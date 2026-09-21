Φωτιά σε χώρο εστιάσης στο Αιγάλεω - Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής

Snapshot Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Δευτέρας σε χώρο εστίασης στο Αιγάλεω, στην οδό Αγίας Λαύρας.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 18 πυροσβέστες με 5 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.

Δεν υπάρχουν αναφορές για εγκλωβισμένους ή για παρουσία ατόμων στον χώρο κατά την εκδήλωση της φωτιάς. Snapshot powered by AI

Φωτιά σε χώρο εστίασης στο Αιγάλεω ξέσπασε το απόγευμα της Δευτέρας, σημαίνοντας συναγερμό στις αρχές.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε μαγαζί επί της οδού Αγίας Λαύρας και για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 18 πυροσβέστες, με 5 οχήματα και το ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, δεν υπάρχουν αναφορές για εγκλωβισμένους, ούτε για την παρουσία ατόμων στον χώρο.

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