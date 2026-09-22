Γροιλανδία: Έπεσαν οι υπογραφές με ΗΠΑ - Δανία - Τι περιλαμβάνει η ιστορική συμφωνία

Snapshot πογράφηκε ΟΗΕ συμφία μεταξύ ΗΠΑ Δανίας και Γροιλδίας για την ενχυση της αικανικής στρατιωτικής παρουσίας στη Γροιλανδία με συγκεκριμένους περιορισμούς εδάφους.

Οι ΗΠΑ θα ιδρύσουν δύο νέες στρατιωτικές βάσεις στη Γροιλανδία και θα εκσυγχρονίσουν τη Διαστημική Βάση του Πιτουφίκ, ενώ θα εγκαταστήσουν το αμυντικό σύστημα «Golden Dome».

Η συμφωνία απαγορεύει σε μη μέλη του ΝΑΤΟ την εγκατάσταση στρατιωτικών βάσεων ή επενδύσεων σε ευαίσθητους τομείς στη Γροιλανδία, διασφαλίζοντας τη στρατιωτική και οικονομική κυριαρχία των συμμάχων.

Σε περίπτωση ανεξαρτησίας της Γροιλανδίας, η χώρα θα πρέπει να παραμείνει στο ΝΑΤΟ και να τηρεί την αμυντική συμφωνία.

Η συμφωνία σηματοδοτεί την πρώτη σημαντική αύξηση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στη Γροιλανδία από τον Ψυχρό Πόλεμο, ενώ η Δανία θα συνεχίσει να ενισχύει την αμυντική θωράκιση της Αρκτικής. Snapshot powered by AI

Μετά την ολοκλήρωση της ομιλίας του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, οι τρεις ηγέτες ΗΠΑ, Δανίας και Γροιλανδίας υπέγραψαν την τελική συμφωνία για το νησί της Αρκτικής.

Η συμφωνία προβλέπει την ενίσχυση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στη Γροιλανδία, σε συγκεκριμένο μέρος που έχει καθοριστεί και δεν επιτρέπει καμία άλλη ανάληψη ελέγχου των ΗΠΑ επί του εδάφους.

Σύμφωνα με το κείμενο της συμφωνίας που δημοσιοποιήθηκε μετά την τελετή υπογραφής, οι ΗΠΑ μπορούν να εγκαταστήσουν ένα αμυντικό σύστημα «Golden Dome» στη Γροιλανδία ως ασπίδα προστασίας από απειλές βαλλιστικών πυραύλων.

Ο Τραμπ υπέγραψε τη συμφωνία μαζί με την πρωθυπουργό της Δανίας Μέττε Φρέντερικσεν και τον πρωθυπουργό της Γροιλανδίας Γιενς-Φρέντερικ Νίλσεν σε μια τριμερή τελετή, αμέσως μετά την ομιλία του Τραμπ στον ΟΗΕ.

Τι προβλέπει η συμφωνία

Οι ΗΠΑ θα επιτραπεί να ιδρύσουν δύο νέες στρατιωτικές βάσεις, στο Ναρσάρσουακ και το Μέστερσβιγκ της Γροιλανδίας ενώ παράλληλα μπορούν να εκσυγχρονίσουν και να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους στη Διαστημική Βάση του Πιτουφίκ.

Στην περίπτωση που η Γροιλανδία αποκτήσει την ανεξαρτησία της, θα πρέπει να παραμείνει στο ΝΑΤΟ και να συνεχίσει να τηρεί την αμυντική συμφωνία.

Καμία χώρα που δεν είναι μέλος του ΝΑΤΟ δεν θα επιτρέπεται να εγκαταστήσει δική της, επανδρωμένη ή μη, στρατιωτική εγκατάσταση στη Γροιλανδία. Επίσης, απαγορεύονται οι επενδύσεις στους «ευαίσθητους τομείς» από χώρες που δεν ανήκουν στο ΝΑΤΟ ή την Ευρωπαϊκή Ένωση, για λόγους ασφαλείας.

Οι ΗΠΑ θα μπορούν να συμπεριλάβουν τη Γροιλανδία στον αμυντικό «Χρυσό Θόλο», ωστόσο τα «δικαιώματα πρόσβασής» τους το νησί θα πρέπει να ασκούνται κατά τρόπο που θα σέβεται την κοινωνία και τον τρόπο ζωής των κατοίκων.

Η Δανία από την πλευρά της θα συνεχίσει να ενισχύει την αμυντική θωράκιση της Αρκτικής, ενώ όλες οι πλευρές θα συνεργάζονται για να αποκρούουν απόπειρες κατασκοπείας στη Γροιλανδία.

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υπογράφει συμφωνία ασφάλειας με την Πρωθυπουργό της Δανίας Μέττε Φρέντερικσεν και τον Πρωθυπουργό της Γροιλανδίας Γιενς-Φρέντερικ Νίλσεν κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 2026, στην έδρα του ΟΗΕ AP/Julia Demaree Nikhinson

Τραμπ: Μόνιμος έλεγχος ασφαλείας στη Γροιλανδία

Στην ομιλία του προς τους συγκεντρωμένους ηγέτες του κόσμου στον ΟΗΕ, πριν από την τελετή υπογραφής, ο Τραμπ δήλωσε ότι η συμφωνία παρέχει στις ΗΠΑ «μόνιμο έλεγχο επί της ασφάλειας και όλων των άλλων αναγκών σε αυτό το έδαφος».

