Θάνατος Μαζωνάκη: Τι λέει ο ΙΣΑ για τους ελέγχους στα ιατρεία Γάκα-Θεοδωρόπουλου στην Καρνεάδου

Τα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης και το τιμολόγιο των €29.509,98 

Παναγιώτης Βελισσάρης

Θάνατος Μαζωνάκη: Τι λέει ο ΙΣΑ για τους ελέγχους στα ιατρεία Γάκα-Θεοδωρόπουλου στην Καρνεάδου
ΕΛΛΑΔΑ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών (ΙΣΑ) διενήργησε πολλαπλούς ελέγχους στα ιατρεία Γάκα-Θεοδωρόπουλου στην Καρνεάδου από το 2013 έως το 2025, με τελευταίο αιφνιδιαστικό έλεγχο το Νοέμβριο του 2025.
  • Στις 10 Σεπτεμβρίου 2026, μία μέρα μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, διαπιστώθηκε η ύπαρξη δύο μηχανημάτων πλασμαφαίρεσης στο ιατρείο παρουσία αστυνομίας και εισαγγελέα.
  • Τον Ιούλιο του 2026, η Γάκα υπέβαλε έγγραφα για νέο μηχάνημα αξίας 29.509,98 ευρώ, το οποίο θα ελεγχθεί από τον ΙΣΑ για τη φύση του.
Snapshot powered by AI

Απάντηση στα ερωτήματα που έθεσε η Δικαιοσύνη, στο πλαίσιο της κατεπείγουσας προκαταρκτικής εξέτασης που ζήτησε η εισαγγελία, για να πέσει φως στις συνθήκες λειτουργίας του ιατρείου της Ιωάννας Γάκα και του Ηλία Θεοδωρόπουλου, στην οδό Καρνεάδου στο Κολωνάκι, όπου πέθανε ο Γιώργος Μαζωνάκης, έδωσε ο ΙΣΑ.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία που παρέθεσε ο Ιατρικός Σύλλογος, κατά πληροφορίες, δύο γιατροί είχαν λάβει άδεια λειτουργίας ιδιωτικού ιατρείου στις 12 Οκτωβρίου 2004, όταν αρμόδια αρχή ήταν η τότε Νομαρχία.

Στη συνέχεια, στις 28 Ιουνίου 2013, πραγματοποιήθηκε αυτοψία από την αρμόδια Επιτροπή Ελέγχου του ΙΣΑ, προκειμένου να εκδοθεί η βεβαίωση λειτουργίας για τα δύο συστεγαζόμενα ιατρεία στην οδό Καρνεάδου 11. Η σχετική βεβαίωση εκδόθηκε στις 4 Ιουλίου 2013.

Stem Cell
Intime LiveINTIME NEWS

Σύμφωνα με πληροφορίες, στη συνέχεια και μέχρι το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, διενεργήθηκαν στο ιατρείο της Καρνεάδου, ακόμη τέσσερις έλεγχοι: Στις 17 Ιανουαρίου 2024, στις 25 Ιουλίου 2025, στις 17 Σεπτεμβρίου 2025 και στις 5 Νοεμβρίου 2025.

Αξίζει να σημειωθεί πως σύμφωνα με πληροφορίες, τον Οκτώβριο του 2018, η Γάκα, υπέβαλε γνωστοποίηση στον ΙΣΑ, με την οποία προσκόμιζε έγγραφά και στοιχεία για την κατοχή στο ιατρείο της μηχανημάτων οζονοθεραπείας, υδροθεραπείας και indigo (βιοδείκτες).

Ο έλεγχος του Ιουλίου 2025

Ωστόσο, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο έλεγχος που σημειώθηκε τον Ιούλιο του 2025. Και αυτό γιατί σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο λόγος που έγινε η εν λόγω αυτοψία, ήταν η προφορική ενημέρωση γιατρού, μέλους του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Κατά τις ίδιες πηγές, ο γιατρός φέρεται να αρνήθηκε να προχωρήσει σε έγγραφη καταγγελία.

Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε πως στο ιατρείο της Ιωάννας Γάκα και του Ηλία Θεοδωρόπουλου εντοπίστηκαν τα μηχανήματα που είχαν δηλωθεί από το 2018, αλλά και ένα μηχάνημα φυγόκεντρου, για το οποίο ζητήθηκε η απομάκρυνσή του.

