτικά συμβούλια σε όλη την Ισπανία, όπου τα κόμματα της αντιπολίτευσης - το συντηρητικό Λαϊκό Κόμμα (PP) και το ακροδεξιό κόμμα Vox - κυβερνούν ή έχουν σημαντική δημοτικότητα.

«Η Θέουτα δεν πωλείται, πρέπει να την υπερασπιστούμε»

Κουνώντας ισπανικές σημαίες και σφυρίζοντας το πλήθος φώναζε: «Η Θέουτα δεν πωλείται, πρέπει να την υπερασπιστούμε». Ένα πλακάτ έγραφε: «SOS. Ευρώπη , σώστε μας από την προδοτική μας κυβέρνηση», ενώ κάποιοι απαίτησαν από τις αρχές να «εκδιώξουν τους εισβολείς» και άλλοι ζήτησαν την παραίτηση του πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ, καθώς διαδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν και σε άλλες πόλεις της Ισπανίας, συμπεριλαμβανομένων της Μαδρίτης, της Βαρκελώνης και του Μπιλμπάο.

«Η αντίδραση ήταν ανεπαρκής, καθυστερημένη και, επιπλέον, συνεπαγόταν πλήρη παράλειψη καθήκοντος εκ μέρους της κυβέρνησης», δήλωσε στο Reuters ο 45χρονος δάσκαλος Ντέιβιντ Ερνάντεζ. «Δεν μπορούμε να είμαστε πολίτες δεύτερης κατηγορίας και τα σύνορά μας δεν πρέπει να παραγκωνιστούν».

Το Μαρόκο έχει μακροχρόνιες διεκδικήσεις επί της Θέουτα και της αυτόνομης πόλης Μελίγια, οι οποίες αποτελούν εδώ και καιρό σημείο ανάφλεξης στις διπλωματικές σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών. Τον Αύγουστο εμφανίστηκε ένας μεγάλος αριθμός αναρτήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που παρουσίαζαν τον συνοριακό φράχτη μεταξύ Μαρόκου και Θέουτα ως ασφαλή και εύκολο στη διάσχιση, παρόλο που τουλάχιστον 100 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους προσπαθώντας να κολυμπήσουν γύρω από τον συνοριακό φράχτη, σύμφωνα με στοιχεία των τοπικών Αρχών.

Η ισπανική ιστοσελίδα επαλήθευσης γεγονότων Maldita ανέφερε ότι πριν από τις 30 Ιουλίου, όταν ξεκίνησε η εισροή μεταναστών, κυκλοφόρησαν μηνύματα στα μαροκινά μέσα κοινωνικής δικτύωσης που ενθάρρυναν τους ανθρώπους να επιχειρήσουν τη διέλευση, μετά από απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου της Ισπανίας τον Ιούνιο.