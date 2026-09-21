Τα δύο άτομα που βρίσκονταν στο ιατρείο όταν έφτασε ο Μαζωνάκης - Η μία έκανε πλασμαφαίρεση

Snapshot Στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι, όπου πέθανε ο Γιώργος Μαζωνάκης, βρισκόταν ακόμα μια γυναίκα που έκανε πλασμαφαίρεση και ένας άνδρας 45-50 ετών που είχε επιστρέψει από τη Σουηδία.

Ο άνδρας που βρισκόταν στο ιατρείο χαιρετήθηκε με τον Γιώργο Μαζωνάκη και παλαιότερα είχε πρακτορείο διοργάνωσης συναυλιών.

Υπάλληλος του ιατρείου έστειλε μήνυμα που αναφερόταν σε «μέθη» που δόθηκε στον Μαζωνάκη κατά το μοιραίο ραντεβού, αλλά το μήνυμα διαγράφηκε αργότερα.

Η γραμματέας των κατηγορούμενων γιατρών δήλωσε ότι η λέξη «μέθη» ακούστηκε ως φήμη από άλλον εργαζόμενο και δεν μπορεί να επιβεβαιώσει την ακρίβειά της. Snapshot powered by AI

Ακόμη δύο πρόσωπα βρίσκονταν στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι, όπου βρήκε άδικο θάνατο ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Mega μάλιστα η μία εξ αυτών ήταν μια γυναίκα, η οποία έκανε επίσης πλασμαφαίρεση.

Το άλλο πρόσωπο, σύμφωνα με τις ίδια πληροφορίες, ήταν ένας άνδρας 45-50 ετών ο οποίος ζούσε στη Σουηδία και επέστρεψε στην Ελλάδα. Βρέθηκε στο ιατρείο όταν έμπαινε ο Γιώργος Μαζωνάκης, ενώ σύμφωνα με το Mega παλιότερα διατηρούσε πρακτορείο που διοργάνωνε συναυλίες καλλιτεχνών. Σύμφωνα με τα λεγόμενα μιας εκ των εργαζομένων στο ιατρείο των Θεοδωρόπουλου – Γάκα, ο άνδρας αυτός χαιρετήθηκε με τον Γιώργο Μαζωνάκη.

Το μήνυμα υπαλλήλου του ιατρείου που «καίει» τη Γάκα - «Tου έδωσε μέθη»

Το μυστήριο εντείνεται, έπειτα από ένα μήνυμα που φέρεται να έστειλε εργαζόμενη του ιατρείου της Καρνεάδου σε συγγενικό της πρόσωπο, στο οποίο κάνει λόγο για μία ακόμα ιατρική πράξη που τελέστηκε στο μοιραίο ραντεβού με τον γνωστό τραγουδιστή. «Άστα. Η …, του έδωσε μέθη», έγραφε το μήνυμα, το οποίο λίγο αργότερα διαγράφηκε, σύμφωνα με το Mega.

«Αυτό ήταν μία εικασία που με ενημέρωσε η συνάδελφός μου, αλλά δεν μπορώ να το ξέρω με σιγουριά. Απλά από τον διάδρομο αργότερα, όταν άρχισε προφανώς να γίνεται η ατμόσφαιρα με ένταση, έπιασε κάποιες λέξεις ‘κλειδιά’, όπως μέθη και κάποιες άλλες», λέει η γραμματέας των κατηγορούμενων γιατρών.

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