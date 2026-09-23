Θρίλερ στον Πύργο: Ρομά έστησαν ενέδρα θανάτου σε 12χρονη

Snapshot Μία 12χρονη στον Πύργο Ηλείας δέχθηκε επίθεση και καταδίωξη από τέσσερις γυναίκες Ρομά, που την απειλούσαν και της πετούσαν πέτρες και γυαλιά.

Η επίθεση σχετίζεται με τον θάνατο ενός 17χρονου σε τροχαίο, για το οποίο ψευδώς θεωρήθηκε υπεύθυνη η οικογένεια της 12χρονης.

Η μητέρα της κοπέλας δέχθηκε απειλές για τη ζωή της κόρης της και της οικογένειάς της, με αναφορές σε γνωστά τους στοιχεία και τόπο διαμονής.

Μετά το περιστατικό, η οικογένεια κατήγγειλε το γεγονός στην αστυνομία και έλαβε δικαστική απόφαση με ποινές φυλάκισης για τις τέσσερις γυναίκες, αλλά ο φόβος παραμένει.

Η οικογένεια αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το σπίτι της και ζητά προστασία και ασφάλεια για τα παιδιά της, ενώ η μητέρα επιθυμεί να μάθει ποιος την κατηγόρησε άδικα. Snapshot powered by AI

Στιγμές τρόμου βίωσε ένα 12χρονο κορίτσι στον Πύργο Ηλείας που από τη μια στιγμή στην άλλη και χωρίς να ξέρει το γιατί βρέθηκε να τρέχει στον δρόμο μπροστά από τέσσερις γυναίκες Ρομά που το κυνηγούσαν.

Οι γυναίκες κυνηγούσαν το κοριτσάκι βρίζοντάς το χυδαία ενώ του πετούσαν πέτρες και γυαλιά από σπασμένα μπουκάλια.

Όταν η μικρή κατάφερε να ξεφύγει από τους διώκτες της τηλεφώνησε κατατρομαγμένη στη μητέρα της για να της πει: «Μαμά, έλα γρήγορα… με κυνηγούν για να με σκοτώσουν» της λέει.

Με τον τρόπο αυτό περιέγραψε στο patrisnews.com η μητέρα της 12χρονης τις στιγμές που βίωσε η κόρη της. Σύμφωνα με την μητέρα της ανήλικης όλα ξεκίνησαν όταν βρέθηκε στο στόχαστρο των Ρομά έπειτα από το θανατηφόρο τροχαίο της 7ης Σεπτεμβρίου στην περιοχή του Λαμπετίου, όπου έχασε τη ζωή του ένας 17χρονος.

Όπως καταγγέλει η γυναίκα, δεν έχει καμία σχέση με το δυστύχημα, ωστόσο κάποιοι την υπέδειξαν ψευδώς ως… υπεύθυνη και έκτοτε η ίδια και η οικογένεια της ζουν με φόβο. «Δεν φοβάμαι για εμένα. Φοβάμαι για τα παιδιά μου. Γιατί όταν μια μάνα ακούει ότι θα πειράξουν τα παιδιά της, δεν μπορεί να ηρεμήσει ποτέ ξανά», λέει.

Πώς ξεκίνησαν όλα

Ήταν Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2026. Η 12χρονη είχε μόλις ολοκληρώσει τον αγιασμό στο σχολείο της. Μετά τη λήξη πέρασε από τον χώρο εργασίας της μητέρας της. «Μου είπε ότι θα πάει σπίτι. Της είπα ότι θα αργήσω να τελειώσω τη δουλειά μου. Τη συνόδευσα μέχρι ένα σημείο, της είπα να προσέχει και να έχουμε επικοινωνία με το κινητό».

Λίγα λεπτά αργότερα, το τηλέφωνο χτύπησε. Η κόρης της «…έκλαιγε με λυγμούς. Δεν μπορούσε να μιλήσει. Μου φώναζε να πάω γρήγορα γιατί την κυνηγούν για να τη σκοτώσουν», περιγράφει η μητέρα.

Της πετούσαν πέτρες και γυαλιά

Η μητέρα προσπαθούσε να καταλάβει τι έχει συμβεί. Σύμφωνα με την καταγγελία, η κόρη της τής είπε ότι δεν είχε προκαλέσει κανέναν και ότι δεν είχε προηγηθεί κανένα περιστατικό.

Όπως αναφέρει η ίδια, οι τέσσερις γυναίκες Ρομά που φέρεται να την ακολούθησαν, είχαν στενή συγγενική σχέση με τον 17χρονο που έχασε τη ζωή του στο τροχαίο της 7ης Σεπτεμβρίου στο Λαμπέτι. «Μου είπε ότι δεν τους έκανε τίποτα. Ότι απλώς την είδαν και άρχισαν να την ακολουθούν».

Όπως περιγράφει η μητέρα, η κόρη της όταν είδε τις τέσσερις μαυροφορεμένες γυναίκες και επειδή φοβάται τους Ρομά «…άλλαζε πεζοδρόμιο για να ξεφύγει και άλλαζαν κι αυτές. Πήγαινε από τη μία πλευρά και την ακολουθούσαν. Πήγαινε από την άλλη και πάλι πίσω της». Η μικρή σύντομα κατάλαβε ότι κάτι σοβαρό συνέβαινε και άρχισε να τρέχει. «Το παιδί μου έτρεχε για να σωθεί. Φώναζε βοήθεια. Ήταν μόνη της στον δρόμο και προσπαθούσε να βρει κάπου να προστατευτεί»,περιγράφει.

