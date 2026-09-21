Στα 4.000 μέτρα, 71χρονος ζει με 150 πρόβατα: «Εδώ δεν φτάνουν ούτε οι ασθένειες»

Στα 4.000 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας, εκεί όπου η καθημερινότητα διαμορφώνεται από το υψόμετρο, το κρύο και την απομόνωση, ο 71χρονος Χουανίτο συνεχίζει να φροντίζει το κοπάδι του. Ζει στα οροπέδια του Ισημερινού , μαζί με ένα μέρος της οικογένειάς του, έχοντας ως βασική ασχολία την εκτροφή περίπου 150 προβάτων.

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