Καιρός: Η πρώτη εκτίμηση ECMWF και GFS για τις αρχές Οκτώβρη - Από τη ζέστη στην... ανατροπή

Σύγκλιση των δυο μεταλύτερων μετεωρολογικών μοντέλων για τον δεύτερο μήνα του φθινοπώρου

Δημήτρης Δρίζος

Καιρός: Η πρώτη εκτίμηση ECMWF και GFS για τις αρχές Οκτώβρη - Από τη ζέστη στην... ανατροπή
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  • Η Ελλάδα εισέρχεται σε φθινοπωρινή περίοδο με σταδιακή πτώση της θερμοκρασίας, χωρίς ακραίο ψύχος.
  • Την Κυριακή 27 έως Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου θα επικρατήσουν ήπιες και σχετικά ζεστές συνθήκες με θερμοκρασίες έως 29 βαθμούς Κελσίου.
  • Από την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου αρχίζει αλλαγή στην ατμοσφαιρική κυκλοφορία με ψυχρότερες αέριες μάζες να κατεβαίνουν προς τα Βαλκάνια.
  • Την Πέμπτη 1 Οκτωβρίου θα ενισχυθούν οι βοριάδες, σηματοδοτώντας το τέλος της ζέστης.
  • Την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου η θερμοκρασία θα πέσει σε φθινοπωρινά επίπεδα, με θερμοκρασίες 20-22 βαθμούς και έντονη ψύχρα τη νύχτα, κυρίως στη βόρεια και κεντρική Ελλάδα.
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Σε τροχιά σταδιακής αλλά απόλυτα φυσιολογικής για την εποχή πτώσης της θερμοκρασίας εισέρχεται η χώρα μας, αφήνοντας πίσω της τις ζεστές ημέρες του Σεπτεμβρίου. Σύμφωνα με την ανάλυση των τελευταίων μετεωρολογικών χαρτών της ευρωπαϊκής υπηρεσίας ECMWF και του αμερικανικού μοντέλου GFS, η ατμοσφαιρική κυκλοφορία πάνω από την Ευρώπη πρόκειται να αλλάξει σημαντικά, φέρνοντας μια ευπρόσδεκτη φθινοπωρινή αλλαγή στην Ελλάδα, χωρίς ωστόσο να πρόκειται για κάποιου είδους ακραίο ή πρόωρο χειμερινό ψύχος.

Η περίοδος ξεκινά με πολύ καλές και ήπιες συνθήκες την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου. Η Ανατολική Μεσόγειος επηρεάζεται από ένα πεδίο ομαλών πιέσεων, το οποίο εξασφαλίζει γενική ηλιοφάνεια σε όλη την ελληνική επικράτεια. Κατά τη διάρκεια αυτής της ημέρας, ο υδράργυρος θα προσεγγίσει τις απόλυτα φυσιολογικές για την εποχή μέγιστες τιμές, με το θερμόμετρο στα ηπειρωτικά να δείχνει σταθερά μεταξύ 24 και 27 βαθμών Κελσίου, προσφέροντας μια ιδανική και ζεστή φθινοπωρινή ημέρα.

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Αυτή η καιρική σταθερότητα θα διατηρηθεί και τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου. Εξετάζοντας τους χάρτες των ανώτερων στρωμάτων της ατμόσφαιρας, παρατηρείται μια ελαφρώς θετική θερμοκρασιακή απόκλιση στην περιοχή μας, καθώς θερμότερος αέρας από τα νοτιοδυτικά κρατά τον υδράργυρο σε επίπεδα λίγο πιο πάνω από τα κανονικά. Η ημέρα θα κυλήσει με πλήρη ηλιοφάνεια και εξαιρετικές συνθήκες στα πελάγη.

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Η μικρή αυτή τάση ανόδου κορυφώνεται την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου. Η θερμή μεταφορά θα γίνει περισσότερο αισθητή στα κεντρικά και νότια πεδινά τμήματα της χώρας, όπου ο υδράργυρος θα κερδίσει λίγο ακόμη έδαφος, φτάνοντας τοπικά τους 28 με 29 βαθμούς Κελσίου. Πρόκειται για τις τελευταίες πραγματικά ζεστές ημέρες του μήνα, με τους ανέμους να παραμένουν εξασθενημένοι.

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Η ουσιαστική αλλαγή του καιρού αρχίζει να προετοιμάζεται την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου. Ένας πανίσχυρος αντικυκλώνας εδραιώνεται στη δυτική και κεντρική Ευρώπη, προκαλώντας μια έντονη θερμή εισβολή σε χώρες όπως η Γαλλία και η Γερμανία. Η δημιουργία αυτού του συστήματος υψηλών πιέσεων αναγκάζει, στην ανατολική του περιφέρεια, ψυχρότερες αέριες μάζες από τα βορειοανατολικά της ηπείρου να κατηφορίσουν προς την περιοχή των Βαλκανίων, πιέζοντας τις θερμές μάζες που επηρέαζαν τη χώρα μας.

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Την Πέμπτη 1η Οκτωβρίου, το γεωδυναμικό ύψος υποχωρεί στην ανατολική Ευρώπη, ανοίγοντας τον δρόμο για τη σταδιακή κάθοδο αυτού του δροσερού μετώπου προς το Αιγαίο. Η αλλαγή αυτή θα γίνει αρχικά αισθητή με τη στροφή των ανέμων σε βοριάδες και τη σταδιακή ενίσχυσή τους, σηματοδοτώντας το τέλος της παρατεταμένης ζέστης.

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Η κορύφωση αυτής της φθινοπωρινής αλλαγής αποτυπώνεται καθαρά στον χάρτη της Παρασκευής 2 Οκτωβρίου. Η εμφάνιση των μπλε αποχρώσεων πάνω από την Ελλάδα υποδεικνύει ότι οι αέριες μάζες στα 1.500 μέτρα θα είναι πλέον 3 με 5 βαθμούς Κελσίου ψυχρότερες από τον μέσο όρο της εποχής.

Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι ο υδράργυρος θα υποχωρήσει σε καθαρά φθινοπωρινά επίπεδα, κοντά στους 20 με 22 βαθμούς Κελσίου κατά τη διάρκεια της ημέρας, ενώ η ψύχρα θα είναι έντονη τη νύχτα και νωρίς το πρωί, ιδιαίτερα στην κεντρική και βόρεια Ελλάδα. Οι ενισχυμένοι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα συμπληρώσουν το σκηνικό, εισάγοντάς μας με απόλυτα ομαλό τρόπο στο κλίμα του Οκτωβρίου.

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