Καιρός: «Σήμα» για δύσκολο Σαββατοκύριακο από το GFS - Καταιγίδες και νέα πτώση της θερμοκρασίας

Snapshot Το Σαββατοκύριακο 26-27 Σεπτεμβρίου προβλέπεται αισθητή πτώση της θερμοκρασίας σε όλη την Ελλάδα λόγω ψυχρής αέριας μάζας από τα βόρεια Βαλκάνια.

Η μεταβολή του καιρού θα αρχίσει το μεσημέρι του Σαββάτου, με αρχική επίδραση στη βόρεια και κεντρική Ελλάδα και σημαντική πτώση θερμοκρασίας.

Την Κυριακή η ψύχρα θα κορυφωθεί και η θερμοκρασία σε υψόμετρο 1.500 μέτρων θα πέσει στους 7-9 βαθμούς Κελσίου, προκαλώντας έντονο κρύο και στα πεδινά.

Θα επικρατήσουν θυελλώδεις βοριάδες στο Αιγαίο λόγω ισχυρού αντικυκλώνα στα βορειοδυτικά Βαλκάνια και βαρομετρικού χαμηλού στην ανατολική Μεσόγειο, που θα ενισχύσουν την αίσθηση ψύχους.

Το φθινοπωρινό αυτό σκηνικό θα διαρκέσει έως τις πρώτες ώρες της Δευτέρας, με τη δυτική Ελλάδα να δείχνει μικρή βελτίωση. Snapshot powered by AI

Αισθητή πτώση της θερμοκρασίας και έντονα φθινοπωρινό σκηνικό προμηνύουν τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία του αμερικανικού μοντέλου GFS για το ερχόμενο Σαββατοκύριακο 26 και 27 Σεπτεμβρίου.

Μια ψυχρή αέρια μάζα από τα βόρεια Βαλκάνια ετοιμάζεται να «εκτοπίσει» τη ζέστη προς τα ανατολικά, αλλάζοντας άρδην το σκηνικό του καιρού σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια.

Σύμφωνα με την ανάλυση των χαρτών στη στάθμη των 850 hPa (περίπου 1.500 μέτρα υψόμετρο), η μεταβολή θα αρχίσει να γίνεται αισθητή από το μεσημέρι του Σαββάτου. Οι θερμές αέριες μάζες υποχωρούν οριστικά προς την πλευρά της Τουρκίας, δίνοντας τη θέση τους σε ένα πρώτο κύμα ψύχους που θα επηρεάσει αρχικά τη βόρεια και κεντρική Ελλάδα, προκαλώντας την πρώτη σημαντική υποχώρηση του υδραργύρου.

Η κορύφωση του φαινομένου αναμένεται την Κυριακή, όταν οι ψυχρές αέριες μάζες θα καλύψουν το σύνολο της χώρας. Οι προγνωστικοί χάρτες δείχνουν τη θερμοκρασία στο συγκεκριμένο υψόμετρο να υποχωρεί στους 7 έως 9 βαθμούς Κελσίου, γεγονός που θα μεταφραστεί σε έντονη ψύχρα και αισθητό κρύο στα πεδινά και στα μεγάλα αστικά κέντρα.

Παράλληλα με το κρύο, οι πολίτες θα βρεθούν αντιμέτωποι και με σημαντική ενίσχυση των ανέμων. Η δημιουργία ενός ισχυρού αντικυκλώνα με υψηλές πιέσεις έως 1020 hPa στα βορειοδυτικά Βαλκάνια, σε συνδυασμό με το βαρομετρικό χαμηλό στην ανατολική Μεσόγειο, αναμένεται να προκαλέσει θυελλώδεις βοριάδες στο Αιγαίο, οι οποίοι θα εντείνουν ακόμη περισσότερο την αίσθηση του ψύχους.

Το έντονα φθινοπωρινό αυτό σκηνικό θα διατηρηθεί μέχρι και τις πρώτες ώρες της Δευτέρας, με τη δυτική Ελλάδα να παρουσιάζει μια πρώτη, μικρή τάση βελτίωσης.

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