Πράγματι, στις 9 Σεπτεμβρίου 2025, σύμφωνα με τα όσα ανέφεραν οι εκπρόσωποι του ΙΣΑ, οι Ιωάννα Γάκα και Ηλίας Θεοδωρόπουλος, έστειλαν υπόμνημα στον Ιατρικό Σύλλογο, στο οποίο σύμφωνα με πληροφορίες να δηλώνουν την πλήρη συμμόρφωσή τους με τις υποδείξεις που έγιναν στον επιτόπιο έλεγχο της 25ης Ιουλίου, ενώ προσκόμισαν και τη νέα κάτοψη του χώρου των δύο συστεγαζόμενων ιατρείων. Παράλληλα, η Ιωάννα Γάκα κατέθεσε έγγραφα σχετικά με «επικουρικά προσαρτήματα» συσκευής οζονοθεραπείας.

γιατρός-κολωνάκι-μαζωνάκης-stem cell clinic

Ο Ιατρός Ηλίας Θεοδωρόπουλος και πίσω του η Ιωάννα Γάκα

Eurokinissi

Μια εβδομάδα μετά και συγκεκριμένα στις 17/9, ακολούθησε ο έλεγχος στον οποίο πιθανώς να αναφερόταν ο Γιώργος Πατούλης, ο οποίος σύμφωνα με τα όσα ανέφεραν οι εκπρόσωποι του ΙΣΑ, αναβλήθηκε καθώς ο χώρος των ιατρείων στην Καρνεάδου ήταν κλειστός.

Στις 5 Νοεμβρίου του 2025, σύμφωνα με πληροφορίες ακολούθησε νέος αιφνιδιαστικός έλεγχος στο χώρο της Καρνεάδου, ωστόσο κατά τις ίδιες πηγές, δεν εντοπίστηκε μηχάνημα με το οποίο να καθίσταται δυνατή η διενέργεια πλασμαφαίρεσης. Επίσης κατά τις ίδιες πληροφορίες δεν εντοπίστηκαν στο χώρο τα προσαρτήματα της οζονοθεραπείας.

Αξίζει να σημειωθεί πως στις 23 Ιουλίου 2026, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η Γάκα έστειλε επιστολή προς τον ΙΣΑ, με θέμα «Δήλωση αναπληρωματικού προσαρτήματος μηχανήματος οζονοθεραπείας». Στα συνοδευτικά έγγραφα υπήρχε, σύμφωνα με τον ΙΣΑ, τιμολόγιο με ημερομηνία 5 Ιουνίου 2026, συνολικής αξίας 29.509,98 ευρώ. Στο τιμολόγιο αναφερόταν η αγορά μηχανήματος με την περιγραφή «inuspheresis double Filtration Device». Το στοιχείο αυτό εντοπίστηκε στις 4 Σεπτεμβρίου 2026, όταν η αρμόδια υπηρεσία του ΙΣΑ επεξεργάστηκε την επιστολή και τα συνημμένα έγγραφα. Μετά τον εντοπισμό του τιμολογίου, αποφασίστηκε ο προγραμματισμός νέου αιφνιδιαστικού ελέγχου, προκειμένου να εξακριβωθεί η ακριβής φύση του μηχανήματος.

«Δεν είχαμε καταγγελίες»

Και όπως προκύπτει, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, από τα όσα αναφέρθηκαν από τον ΙΣΑ, μόνο κατά τον έλεγχο που διενεργήθηκε μια μέρα το θάνατο του Μαζωνάκη, στις 10 Σεπτεμβρίου 2026 δηλαδή, παρουσία αστυνομίας και εισαγγελέα, διαπιστώθηκε η ύπαρξη των δύο μηχανημάτων πλασμαφαίρεσης.

Stem Cell Clinic

Η στιγμή που αστυνομικοί τοποθετούν σε αυτοκίνητα σακούλες με πειστήρια από τη Stem Cell Clinic

Χάρης Γκίκας/Newsbomb

Η απάντηση στις διαφημίσεις της Γάκα για detox αίματος στο Διεθνές Συνέδριο Τουρισμού Υγείας

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, σχετικά με τις αποκαλύψεις ότι η Ιωάννα Γάκα διαφήμιζε από το 2023 στο Διεθνές Συνέδριο Τουρισμού Υγείας τη διάθεση στο ιατρείο της «μηχανήματος detox φιλτραρίσματος αίματος», ανάμεσα σε άλλα οι εκπρόσωποι του ΙΣΑ φέρονται να ανέφεραν πως ο Γιώργος Πατούλης, δεν είχε φυσική παρουσία στην εκδήλωση, ούτε παρακολούθησε τις ομιλίες όλων των συμμετεχόντων.

