Ξέσπασε σε κλάματα ο Σαμπάνης για τον Μαζωνάκη: «Θα μου λείψει η φιλία και η φωνή του»

Ο Γιώργος Μαζωνάκης μίλησε με συγκίνηση για τον καλλιτέχνη και φίλο του, θυμήθηκε τη μοναδική του φωνή και τη μεταξύ τους συνεργασία και λύγισε λέγοντας πως η απώλειά του αφήνει πίσω ένα μεγάλο προσωπικό και καλλιτεχνικό κενό

Ανθή Κουρεντζή

Ξέσπασε σε κλάματα ο Σαμπάνης για τον Μαζωνάκη: «Θα μου λείψει η φιλία και η φωνή του»
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  • Ο Γιώργος Σαμπάνης εξέφρασε συγκίνηση για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, τονίζοντας την μοναδική φωνή και προσωπικότητά του.
  • Οι δύο καλλιτέχνες συνεργάστηκαν σε 22 τραγούδια, με τον Μαζωνάκη να επιλέγει προσωπικά το ρεπερτόριό του και να διαμορφώνει την καλλιτεχνική τους συνεργασία.
  • Ο Μαζωνάκης είχε πάνω από 2,5 οκτάβες φωνής και έναν ξεχωριστό τρόπο ερμηνείας που τον καθιστούσε αυθεντική έκφραση της λαϊκής μουσικής.
  • Η απώλεια του Μαζωνάκη αφήνει σημαντικό προσωπικό και καλλιτεχνικό κενό στον Σαμπάνη και στην ελληνική μουσική σκηνή.
  • Ο Σαμπάνης δυσκολεύεται να φανταστεί ποιος άλλος θα μπορούσε να ερμηνεύσει τραγούδι εμπνευσμένο από τον Μαζωνάκη.
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Για τον Γιώργο Μαζωνάκη μίλησε με δάκρυα στα μάτια ο Γιώργος Σαμπάνης στο Mega, λίγες ημέρες μετά τον αιφνίδιο θάνατο του τραγουδιστή, σε ηλικία 54 ετών.

Ανατρέχοντας στην κοινή τους πορεία, περιέγραψε τον Μαζωνάκη ως έναν ολοκληρωμένο καλλιτέχνη, με χαρακτηριστικά που, όπως είπε, του επέτρεψαν να δημιουργήσει έναν ολόκληρο μουσικό κόσμο που δεν έμοιαζε με κανέναν άλλον.

«Με τον Γιώργο Μαζωνάκη προλάβαμε να κάνουμε 22 τραγούδια μαζί. Ο Γιώργος είναι ένα πλάσμα σαν αρτίστας. Καθολικός αρτίστας, είχε όλα τα στοιχεία που μπορούν να φτιάξουν έναν μουσικό πλανήτη που είναι μόνο δικός του», ανέφερε.

Ο γνωστός δημιουργός στάθηκε ιδιαίτερα στη φωνή και στον τρόπο ερμηνείας του Μαζωνάκη, επισημαίνοντας ότι η μοναδικότητά του δεν περιοριζόταν στην ιδιαίτερη χροιά του.

«Είχε μια σπάνια χροιά, η οποία δεν θύμιζε κανέναν άλλον ερμηνευτή. Είχε έναν δικό του τρόπο να αποκρίνεται στα μουσικά κείμενα και να μετρά τις φράσεις. Είχε παραπάνω από 2,5 οκτάβες φωνής, παρόλο που δεν του φαινόταν, γιατί μπορούσε να τραγουδήσει από πάρα πολύ χαμηλά μέχρι πάρα πολύ ψηλά», είπε.

Μια επιτυχημένη συνεργασία που εξελίχθηκε σε δυνατή φιλία

Η σχέση των δύο καλλιτεχνών υπήρξε μία από τις πιο δημιουργικές της σύγχρονης ελληνικής μουσικής. Ο Σαμπάνης υπέγραψε 22 τραγούδια για τον Μαζωνάκη, όμως, όπως εξήγησε ο ίδιος, αυτά τα κομμάτια δεν θα είχαν υπάρξει με την ίδια μορφή χωρίς την προσωπικότητα και την καλλιτεχνική ταυτότητα του ερμηνευτή.

Για τον ίδιο, ο Μαζωνάκης δεν ήταν ένας τραγουδιστής που απλώς εκτελούσε ό,τι του έδιναν. Είχε ξεκάθαρη άποψη για το ρεπερτόριό του και επέλεγε ο ίδιος τι ήθελε να υπηρετήσει.

«Ποτέ δεν τραγούδησε τραγούδια που δεν ήθελε να πει. Διάλεξε μόνος του όλα τα τραγούδια του. Τα τραγούδια που του έγραψα δεν θα υπήρχαν αν δεν υπήρχε εκείνος, γιατί στην ουσία παρουσιάζουν τον ίδιο», είπε ο Γιώργος Σαμπάνης.

Μέσα από αυτή τη φράση περιέγραψε ίσως με τον πιο ουσιαστικό τρόπο τη μεταξύ τους καλλιτεχνική σχέση: τα τραγούδια γράφονταν έχοντας στο κέντρο τον ίδιο τον Μαζωνάκη, τον ιδιαίτερο τρόπο που ερμήνευε, την προσωπικότητα και τη δική του αντίληψη για το λαϊκό τραγούδι.

«Τώρα θα καταλάβουν πάρα πολλοί άνθρωποι το πόσο σημαντικός ρεπερτοριακά ήταν. Ήταν η πιο αυθεντική έκφραση της λαϊκής μουσικής», συμπλήρωσε.

Για τον Γιώργο Σαμπάνη, ο Μαζωνάκης κατείχε μια ξεχωριστή θέση στο ελληνικό τραγούδι.

«Ήταν η πιο αυθεντική έκφραση της λαϊκής μουσικής στη χώρα. Θα μου λείψει η φωνή του και η παρουσία του, η φιλία του. Μου αφήνει ένα καλλιτεχνικό κενό μέσα μου».

Ο γνωστός δημιουργός παραδέχθηκε μάλιστα ότι δυσκολεύεται ακόμη και να φανταστεί τη δημιουργία ενός τραγουδιού εμπνευσμένου από την προσωπικότητα του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς αναρωτιέται ποιος άλλος θα μπορούσε πραγματικά να το ερμηνεύσει.

«Ακόμα κι αν σκεφτώ την προσωπικότητά του και γράψω κάτι, αναρωτιέμαι ποιος θα μπορέσει να το τραγουδήσει…».

«Ο Γιώργος έφυγε νωρίς για τους ανθρώπους. Πίστευε πολύ και έκανε προσπάθεια με τον εαυτό του», είπε, πριν ξεσπάσει σε κλάματα.

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