Φωτιά σε χώρο εστιάσης στο Αιγάλεω - Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής
Δεν υπάρχουν αναφορές για εγκλωβισμένους
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- Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Δευτέρας σε χώρο εστίασης στο Αιγάλεω, στην οδό Αγίας Λαύρας.
- Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 18 πυροσβέστες με 5 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.
- Δεν υπάρχουν αναφορές για εγκλωβισμένους ή για παρουσία ατόμων στον χώρο κατά την εκδήλωση της φωτιάς.
Φωτιά σε χώρο εστίασης στο Αιγάλεω ξέσπασε το απόγευμα της Δευτέρας, σημαίνοντας συναγερμό στις αρχές.
Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε μαγαζί επί της οδού Αγίας Λαύρας και για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 18 πυροσβέστες, με 5 οχήματα και το ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, δεν υπάρχουν αναφορές για εγκλωβισμένους, ούτε για την παρουσία ατόμων στον χώρο.
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