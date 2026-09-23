Τσίπρας για Παναθηναϊκό: «Αν δεν το πάρουμε και φέτος, πρέπει να αρχίσουμε να προβληματιζόμαστε»

Snapshot Ο Αλέξης Τσίπρας εξέφρασε την πεποίθηση ότι ο Παναθηναϊκός έχει καλή ομάδα φέτος.

Ο Τσίπρας δήλωσε ότι αν ο Παναθηναϊκός δεν κατακτήσει το πρωτάθλημα φέτος, πρέπει να αρχίσουν να προβληματίζονται.

Στη συζήτηση με τον Δημήτρη Οικονόμου, ο Τσίπρας αναγνώρισε την μακροχρόνια παρουσία του δημοσιογράφου στο κανάλι.

Η κουβέντα περιελάμβανε φιλικό πείραγμα μεταξύ οπαδών του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού. Snapshot powered by AI

Ο Αλέξης Τσίπρας, γνωστός για τα παναθηναϊκά του αισθήματα, πριν αρχίσει η συνέντευξή του στον ΣΚΑΪ, έκανε ποδοσφαιρική κουβέντα με τον Δημήτρη Οικονόμου, ο οποίος υποστηρίζει τον Ολυμπιακό, κι έγινε το σχετικό πείραγμα.

«Σαν να μην πέρασε μια μέρα. Είστε μια σταθερά εδώ κ. Οικονόμου, είστε πολλά χρόνια στο πρωινό» είπε ο κ. Τσίπρας δίνοντας «πάσα» στον παρουσιαστή για να του πει ότι «είμαι εδώ στη δύσκολη θέση να είμαι ανάμεσα σε δύο Παναθηναϊκούς (σ.σ.: Τσίπρα, Πιτταρά), και μάλιστα ακόμα χειρότερα όταν ο Παναθηναϊκός πηγαίνει και καλά».

«Δεν ξέρω πώς επιβιώνεις σ' αυτό το κανάλι» του απάντησε ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ με τον δημοσιογράφο να ανταπαντά: «Τα καταφέρνω, είμαι 16-17 χρόνια. Θα το πάρετε φέτος;», με τον Αλέξη Τσίπρας να δηλώνει ότι «αν δεν το πάρουμε και φέτος πρέπει να αρχίσουμε να προβληματιζόμαστε... Πάντως έχουμε καλή ομάδα φέτος».

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