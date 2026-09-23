Εφιαλτική πρόβλεψη: 450.000 άνθρωποι κινδυνεύουν να πεθάνουν το επόμενο εξάμηνο λόγω El Niño

Snapshot Περισσότεροι από 450.000 άνθρωποι αναμένεται να πεθάνουν λόγω της επιπλέον ζέστης που προκαλεί το σούπερ El Niño τους επόμενους έξι μήνες.

Το φαινόμενο El Niño θα επηρεάσει παγκοσμίως περιοχές όπως η Ινδονησία, η Ινδία, η Νιγηρία και οι ΗΠΑ, προκαλώντας επίσης θανάτους από ξηρασία, πυρκαγιές και πλημμύρες.

Οι ερευνητές προτείνουν μέτρα προστασίας όπως καλύτερες προγνώσεις καύσωνα, κέντρα δροσιάς και ενίσχυση ιατρικού προσωπικού για τη μείωση των θανάτων.

Η θερμοκρασία του τρέχοντος El Niño ξεπέρασε τα προηγούμενα ρεκόρ, εντείνοντας τις επιπτώσεις και δείχνοντας πιθανή συσχέτιση με την κλιματική αλλαγή.

Οι αυξημένοι θάνατοι από τη ζέστη αναμένεται να συνεχιστούν έως το καλοκαίρι του 2027, ενώ το El Niño θεωρείται προάγγελος των μελλοντικών επιπτώσεων της κλιματικής κρίσης. Snapshot powered by AI

Περισσότεροι από 450.000 άνθρωποι εκτιμάται ότι θα πεθάνουν από την επιπλέον ζέστη που προκαλεί το σούπερ El Niño τους επόμενους έξι μήνες, σύμφωνα με εκτιμήσεις κλιματικών επιστημόνων.

Ο αριθμός αυτός προστίθεται στους πρόωρους θανάτους που ήδη προκαλούνται από τις θερμοκρασίες, οι οποίες έχουν αυξηθεί λόγω της κλιματικής κρίσης. Το φαινόμενο θα πλήξει ολόκληρο τον κόσμο, από την Ινδονησία και την Ινδία έως τη Νιγηρία και τις ΗΠΑ. Αναμένονται επίσης πολλοί ακόμη θάνατοι εξαιτίας της ξηρασίας, των πυρκαγιών και των πλημμυρών που προκαλούν τα φαινόμενα El Niño.

Οι θάνατοι από τη ζέστη υπολογίστηκαν σε περιφερειακό επίπεδο και οι ερευνητές επισημαίνουν ότι οι προβλέψεις δείχνουν τις περιοχές όπου μπορούν να ληφθούν μέτρα προστασίας του πληθυσμού και να σωθούν ζωές. Τέτοια μέτρα θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν καλύτερες προγνώσεις για τον καύσωνα, κέντρα δροσιάς όπου οι πολίτες θα μπορούν να προστατεύονται, ενίσχυση του προσωπικού στις ιατρικές δομές τις πιο θερμές ώρες και μέτρα προστασίας για τους εργαζόμενους σε εξωτερικούς χώρους.

Το El Niño που αυτή τη στιγμή ανεβάζει τη θερμοκρασία του πλανήτη ξεπέρασε τη Δευτέρα το υψηλότερο επίπεδο θερμοκρασίας που έχει καταγραφεί ποτέ για το συγκεκριμένο φαινόμενο, αρκετούς μήνες πριν από την αναμενόμενη κορύφωσή του. Η ζέστη είναι τόσο μεγαλύτερη σε σχέση με προηγούμενα επεισόδια, ώστε οι επιστήμονες την έχουν χαρακτηρίσει «απίστευτη» και «επιπέδου Godzilla». Τα El Niño είναι φυσικά κλιματικά φαινόμενα, ωστόσο ενδέχεται να εντείνονται λόγω της υπερθέρμανσης του πλανήτη.

«Η εκτίμηση για 451.000 ανθρώπους είναι ένας τόσο μεγάλος αριθμός που μπορεί να προκαλεί μούδιασμα, όμως αποτελείται από γονείς και παιδιά, παππούδες και γείτονες, ανθρώπους που πηγαίνουν στη δουλειά τους, φροντίζουν τις οικογένειές τους και ζουν τη ζωή τους», δήλωσε ο καθηγητής Μάικλ Γκρίνστοουν, συνιδρυτής του Climate Impact Lab και καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Σικάγο, ο οποίος συμμετείχε στη συγγραφή της έκθεσης.

Η εκτίμηση των θανάτων αφορά την περίοδο από τον Σεπτέμβριο έως τον Φεβρουάριο του 2027, καθώς μέχρι τότε εκτείνονται οι τρέχουσες προβλέψεις για τις θερμοκρασίες. Ωστόσο, τα αυξημένα επίπεδα θανάτων που συνδέονται με τη ζέστη αναμένεται να συνεχιστούν έως τον Ιούνιο ή τον Ιούλιο του 2027.

