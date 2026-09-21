Χάος στα βρετανικά αεροδρόμια, ακυρώθηκαν 200 πτήσεις: Νέο τεχνικό πρόβλημα της ΝATS σε 2 εβδομάδες 

Οι αεροπορικές εταιρείες και τα αεροδρόμια επικρίνουν τον  βρετανικό φορέα ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας μετά το δεύτερο σοβαρό περιστατικό σε δύο εβδομάδες

Δέσποινα Σοφιανίδου, Επιμέλεια

Χάος στα βρετανικά αεροδρόμια, ακυρώθηκαν 200 πτήσεις: Νέο τεχνικό πρόβλημα της ΝATS σε 2 εβδομάδες 
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Περίπου 200 πτήσεις ακυρώθηκαν λόγω τεχνικού προβλήματος στον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας της NATS στο Prestwick της Σκωτίας.
  • Η EasyJet είχε 47 ακυρώσεις από 670 αναχωρήσεις και η British Airways 11 από 513, με τις μεγαλύτερες επιπτώσεις στα αεροδρόμια της Γλασκώβης και του Μπέλφαστ.
  • Η NATS δήλωσε ότι το πρόβλημα έχει επιλυθεί και δεν σχετίζεται με την προηγούμενη διακοπή πριν από δύο εβδομάδες που προκάλεσε πάνω από 2,000 ακυρώσεις.
  • Οι αεροπορικές εταιρείες και τα αεροδρόμια έχουν εκφράσει έντονες επικρίσεις προς τη NATS για το δεύτερο σοβαρό περιστατικό σε σύντομο χρονικό διάστημα.
  • Η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας του Ηνωμένου Βασιλείου εκτίμησε ότι οι επιβάτες πιθανότατα δεν δικαιούνται αποζημίωση λόγω του χαρακτηρισμού του προβλήματος ως «έκτακτης περίστασης».
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Σοβαρές αναταράξεις στις αεροπορικές συγκοινωνίες και τα αεροδρόμια προκάλεσε το τεχνικό πρόβλημα στον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας στο κέντρο Nats Prestwick της Σκωτίας, για 2η φορά μέσα σε διάστημα δύο εβδομάδων.

Σύμφωνα με στοιχεία ανάλυσης από την εταιρεία ανάλυσης αερομεταφορών Cirium, όπως μεταδίδει το BBC, περίπου 200 πτήσεις ακυρώθηκαν τη Δευτέρα. Οι 100 ήταν αφίξεις στο Ηνωμένο Βασίλειο και 99 αναχωρήσεις.

Η EasyJet είναι η αεροπορική εταιρεία που επηρεάστηκε περισσότερο, με 47 από τις 670 προγραμματισμένες αναχωρήσεις της να ακυρώνονται, ενώ η British Airways έχει δει 11 ακυρώσεις από τις 513 προγραμματισμένες αναχωρήσεις της σήμερα.

Οι αεροπορικές εταιρείες και τα αεροδρόμια κατακλύζουν με επικρίσεις τον εθνικό φορέα ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας μετά το δεύτερο σοβαρό περιστατικό σε δύο εβδομάδες.

Οι Εθνικές Υπηρεσίες Εναέριας Κυκλοφορίας (NATS) δήλωσαν ότι το πρόβλημα στη Σκωτία είχε επιλυθεί και ζήτησαν συγγνώμη για τη διακοπή.

«Συνεργαζόμαστε με αεροδρόμια και αεροπορικές εταιρείες για να ελαχιστοποιήσουμε οποιαδήποτε περαιτέρω αναστάτωση», ανέφερε η NATS σε δήλωση.

Η Γλασκώβη και το Μπέλφαστ παρουσίασαν υψηλά ποσοστά ακυρώσεων, ενώ τα αεροδρόμια της περιοχής του Λονδίνου δεν επηρεάστηκαν σημαντικά, σύμφωνα με το Cirium.

Ένας εκπρόσωπος της NATS είπε ότι το τελευταίο ζήτημα δεν σχετίζεται με τη διακοπή πριν από δύο εβδομάδες.

Το τελευταίο περιστατικό ακολουθεί μια διακοπή λειτουργίας στις 8 και 9 Σεπτεμβρίου, όταν ένα σφάλμα λογισμικού προκάλεσε περισσότερες από 2,000 ακυρώσεις πτήσεων και πολλές καθυστερήσεις, επηρεάζοντας περισσότερους από 330,000 επιβάτες.

«Απίθανο» να λάβουν αποζημίωση οι επιβάτες που αντιμετωπίζουν διαταραχές – Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας του Ηνωμένου Βασιλείου

Οι επιβάτες που αντιμετωπίζουν σήμερα διαταραχές λόγω του τελευταίου τεχνικού προβλήματος της Nats «είναι απίθανο» να δικαιούνται αποζημίωση, σύμφωνα με την Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας του Ηνωμένου Βασιλείου.

Αναφέρει ότι το τεχνικό πρόβλημα «πιθανότατα θα θεωρηθεί αποτέλεσμα «έκτακτων περιστάσεων» σύμφωνα με τους κανόνες για τα δικαιώματα των επιβατών», πράγμα που σημαίνει ότι «αν και οι αεροπορικές εταιρείες οφείλουν να φροντίσουν τους επιβάτες, είναι απίθανο να δικαιούνται αποζημίωση για καθυστερήσεις ή ακυρώσεις που προκλήθηκαν άμεσα από το συγκεκριμένο περιστατικό».

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