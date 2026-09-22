Θάνατος Μαζωνάκη: Τι λέει ο ΙΣΑ για τους ελέγχους στα ιατρεία Γάκα-Θεοδωρόπουλου στην Καρνεάδου

Snapshot Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών (ΙΣΑ) διενήργησε πολλαπλούς ελέγχους στα ιατρεία Γάκα-Θεοδωρόπουλου στην Καρνεάδου από το 2013 έως το 2025, με τελευταίο αιφνιδιαστικό έλεγχο το Νοέμβριο του 2025.

Στις 10 Σεπτεμβρίου 2026, μία μέρα μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, διαπιστώθηκε η ύπαρξη δύο μηχανημάτων πλασμαφαίρεσης στο ιατρείο παρουσία αστυνομίας και εισαγγελέα.

Τον Ιούλιο του 2026, η Γάκα υπέβαλε έγγραφα για νέο μηχάνημα αξίας 29.509,98 ευρώ, το οποίο θα ελεγχθεί από τον ΙΣΑ για τη φύση του. Snapshot powered by AI

Απάντηση στα ερωτήματα που έθεσε η Δικαιοσύνη, στο πλαίσιο της κατεπείγουσας προκαταρκτικής εξέτασης που ζήτησε η εισαγγελία, για να πέσει φως στις συνθήκες λειτουργίας του ιατρείου της Ιωάννας Γάκα και του Ηλία Θεοδωρόπουλου, στην οδό Καρνεάδου στο Κολωνάκι, όπου πέθανε ο Γιώργος Μαζωνάκης, έδωσε ο ΙΣΑ.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία που παρέθεσε ο Ιατρικός Σύλλογος, κατά πληροφορίες, δύο γιατροί είχαν λάβει άδεια λειτουργίας ιδιωτικού ιατρείου στις 12 Οκτωβρίου 2004, όταν αρμόδια αρχή ήταν η τότε Νομαρχία.

Στη συνέχεια, στις 28 Ιουνίου 2013, πραγματοποιήθηκε αυτοψία από την αρμόδια Επιτροπή Ελέγχου του ΙΣΑ, προκειμένου να εκδοθεί η βεβαίωση λειτουργίας για τα δύο συστεγαζόμενα ιατρεία στην οδό Καρνεάδου 11. Η σχετική βεβαίωση εκδόθηκε στις 4 Ιουλίου 2013.

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Σύμφωνα με πληροφορίες, στη συνέχεια και μέχρι το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, διενεργήθηκαν στο ιατρείο της Καρνεάδου, ακόμη τέσσερις έλεγχοι: Στις 17 Ιανουαρίου 2024, στις 25 Ιουλίου 2025, στις 17 Σεπτεμβρίου 2025 και στις 5 Νοεμβρίου 2025.

Αξίζει να σημειωθεί πως σύμφωνα με πληροφορίες, τον Οκτώβριο του 2018, η Γάκα, υπέβαλε γνωστοποίηση στον ΙΣΑ, με την οποία προσκόμιζε έγγραφά και στοιχεία για την κατοχή στο ιατρείο της μηχανημάτων οζονοθεραπείας, υδροθεραπείας και indigo (βιοδείκτες).

Ο έλεγχος του Ιουλίου 2025

Ωστόσο, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο έλεγχος που σημειώθηκε τον Ιούλιο του 2025. Και αυτό γιατί σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο λόγος που έγινε η εν λόγω αυτοψία, ήταν η προφορική ενημέρωση γιατρού, μέλους του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Κατά τις ίδιες πηγές, ο γιατρός φέρεται να αρνήθηκε να προχωρήσει σε έγγραφη καταγγελία.

Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε πως στο ιατρείο της Ιωάννας Γάκα και του Ηλία Θεοδωρόπουλου εντοπίστηκαν τα μηχανήματα που είχαν δηλωθεί από το 2018, αλλά και ένα μηχάνημα φυγόκεντρου, για το οποίο ζητήθηκε η απομάκρυνσή του.

Πράγματι, στις 9 Σεπτεμβρίου 2025, σύμφωνα με τα όσα ανέφεραν οι εκπρόσωποι του ΙΣΑ, οι Ιωάννα Γάκα και Ηλίας Θεοδωρόπουλος, έστειλαν υπόμνημα στον Ιατρικό Σύλλογο, στο οποίο σύμφωνα με πληροφορίες να δηλώνουν την πλήρη συμμόρφωσή τους με τις υποδείξεις που έγιναν στον επιτόπιο έλεγχο της 25ης Ιουλίου, ενώ προσκόμισαν και τη νέα κάτοψη του χώρου των δύο συστεγαζόμενων ιατρείων. Παράλληλα, η Ιωάννα Γάκα κατέθεσε έγγραφα σχετικά με «επικουρικά προσαρτήματα» συσκευής οζονοθεραπείας.

