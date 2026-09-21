Χαρδαλιάς: «Όταν η Αττική προοδεύει, προοδεύει και η χώρα» - «Η Ελλάδα που παράγει είναι πιο ισχυρή»

Ο Περιφερειάρχης Αττικής μίλησε για τον ρόλο της Περιφέρειας στην ενίσχυση της ελληνικής εξωστρέφειας και τη στήριξη της παραγωγής και της καινοτομίας 

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου, Επιμέλεια

Χαρδαλιάς: «Όταν η Αττική προοδεύει, προοδεύει και η χώρα» - «Η Ελλάδα που παράγει είναι πιο ισχυρή»
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  • Ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς τόνισε τον κρίσιμο ρόλο των Περιφερειών στην ενίσχυση της εξωστρέφειας και της επιχειρηματικότητας με διεθνή προσανατολισμό.
  • Η Περιφέρεια Αττικής χρηματοδοτεί 1.044 επενδυτικά σχέδια μέσω του προγράμματος «Attiki On» με συνολικό προϋπολογισμό 95,5 εκατ. ευρώ και επιδοτεί παραγωγικές επενδύσεις έως 65% μέσω του Περιφερειακού Προγράμματος 2021-2027.
  • Η Αττική κατέχει πλέον την πρώτη θέση πανελλαδικά στην απορρόφηση ευρωπαϊκών κονδυλίων, ανεβαίνοντας από την όγδοη θέση πριν από δύο χρόνια.
  • Το Μητροπολιτικό Πάρκο «ΑΕΝΑΟΝ» στον Φαληρικό Όρμο αποτελεί παράδειγμα μεγάλης ευρωπαϊκής χρηματοδότησης 370 εκατ. ευρώ και σημαντικής επανεκκίνησης έργου.
  • Η ενίσχυση της ελληνικής εξωστρέφειας απαιτεί συντονισμένη δράση Πολιτείας, επιχειρήσεων και Αυτοδιοίκησης, με έμφαση στη γνώση, ποιότητα, τεχνολογία και διεθνείς συνεργασίες.
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Τον ουσιαστικό ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι Περιφέρειες στην εξωστρέφεια της Ελλάδας, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για ισχυρότερες επιχειρήσεις με διεθνή προσανατολισμό, ανέδειξε ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς, κατά τον χαιρετισμό του στο Ετήσιο Συνέδριο του Πανελλήνιου Συνδέσμου Εξαγωγέων, με θέμα «Η νέα εποχή της ελληνικής εξωστρέφειας».

Ο κ. Χαρδαλιάς επεσήμανε ότι σε ένα διεθνές περιβάλλον έντονων γεωπολιτικών, τεχνολογικών και οικονομικών ανακατατάξεων, η Ελλάδα οφείλει «όχι απλώς να προσαρμοστεί, αλλά να διεκδικήσει με αυτοπεποίθηση μεγαλύτερο χώρο στον διεθνή οικονομικό χάρτη». Όπως τόνισε, σε αυτή την εθνική προσπάθεια η Αυτοδιοίκηση έχει κρίσιμο ρόλο, καθώς «η εξωστρέφεια χτίζεται και από κάτω προς τα πάνω: με ισχυρές τοπικές οικονομίες, σύγχρονες υποδομές, πρόσβαση στη χρηματοδότηση, σύνδεση της έρευνας με την παραγωγή».

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Αναφερόμενος ειδικότερα στην Αττική, υπογράμμισε τη βαρύτητά της στην οικονομική, επιχειρηματική και ερευνητική δραστηριότητα της χώρας, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Όταν η Αττική προοδεύει, προοδεύει και η χώρα».

Στη συνέχεια, ο κ. Χαρδαλιάς παρουσίασε τις βασικές παρεμβάσεις της Περιφέρειας για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, με ιδιαίτερη έμφαση στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Ειδικότερα, αναφέρθηκε στο πρόγραμμα «Attiki On», μέσω του οποίου χρηματοδοτούνται 1.044 επενδυτικά σχέδια ύψους 95,5 εκατ. ευρώ, καθώς και στις χρηματοδοτήσεις του Περιφερειακού Προγράμματος «Αττική» 2021-2027, με την επιδότηση παραγωγικών επενδύσεων να φτάνει έως το 65%.

