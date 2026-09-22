Συνάντηση Δένδια και Αλ Σίσι στο Κάιρο - Τι συζητήθηκε
Ο Νίκος Δένδιας παρουσίασε στον Αιγύπτιο πρόεδρο την ελληνική οπτική για την κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο και την ευρύτερη περιοχή
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- Ο Νίκος Δένδιας συναντήθηκε με τον πρόεδρο της Αιγύπτου Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι στο Κάιρο για να συζητήσουν τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και την αμυντική συνεργασία μεταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου.
- Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας παρουσίασε την ελληνική οπτική για την κατάσταση στην περιοχή και την πορεία μεταρρύθμισης των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων.
- Συζητήθηκαν οι προοπτικές ενίσχυσης των αμυντικών σχέσεων των δύο χωρών.
- Ο Νίκος Δένδιας συνεχάρη τον Αλ Σίσι για το επίπεδο των αιγυπτιακών Ενόπλων Δυνάμεων, όπως φάνηκε στην πολυεθνική άσκηση «Μέδουσα».
Συνάντηση με τον πρόεδρο της Αιγύπτου, Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι, είχε στο Κάιρο ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, με τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και την περαιτέρω εμβάθυνση της αμυντικής συνεργασίας Ελλάδας και Αιγύπτου να βρίσκονται στο επίκεντρο της συζήτησης.
Ο Νίκος Δένδιας παρουσίασε στον Αιγύπτιο πρόεδρο την ελληνική οπτική για την κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο και την ευρύτερη περιοχή, ενώ αναφέρθηκε στην πορεία μεταρρύθμισης των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων και στις προοπτικές ενίσχυσης των αμυντικών σχέσεων των δύο χωρών.
Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας γνωστοποίησε τη συνάντηση με ανάρτησή του, στην οποία παράλληλα συνεχάρη τον Αλ Σίσι για το επίπεδο των αιγυπτιακών Ενόπλων Δυνάμεων, όπως αυτό παρουσιάστηκε στην πρόσφατη πολυεθνική άσκηση «Μέδουσα».