Intime Live

Η Ιωάννα Γάκα στο ιατρείο της στο Κολωνάκι το πρωί της Πέμπτης, μία ημέρα μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη

INTIME NEWS

Και σε αυτό το πλαίσιο, από τον ΙΣΑ τόνιζαν κατά τις ίδιες πληροφορίες πως παρά τη μεγάλη συμμετοχή στο συνέδριο, ουδείς εκ των συμμετεχόντων έκανε οποιαδήποτε αναφορά ή καταγγελία για τους ισχυρισμούς της Ιωάννας Γάκα, ή για τη λειτουργία του ιατρείου της.

Και από τον ΙΣΑ σημείωναν πως ο Ιατρικός Σύλλογος ούτε έχει τα μέσα, ούτε τη δυνατότητα να παρακολουθεί τις ομιλίες που διενεργούνται σε συνέδρια, ούτε τις διαφημίσεις όλων των γιατρών που δραστηριοποιούνται στην Αθήνα.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:51ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σε κλειστή συζήτηση που διοργάνωσε η General Catalyst ο Κυριάκος Μητσοτάκης

22:49ΚΟΣΜΟΣ

Ζευγάρι Νεοϋορκέζων πήρε οικόπεδο με αντάλλαγμα μια τηλεόραση: Έχτισε σπίτι μέσω YouTube και το πούλησε επτά φορές πάνω!

22:40ΚΟΣΜΟΣ

Η Κίνα τοποθέτησε σύστημα 27 καθρεφτών για να επιταχύνει την κατασκευή του μεγαλύτερου φράγματος στον κόσμο

22:30ΚΟΣΜΟΣ

Συνάντηση ΗΠΑ και Ιράν στον ΟΗΕ: Ενδείξεις για διπλωματική διέξοδο μετά το τρίωρο τετ-α-τετ

22:22ΕΛΛΑΔΑ

Όλυμπος: Έπεσαν τα πρώτα χιόνια - Στα «λευκά» το Οροπέδιο των Μουσών

22:13ΚΟΣΜΟΣ

Καθαρός τρόμος: Η στιγμή που αφηνιασμένος ταύρος 508 κιλών πηδάει στις κερκίδες της αρένας

22:11ΕΛΛΑΔΑ

Κλήρωση Τζόκερ σήμερα (22/9/2026): Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί

22:07ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Χάκερς υποστηρίζουν ότι έκλεψαν δεδομένα «χιλιάδων εργαζομένων» του FBI

21:57ΕΛΛΑΔΑ

Κλήρωση Eurojackpot σήμερα 22/9: Οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 68 εκατ. ευρώ

21:55ΑΠΟΨΕΙΣ

Το πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη» ενισχύει το έργο της κυβερνοασφάλειας

21:46ΚΟΣΜΟΣ

«Δεν θα έπρεπε να βρίσκεστε εδώ!» Ο Τραμπ δίνει συνέχεια στην κόντρα με τους δημοσιογράφους και επιτίθεται σε ρεπόρτερ του CNN, έξω από την έδρα του ΟΗΕ

21:45ΚΟΣΜΟΣ

ΟΗΕ: Αισιοδοξία Τραμπ για συμφωνία στην Ουκρανία μετά τη συνάντηση με τον Ζελένσκι – «Έτοιμος να συναντηθεί ο Πούτιν»

21:42ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Μαζωνάκη: Το χρονικό των ελέγχων του ΙΣΑ στα ιατρεία Γάκα και Θεοδωρόπουλου στην Καρνεάδου - Τα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης και το τιμολόγιο των €29.509,98

21:38ΚΟΣΜΟΣ

Τζέιμς Σλόγιαν: Πέθανε ο βετεράνος ηθοποιός της θρυλικής σειράς «Star Trek»

21:27ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Πιθανότατα» θα δεχτεί πίσω τους δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο αν αποφασίσει το δικαστήριο

21:20ΕΛΛΑΔΑ

Ηγουμενίτσα: Συγκέντρωση στην πλατεία Δημαρχείου για τη δολοφονία της 25χρονης Πηνελόπης

21:10ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στη Νέα Υόρκη ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την 81η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ – Όλο το πρόγραμμα των επαφών του πρωθυπουργού

