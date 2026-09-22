Μητέρα Κυριακής Γρίβα για δολοφονία Πηνελόπης στην Ηγουμενίτσα: Όλοι έχουν το ίδιο μοτίβο

Τόνισε δε ότι πρόκειται για άτομα με χειριστική και εξουσιαστική συμπεριφορά, που επιδιώκουν τον έλεγχο του συντρόφου τους

Μάνος Χατζηγιάννης, Επιμέλεια

Μητέρα Κυριακής Γρίβα για δολοφονία Πηνελόπης στην Ηγουμενίτσα: Όλοι έχουν το ίδιο μοτίβο
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Η μητέρα της Κυριακής Γρίβα τόνισε ότι οι δράστες δολοφονιών γυναικών έχουν χειριστική και εξουσιαστική συμπεριφορά, επιδιώκοντας τον έλεγχο του συντρόφου τους.
  • Ο δράστης της δολοφονίας της κόρης της κρατείται στο ψυχιατρικό τμήμα του Κορυδαλλού χωρίς σαφή λόγο, προκαλώντας υποψίες.
  • Στην περίπτωση της Πηνελόπης στην Ηγουμενίτσα, ο 27χρονος δράστης την μαχαίρωσε επανειλημμένα, ενώ αρχικά ισχυρίστηκε ότι δέχτηκαν επίθεση από κουκουλοφόρους.
  • Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για να διαλευκάνουν τα κίνητρα της δολοφονίας της 25χρονης Πηνελόπης.
  • Η μητέρα της Κυριακής εκφράζει αγανάκτηση για τις δικαιολογίες των δολοφόνων και επισημαίνει κοινά μοτίβα συμπεριφοράς σε αυτές τις υποθέσεις.
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Με αφορμή την δολοφονία της Πηνελόπης στην Ηγουμενίτσα, τη δική της τραγική εμπειρία μοιράστηκε για ακόμη μια φορά η μητέρα της Κυριακής Γρίβα, της κοπέλας που δολοφονήθηκε έξω από το ΑΤ Αγίων Ααναργύρων από τον πρωήν συντροφό της, ενώ είχε ειδοποιήσει τις Αρχές για την απειλή και η απάντηση που είχε λάβει ήταν: Το περιπολικό δεν είναι ταξί....

Η Δέσποινα Καλέα, μητέρα της Κυριακής Γρίβα, μιλώντας στο OPEN, αναφέρθηκε στο προφίλ των δραστών δολοφονιών γυναικών, επισημαίνοντας, όπως υποστήριξε κοινά χαρακτηριστικά στη συμπεριφορά τους. Τόνισε δε ότι πρόκειται για άτομα με χειριστική και εξουσιαστική συμπεριφορά, που επιδιώκουν τον έλεγχο του συντρόφου τους.

«Ξυπνάνε μνήμες που δεν έχουν σβήσει. Το πιο συγκλονιστικό είναι το νεαρό της ηλικίας και του δράστη και της κοπέλας. Έχω αγανακτήσει πια με όλα αυτά. Περιμένω να ακούσω τα πάντα από δικαιολογίες. Αυτό που δεν θα ακούσουμε ποτέ από έναν δολοφόνο είναι ότι “φταίω, το έκανα”. Όλοι έχουν το ίδιο μοτίβο με χειριστική και εξουσιαστική συμπεριφορά. Λένε για ψυχιατρικά προβλήματα», είπε αρχικά, ενώ συμπλήρωσε ότι αυτά επικαλείται και ο δολοφόνος της κόρης της. «Εξακολουθεί να κρατείται στο ψυχιατρικό τμήμα του Κορυδαλλού, χωρίς να υπάρχει λόγος. Σφάζονται κρατικοί λειτουργοί για να παραμείνει στο ψυχιατρείο. Έχει υπάρξει απόφαση στο πρωτόδικο δικαστήριο. Αυτό εμένα μου κινεί υποψίες», πρόσθεσε.

Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για να ξεκαθαρίσουν τα κίνητρα που οδήγησαν τον 27χρονο να μαχαιρώσει επανειλημμένα την 25χρονη Πηνελόπη στην Ηγουμενίτσα το βράδυ της Κυριακής 20 Σεπτεμβρίου 2026. Το θύμα υπέκυψε στα τραύματά της σε κιόσκι του ποδηλατόδρομου, ενώ ο δράστης αρχικά υποστήριξε πως δέχτηκαν επίθεση από τέσσερις κουκουλοφόρους.

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