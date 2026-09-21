Συναγερμός για πυρκαγιά σε αποθήκη-ξηραντήριο στην Αγριλιά Λαμίας

Snapshot Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε αποθήκη-ξηραντήριο στην περιοχή της Αγριλιάς Λαμίας το μεσημέρι της Δευτέρας 21/9.

Η φωτιά επεκτάθηκε γρήγορα, καίγοντας εύφλεκτα υλικά και προκαλώντας πυκνούς μαύρους καπνούς ορατούς από μεγάλη απόσταση.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία κινητοποίησε άμεσα ισχυρές επίγειες δυνάμεις από Λαμία και ΒΙ.ΠΕ. Λαμίας.

Η γρήγορη επέμβαση των πυροσβεστών οδήγησε στον γρήγορο έλεγχο της πυρκαγιάς. Snapshot powered by AI

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία το μεσημέρι της Δευτέρας (21/9) εξαιτίας επικίνδυνης πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στην περιοχή της Αγριλιάς Λαμίας.

Όπως αναφέρει το lamiareport.gr, η φωτιά ξέσπασε σε εγκατάσταση αποθήκης - ξηραντηρίου και πολύ γρήγορα επεκτάθηκε, καίγοντας τα εύφλεκτα υλικά του χώρου. Από το σημείο υψώθηκαν πυκνοί μαύροι καπνοί, οι οποίοι ήταν ορατοί από μεγάλη απόσταση και από διάφορα σημεία της Λαμίας και της ευρύτερης περιοχής.

Μάχη των πυροσβεστών με τις φλόγες

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν άμεσα ισχυρές επίγειες δυνάμεις τόσο από την Π.Υ. Λαμίας όσο και από την Π.Υ. ΒΙ.ΠΕ. Λαμίας, οι οποίες έσπευσαν στο σημείο. Ευτυχώς η έγκαιρη κινητοποίηση είχε ως αποτέλεσμα πολύ γρήγορα η πυρκαγιά να τεθεί υπό έλεγχο.

Δείτε περισσότερες φωτογραφίες από το σημείο:

Διαβάστε επίσης