20:59ΕΛΛΑΔΑ

Ηγουμενίτσα: 15 μαχαιριές δέχτηκε η Πηνελόπη από τον δολοφόνο, οι επτά πισώπλατες - Τι έδειξε η νεκροψία

20:50ΚΟΣΜΟΣ

Παίζει με την τύχη του: Κέρδισε τζακ ποτ 167,3 εκατομμυρίων δολαρίων και ήδη συνελήφθη 5η φορά

20:33ΕΛΛΑΔΑ

Γιατροί «μαϊμού» τον έπεισαν να αφαιρέσει κύστεις από το πρόσωπο -«Είπαν ότι μπορεί να πάθω καρκίνο»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:30ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόγνωση Αρναούτογλου - Πότε θα πέσει η θερμοκρασία, πού θα βρέξει και πώς θα μπει ο Οκτώβρης

22:11ΕΛΛΑΔΑ

Κλήρωση Τζόκερ σήμερα (22/9/2026): Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί

14:33ΕΛΛΑΔΑ

«Τη χτύπησε κεραυνός»: Διασωληνωμένη στον «Ερυθρό» η διευθύντρια του 2ου Γυμνασίου Ηλιούπολης

17:24ΚΟΣΜΟΣ

Από τα κλουβιά του MMA στο Άγιον Όρος: Βαπτίστηκε ορθόδοξος ο μαχητής Λέων Γκαβάνας

22:13ΚΟΣΜΟΣ

Καθαρός τρόμος: Η στιγμή που αφηνιασμένος ταύρος 508 κιλών πηδάει στις κερκίδες της αρένας

12:30ΕΥ ΖΗΝ

5 απλές συνήθειες μετά το βραδινό γεύμα για να μειώσετε τη χοληστερόλη

20:59ΕΛΛΑΔΑ

Ηγουμενίτσα: 15 μαχαιριές δέχτηκε η Πηνελόπη από τον δολοφόνο, οι επτά πισώπλατες - Τι έδειξε η νεκροψία

15:50LIFESTYLE

«Ριφιφί»: Πότε θα δούμε το δεύτερο επεισόδιο στον ALPHA;

21:57ΕΛΛΑΔΑ

Κλήρωση Eurojackpot σήμερα 22/9: Οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 68 εκατ. ευρώ

08:35ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννα Γάκα: Οι πρώτες ημέρες στον Κορυδαλλό – Ο βιολογικός καθαρισμός και η αντίδραση στα τραγούδια του Μαζωνάκη που βάζουν οι κρατούμενες - Το ψευδώνυμο που της έβγαλαν στη φυλακή

18:28ΕΛΛΑΔΑ

Κηφισός: Η απάντηση της μπισκοτοβιομηχανίας «Παπαδόπουλος» για τη ρίψη αποβλήτων στο ποτάμι

17:08ΕΛΛΑΔΑ

Κηφισός: Βυτιοφόρο έριχνε βιομηχανικά απόβλητα μπισκοτοβιομηχανίας στο ποτάμι μέσω φρεατίου - Τι απαντά η εταιρεία

13:53ΕΛΛΑΔΑ

Ιδιωτικό εκπαιδευτήριο καλούσε τον Ηλία Θεοδωρόπουλο να μιλήσει σε εφήβους για το άγχος: «Ντρέπομαι που είχα εκπαιδευτική σχέση με αυτό το σχολείο»

21:38ΚΟΣΜΟΣ

Τζέιμς Σλόγιαν: Πέθανε ο βετεράνος ηθοποιός της θρυλικής σειράς «Star Trek»

10:17LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Τα «ραβασάκια» από τη μάχη της πρεμιέρας – Ποιες σειρές σάρωσαν;

16:47ΚΟΣΜΟΣ

Ποιες χώρες δεν εφαρμόζουν την αλλαγή ώρας και γιατί

21:42ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Μαζωνάκη: Το χρονικό των ελέγχων του ΙΣΑ στα ιατρεία Γάκα και Θεοδωρόπουλου στην Καρνεάδου - Τα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης και το τιμολόγιο των €29.509,98

20:33ΕΛΛΑΔΑ

Γιατροί «μαϊμού» τον έπεισαν να αφαιρέσει κύστεις από το πρόσωπο -«Είπαν ότι μπορεί να πάθω καρκίνο»

06:52LIFESTYLE

Οι κόρες επωνύμων που ξεχωρίζουν στις νέες σειρές

19:57ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Alco: Θερμό επεισόδιο με την Τουρκία φοβούνται οι Έλληνες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