Σύμφωνα με τη μητέρα, η κόρη της κατήγγειλε ότι δέχθηκε ύβρεις και ότι της πετάχτηκαν πέτρες, μπουκάλια και κομμάτια γυαλιού. «Μιλάμε για ένα παιδί 12 ετών. Ένα παιδί που μόλις είχε ξεκινήσει το Γυμνάσιο. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι κάποιος μπορεί να τρομοκρατήσει έτσι ένα παιδί».

Η μικρή κατάφερε τελικά να φτάσει σε επιχείρηση της περιοχής και να ζητήσει βοήθεια. Εκεί έφτασε λίγη ώρα αργότερα η μητέρα της.

Η στιγμή που η μητέρα βρέθηκε αντιμέτωπη με τις απειλές

«Όταν έφτασα, το μόνο που με ένοιαζε ήταν να βρω το παιδί μου. Να δω ότι είναι καλά», τόνισε η μητέρα η οποία όπως περιγράφει όταν την πλησίασε μία από τις γυναίκες της είπε: «Εσύ είσαι αυτή που σκότωσε τον αδερφό μου».

Η μητέρα υποστηρίζει ότι προσπάθησε να εξηγήσει την πραγματικότητα. «Τους είπα ότι δεν οδηγώ, ότι δεν έχω σχέση με το τροχαίο, ότι δεν ήμουν εκεί. Τους είπα ότι κάνουν λάθος άνθρωπο». Ωστόσο, η κατάσταση σύντομα κλιμακώθηκε καθώς οι δηλώσεις της εξαγρίωσαν τις γυναίκες οι οποίες άρχισαν να εξαπολύουν απειλές για τη ζωή της κόρης της. «Μου είπαν: “Τώρα θα δεις πώς είναι να σκοτώνουν το παιδί σου. Θα σκοτώσουμε την κόρη σου”», τόνισε η μητέρα.

«Μου είπαν ότι ξέρουν το σπίτι μου και τα παιδιά μου»

Η ιστορία όμως δεν τελείωσε εκεί καθώς, οι απειλές συνεχίστηκαν και τα όσα άκουσε -όπως λέει- άλλαξαν τη ζωή της. «Μου είπαν ότι ξέρουν πού μένω. Ότι ξέρουν ότι έχω παιδιά, ότι έχω σκυλιά. Μου είπαν ότι θα σκοτώσουν πρώτα τα παιδιά μου για να πονέσω και μετά εμένα. Ότι θα μας κάψουν μέσα στο σπίτι», σημείωσε συμπληρώνοντας στη συνέχεια: «Από εκείνη τη στιγμή δεν κοιμάμαι όπως πριν. Κοιτάζω τα παιδιά μου και σκέφτομαι αν μπορώ να τα προστατεύσω».

Η οικογένεια έφυγε από το σπίτι

Μετά το περιστατικό, η γυναίκα κάλεσε την Αστυνομία. Όπως αναφέρει, αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο και στη συνέχεια η ίδια και η κόρη της οδηγήθηκαν στο Αστυνομικό Τμήμα Πύργου. «Η κόρη μου ήταν σε κατάσταση σοκ. Έτρεμε. Έκλαιγε. Δεν μπορούσε να συνέλθει από αυτό που είχε ζήσει».

Το δικαστήριο επέβαλε, ποινές φυλάκισης δύο μηνών με αναστολή 15 μηνών στις τέσσερις γυναίκες. Ωστόσο, η δικαστική απόφαση δεν έβαλε τέλος στην αγωνία και δεν έδιωξε τον φόβο καθώς η οικογένεια αναγκάστηκε να φύγει από το σπίτι της. «Έφυγα από το σπίτι μου. Πήρα τα παιδιά μου και πήγαμε αλλού. Δεν ένιωθα ασφαλής», τονίζει η μητέρα.

Για την γυναίκα και την οικογένεια ωστόσο τα 2 μεγαλύτερα ερωτήματα παραμένουν αναπάντητα. Πώς βρέθηκε στο στόχαστρο των Ρομά και γιατί;

«Αυτό που θέλω να μάθω είναι ποιος έδωσε τα στοιχεία μου. Ποιος είπε ότι εγώ έχω σχέση. Γιατί κάποιος έβαλε στο στόχαστρο εμένα και τα παιδιά μου».

Η ίδια λέει πως κατανοεί τον πόνο μιας οικογένειας που έχασε ένα παιδί.

«Είμαι μάνα. Καταλαβαίνω τον πόνο. Όταν έμαθα ότι χάθηκε ένα παιδί, στενοχωρήθηκα. Αλλά ο πόνος δεν μπορεί να οδηγεί σε κατηγορίες και απειλές απέναντι σε ανθρώπους που δεν έχουν σχέση».

Σήμερα, η γυναίκα δηλώνει πως ζητά να μπορέσει η οικογένειά της να ζήσει ξανά χωρίς φόβο. «Το μόνο που ζητάω είναι να προστατευτούν τα παιδιά μου. Δεν θέλω τίποτα άλλο. Μια μάνα όταν φοβάται για τα παιδιά της, δεν μπορεί να κάνει ότι δεν συμβαίνει τίποτα».

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