Οι χώρες που αναμένεται να πληγούν περισσότερο τους επόμενους έξι μήνες είναι οι τροπικές χώρες Νιγηρία, Ινδονησία, Σουδάν, Ινδία και Βραζιλία. Οι ΗΠΑ βρίσκονται μεταξύ των 20 χωρών που αναμένεται να επηρεαστούν περισσότερο, με περίπου 3.500 επιπλέον θανάτους που αποδίδονται στη ζέστη. Σε ευρύτερο επίπεδο, ιδιαίτερα έντονα αναμένεται να επηρεαστούν η περιοχή του Σαχέλ στην Αφρική και η νοτιοανατολική Ασία.

Το El Niño αποτελεί επίσης μια «καρτ ποστάλ από το μέλλον μας», σύμφωνα με τους ερευνητές, καθώς ανεβάζει τις θερμοκρασίες σε επίπεδα τα οποία, σύμφωνα με τις προβολές, η κλιματική κρίση αναμένεται να προκαλέσει σε περίπου 20 χρόνια.

«Η ενίσχυση της αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών και η καλύτερη στόχευση των προσπαθειών μας μπορούν να σώσουν πολλές ζωές φέτος», δήλωσε η συν-συγγραφέας της έκθεσης, δρ. Τάμα Κάρλετον, από το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας στο Μπέρκλεϊ.

«Όμως, σε 20 χρόνια από τώρα, όταν οι σημερινές ακραίες θερμοκρασίες θα έχουν γίνει η νέα κανονικότητα, δεν θέλουμε να βρισκόμαστε σε μια διαρκή κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Πρέπει να κινητοποιηθούμε από τώρα, ώστε να σχεδιάσουμε, να εφαρμόσουμε και να αξιολογήσουμε τα εργαλεία που θα σώσουν ζωές τα επόμενα χρόνια».

Οι προβλέψεις πραγματοποιήθηκαν με τη χρήση μεθόδων που έχουν αξιολογηθεί από ομότιμους επιστήμονες και καταγράφουν τη σχέση, μήνα προς μήνα, μεταξύ της θερμοκρασίας και των επιπλέον θανάτων που προκαλούνται από τη ζέστη σε 24.378 περιοχές σε ολόκληρο τον κόσμο. Τα στοιχεία αυτά συνδυάστηκαν με τις προβλέψεις για τις υψηλότερες θερμοκρασίες που αναμένεται να προκαλέσει το El Niño τους επόμενους μήνες. Ως βάση σύγκρισης χρησιμοποιήθηκε ο αριθμός των θανάτων από τη ζέστη που καταγράφεται κατά μέσο όρο κάθε μήνα την περίοδο 1996-2025.

«Οι άνθρωποι έχουν καταφέρει να προβλέπουν πότε θα υπάρξουν πλήγματα στις καλλιέργειες και να προειδοποιούν εγκαίρως γι' αυτά», δήλωσε ο Γκρίνστοουν. «Η νέα έκθεση ανοίγει τον δρόμο ώστε να μπορούμε να κάνουμε το ίδιο για ένα ακόμη σημαντικότερο αποτέλεσμα – θα έλεγα το σημαντικότερο αποτέλεσμα – που είναι ο θάνατος».

Η έκθεση πρόκειται να υποβληθεί σε επιστημονικό περιοδικό για αξιολόγηση από ομότιμους επιστήμονες, όμως ο Γκρίνστοουν δήλωσε ότι, δεδομένου του επείγοντος χαρακτήρα της κατάστασης, «θα ήταν ανεύθυνο να την κρατήσουμε στο συρτάρι».

Οι επιπτώσεις του El Niño θα επηρεάσουν και την παγκόσμια επισιτιστική επάρκεια, με το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα να προειδοποιεί τον Αύγουστο ότι το φαινόμενο είναι πιθανό να οδηγήσει περίπου 50 εκατομμύρια ανθρώπους σε οξεία πείνα και να προκαλέσει άνοδο των τιμών των τροφίμων.

Ένα ισχυρό El Niño το 1877-1878 συνδέθηκε με περισσότερους από 50 εκατομμύρια θανάτους λόγω ξηρασίας και λιμού, με την Ινδία, τη Βραζιλία και την Κίνα να πλήττονται ιδιαίτερα σοβαρά.

Η καθηγήτρια Φρίντερικε Ότο, από το Imperial College του Λονδίνου, δήλωσε τη Δευτέρα στον Guardian: «Το τρέχον El Niño αποτελεί μια τεράστια ανακατανομή ενέργειας στο κλιματικό σύστημα και είναι επικίνδυνο, επειδή εξελίσσεται πάνω σε ένα πολύ θερμότερο κλιματικό σύστημα, το οποίο έχει επηρεαστεί από την ανθρώπινη δραστηριότητα.

»Έτσι, σε πολλές περιοχές του κόσμου θα δούμε ακραίες θερμοκρασίες που δεν έχουν καταγραφεί ποτέ στο παρελθόν, με όλες τις συνέπειές τους για την υγεία, την επισιτιστική ασφάλεια και την πίεση στους υδάτινους πόρους.

»Το El Niño εμφανίζεται και υποχωρεί, όμως όσο συνεχίζουμε να καίμε ορυκτά καύσιμα, εκδηλώνεται πάνω σε μια ολοένα θερμότερη βάση θερμοκρασιών, καθιστώντας πολύ πιο δύσκολο για τις κοινωνίες να αντιμετωπίσουν τις συνέπειές του».

*Με πληροφορίες από τον Guardian

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