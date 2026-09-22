Η Κίνα τοποθέτησε σύστημα 27 καθρεφτών για να επιταχύνει την κατασκευή του μεγαλύτερου φράγματος

Ο υδροηλεκτρικός σταθμός Σουανγκτσιάνγκου στην επαρχία Σιχουάν της Κίνας έκανε ένα καθοριστικό βήμα προόδου θέτοντας σε λειτουργία την τρίτη γεννήτρια, με το έργο να πλησιάζει την ολοκλήρωσή του και να ετοιμάζεται να φιλοξενήσει το ψηλότερο φράγμα στον κόσμο.

Η ενεργοποίηση της νέας μονάδας αύξησε τη συνολική επιχειρησιακή ισχύ του σταθμού στα 1,5 gigawatt, φέρνοντας το μεγαλεπήβολο έργο πιο κοντά στον στόχο για πλήρη παραγωγή πριν από το τέλος του 2026.

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