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Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο Παρατηρητήριο «Athens Forward», το οποίο αξιοποιεί πραγματικά δεδομένα για τη χαρτογράφηση των αναγκών της αγοράς, επιτρέποντας πιο στοχευμένες παρεμβάσεις και αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων.

Παράλληλα, ο Περιφερειάρχης αναφέρθηκε στην πορεία αξιοποίησης των ευρωπαϊκών πόρων, υπογραμμίζοντας ότι η Περιφέρεια Αττικής, από την όγδοη θέση στην οποία βρισκόταν όταν ο ίδιος ανέλαβε τα καθήκοντά του πριν από δυόμισι χρόνια, βρίσκεται πλέον στην πρώτη θέση πανελλαδικά στην απορρόφηση ευρωπαϊκών κονδυλίων.

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Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα ανέφερε το Μητροπολιτικό Πάρκο «ΑΕΝΑΟΝ» στον Φαληρικό Όρμο, έργο ευρωπαϊκής εμβέλειας που, όπως είπε, παραλήφθηκε το 2024 στα όρια της απένταξης, επανήλθε σε τροχιά υλοποίησης και πλέον διαθέτει εξασφαλισμένη ευρωπαϊκή χρηματοδότηση 370 εκατ. ευρώ. «Η εξωστρέφεια δεν είναι μόνο χρηματοδότηση.

Είναι νοοτροπία, παρουσία και συνεργασίες», σημείωσε ο κ. Χαρδαλιάς, δίνοντας έμφαση στη διεθνή δικτύωση της Αττικής και στις συνέργειες με άλλες μητροπολιτικές Περιφέρειες της Ευρώπης.

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Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε, επίσης, στην ανάγκη συντονισμένης δράσης μεταξύ Πολιτείας, επιχειρηματικής κοινότητας, Επιμελητηρίων και Αυτοδιοίκησης. Όπως σημείωσε ο Περιφερειάρχης, η Πολιτεία πρέπει να δημιουργεί τα κατάλληλα εργαλεία, προκειμένου οι επιχειρήσεις να επενδύουν στη γνώση, στην ποιότητα, στο branding και στην τεχνολογία, ενώ οι Περιφέρειες να λειτουργούν «ως γέφυρα ανάμεσα στη δημόσια πολιτική και την πραγματική οικονομία, στους ευρωπαϊκούς πόρους και τις ανάγκες της επιχείρησης, στην τοπική παραγωγή και τη διεθνή αγορά».

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Υπό αυτό το πρίσμα, αναφέρθηκε στη συμβολή του Πανελλήνιου Συνδέσμου Εξαγωγέων και ειδικότερα του προέδρου του, Αλκιβιάδη Καλαμπόκη, για τη διεξαγωγή του ετήσιου συνεδρίου, που φέρνει στο ίδιο τραπέζι θεσμικούς φορείς, επιχειρήσεις και τη νέα γενιά των εξαγωγέων.

Ολοκληρώνοντας την ομιλία του, ο κ. Χαρδαλιάς εξέφρασε την πεποίθηση ότι η Αττική μπορεί να εξελιχθεί σε ισχυρό κόμβο καινοτομίας, επιχειρηματικότητας και δημιουργίας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, μέσα από ένα συνεκτικό παραγωγικό μοντέλο που θα προσδίδει μεγαλύτερη αξία στα προϊόντα ελληνικής παραγωγής.

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«Η επόμενη μέρα της ελληνικής εξωστρέφειας θα κριθεί από το πόσο γρήγορα θα μετατρέψουμε τις ευκαιρίες σε σχέδιο και το σχέδιο σε αποτέλεσμα», ανέφερε και πρόσθεσε: «Η Ελλάδα που παράγει, καινοτομεί και εξάγει είναι μια Ελλάδα πιο ισχυρή. Και σε αυτή την προσπάθεια, η Περιφέρεια Αττικής θα είναι παρούσα, με συγκεκριμένες πολιτικές και μετρήσιμο αποτέλεσμα».

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Τις εργασίες του συνεδρίου χαιρέτισαν ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο Ευρωπαίος Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού Απόστολος Τζιτζικώστας, η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως, οι Υφυπουργοί Εσωτερικών Σταύρος Καλαφάτης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιάννης Ανδριανός, καθώς και η πρώην Ευρωπαία Επίτροπος Απασχόλησης και Κοινωνικών Δικαιωμάτων Άννα Διαμαντοπούλου.

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