Ο Ιατρός Ηλίας Θεοδωρόπουλος και πίσω του η Ιωάννα Γάκα Eurokinissi

Μια εβδομάδα μετά και συγκεκριμένα στις 17/9, ακολούθησε ο έλεγχος στον οποίο πιθανώς να αναφερόταν ο Γιώργος Πατούλης, ο οποίος σύμφωνα με τα όσα ανέφεραν οι εκπρόσωποι του ΙΣΑ, αναβλήθηκε καθώς ο χώρος των ιατρείων στην Καρνεάδου ήταν κλειστός.

Στις 5 Νοεμβρίου του 2025, σύμφωνα με πληροφορίες ακολούθησε νέος αιφνιδιαστικός έλεγχος στο χώρο της Καρνεάδου, ωστόσο κατά τις ίδιες πηγές, δεν εντοπίστηκε μηχάνημα με το οποίο να καθίσταται δυνατή η διενέργεια πλασμαφαίρεσης. Επίσης κατά τις ίδιες πληροφορίες δεν εντοπίστηκαν στο χώρο τα προσαρτήματα της οζονοθεραπείας.

Αξίζει να σημειωθεί πως στις 23 Ιουλίου 2026, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η Γάκα έστειλε επιστολή προς τον ΙΣΑ, με θέμα «Δήλωση αναπληρωματικού προσαρτήματος μηχανήματος οζονοθεραπείας». Στα συνοδευτικά έγγραφα υπήρχε, σύμφωνα με τον ΙΣΑ, τιμολόγιο με ημερομηνία 5 Ιουνίου 2026, συνολικής αξίας 29.509,98 ευρώ. Στο τιμολόγιο αναφερόταν η αγορά μηχανήματος με την περιγραφή «inuspheresis double Filtration Device». Το στοιχείο αυτό εντοπίστηκε στις 4 Σεπτεμβρίου 2026, όταν η αρμόδια υπηρεσία του ΙΣΑ επεξεργάστηκε την επιστολή και τα συνημμένα έγγραφα. Μετά τον εντοπισμό του τιμολογίου, αποφασίστηκε ο προγραμματισμός νέου αιφνιδιαστικού ελέγχου, προκειμένου να εξακριβωθεί η ακριβής φύση του μηχανήματος.

«Δεν είχαμε καταγγελίες»

Και όπως προκύπτει, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, από τα όσα αναφέρθηκαν από τον ΙΣΑ, μόνο κατά τον έλεγχο που διενεργήθηκε μια μέρα το θάνατο του Μαζωνάκη, στις 10 Σεπτεμβρίου 2026 δηλαδή, παρουσία αστυνομίας και εισαγγελέα, διαπιστώθηκε η ύπαρξη των δύο μηχανημάτων πλασμαφαίρεσης.

Η στιγμή που αστυνομικοί τοποθετούν σε αυτοκίνητα σακούλες με πειστήρια από τη Stem Cell Clinic Χάρης Γκίκας/Newsbomb

Η απάντηση στις διαφημίσεις της Γάκα για detox αίματος στο Διεθνές Συνέδριο Τουρισμού Υγείας

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, σχετικά με τις αποκαλύψεις ότι η Ιωάννα Γάκα διαφήμιζε από το 2023 στο Διεθνές Συνέδριο Τουρισμού Υγείας τη διάθεση στο ιατρείο της «μηχανήματος detox φιλτραρίσματος αίματος», ανάμεσα σε άλλα οι εκπρόσωποι του ΙΣΑ φέρονται να ανέφεραν πως ο Γιώργος Πατούλης, δεν είχε φυσική παρουσία στην εκδήλωση, ούτε παρακολούθησε τις ομιλίες όλων των συμμετεχόντων.

Η Ιωάννα Γάκα στο ιατρείο της στο Κολωνάκι το πρωί της Πέμπτης, μία ημέρα μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη INTIME NEWS

Και σε αυτό το πλαίσιο, από τον ΙΣΑ τόνιζαν κατά τις ίδιες πληροφορίες πως παρά τη μεγάλη συμμετοχή στο συνέδριο, ουδείς εκ των συμμετεχόντων έκανε οποιαδήποτε αναφορά ή καταγγελία για τους ισχυρισμούς της Ιωάννας Γάκα, ή για τη λειτουργία του ιατρείου της.

Και από τον ΙΣΑ σημείωναν πως ο Ιατρικός Σύλλογος ούτε έχει τα μέσα, ούτε τη δυνατότητα να παρακολουθεί τις ομιλίες που διενεργούνται σε συνέδρια, ούτε τις διαφημίσεις όλων των γιατρών που δραστηριοποιούνται στην Αθήνα.

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