«Κανένας αντίπαλος των ΗΠΑ δεν θα επιτραπεί ποτέ ξανά να εγκαταστήσει στρατιωτική παρουσία στη Γροιλανδία, ούτε να πραγματοποιήσει ευαίσθητες επενδύσεις εκεί χωρίς τη ρητή γραπτή έγκρισή μας», δήλωσε ο Τραμπ.

«Θα ξεκινήσουμε αμέσως τη διαδικασία ανάπτυξης μιας σημαντικής στρατιωτικής παρουσίας στην κατάλληλη τοποθεσία. Θα κατασκευάσουμε δύο πολύ μεγάλες στρατιωτικές βάσεις», πρόσθεσε στην ομιλία του στον ΟΗΕ.

Φρέντερικσεν: Η συμφωνία μπορεί να κρατήσει για πάντα

Η πρωθυπουργός της Δανίας δήλωσε ότι η συμφωνία μπορεί να «διαρκέσει για πάντα» και ανέφερε ότι υπογραμμίζει τη σημασία της συμμαχίας του ΝΑΤΟ και σέβεται το δικαίωμα της Γροιλανδίας στην αυτοδιάθεση.

«Ο λόγος για τον οποίο μπορούμε να συνάψουμε αυτή τη συμφωνία, η οποία είναι επωφελής από τη σκοπιά της Γροιλανδίας, των ΗΠΑ και της Ευρώπης, καθώς και εκ μέρους του Βασιλείου της Δανίας, είναι ότι πρόκειται για ζήτημα πολιτικής ασφάλειας», δήλωσε η Φρέντερικσεν στη Νέα Υόρκη τη Δευτέρα.

Ο πρωθυπουργός της Γροιλανδίας, Νίλσεν, τόνισε τη σημασία του ΝΑΤΟ στην περιοχή της Αρκτικής. «Πιστεύουμε ότι είναι ζωτικής σημασίας να διατηρηθεί ισχυρό το ΝΑΤΟ, επίσης στην Αρκτική, όπου η συμμαχία έχει να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο», ανέφερε.

Την υπογραφή της συμφωνίας χαιρέτισε ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, σημειώνοντας ότι ενισχύεται η συλλογική άμυνα και ότι η μεγαλύτερη ασφάλεια στην Αρκτική και τον Βόρειο Ατλαντικό είναι ουσιαστικής σημασίας τόσο για την Ευρώπη όσο και για τη Βόρεια Αμερική.

Πρώτη αύξηση στρατιωτικής παρουσίας από τον Ψυχρό Πόλεμο

Η Γροιλανδία, πρώην αποικία και σήμερα ημιαυτόνομο έδαφος του Βασιλείου της Δανίας, βρίσκεται μεταξύ της Αρκτικής και της Βόρειας Αμερικής και διαθέτει τεράστιους ενεργειακούς πόρους.

Οι ΗΠΑ ήδη λειτουργούν τη διαστημική βάση Πιτουφίκ (Pituffik) στην απομακρυσμένη βορειοδυτική Γροιλανδία. Η συμφωνία αναμένεται να οδηγήσει στη δημιουργία δύο νέων στρατιωτικών εγκαταστάσεων: της Ναρσάρσουακ (Narsarsuaq), μιας πρώην αεροπορικής βάσης του Ψυχρού Πολέμου, ο πληθυσμός της οποίας έχει μειωθεί σε μόλις μερικές δεκάδες κατοίκους, και της Μέστερσβιγκ (Mestersvig), η οποία χρησιμοποιείται επί του παρόντος από μια μονάδα ειδικών δυνάμεων της Δανίας.

Η άρνηση του Τραμπ να αποκλείσει τη χρήση στρατιωτικής ή οικονομικής πίεσης για την απόκτηση της Γροιλανδίας προκάλεσε διπλωματική κρίση τον Ιανουάριο στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ και ανάγκασε τη Δανία και την κυβέρνηση του νησιού σε μήνες εντατικών διαπραγματεύσεων.

Σύμφωνα με το κείμενο της συμφωνίας τροποποιείται η αμυντική συνθήκη του 1951, η οποία αποτελούσε τη νομική βάση για την παρουσία των ΗΠΑ.

Η συμφωνία σηματοδοτεί μια στροφή από τις προηγούμενες φιλοδοξίες του Τραμπ για την πλήρη απόκτηση της Γροιλανδίας, ωστόσο, αντιπροσωπεύει μια σημαντική επέκταση της αμερικανικής στρατιωτικής υποδομής στο νησί — την πρώτη σημαντική αύξηση από την εποχή του Ψυχρού Πολέμου, όταν οι ΗΠΑ διατηρούσαν εκεί 17 εγκαταστάσεις και προσωπικό άνω των 10.000 ατόμων.

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