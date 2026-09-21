Φωτιά σε δασική έκταση στο Στρυμoνικό Σερρών – Επιχειρούν δύο ελικόπτερα

Snapshot Φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση στο Στρυμωνικό Σερρών το μεσημέρι της 21ης Σεπτεμβρίου 2026.

Στην κατάσβεση συμμετέχουν 52 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων, 17 οχήματα και δύο ελικόπτερα.

Ο Δήμος Ηράκλειας συνδράμει με υδροφόρα οχήματα στην προσπάθεια κατάσβεσης.

Το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων (ΕΣΚΕΔΙΚ) παρακολουθεί την πυρκαγιά με drones εξοπλισμένα με θερμική και οπτική κάμερα.

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Σερρών διερευνά τα αίτια της πυρκαγιάς. Snapshot powered by AI

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Δευτέρας (21/9) σε δασική έκταση στο Στρυμωνικό Σερρών.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 14:45.

Για την αντιμετώπιση του συμβάντος κινητοποιήθηκαν άμεσα 52 πυροσβέστες με 17 οχήματα και δύο ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ.

Για την αεροπυρόσβεση έχουν κινητοποιηθεί 2 ελικόπτερα.

Επίσης ο Δήμος Ηράκλειας κινητοποιήθηκε προκειμένου να συνδράμει το έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρα.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του περιστατικού το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα απο drones μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Σερρών.

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