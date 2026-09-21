Συντετριμμένη η Μαρία Μαζωνάκη: «Το μόνο που θέλω να πω στον κόσμο είναι ευχαριστώ»

Snapshot Η Μαρία Μαζωνάκη αποχώρησε από το σπίτι του Γιώργου Μαζωνάκη χωρίς να κάνει σχόλια για τις πρόσφατες εξελίξεις.

Εμφανίστηκε συγκινημένη και ευχαρίστησε τους δημοσιογράφους για το ενδιαφέρον τους.

Απέφυγε να απαντήσει σε ερωτήσεις σχετικά με τα σχόλια του κοινού για την οικογένεια.

Τόνισε ότι ο κόσμος θα θυμάται πάντα τον Γιώργο Μαζωνάκη.

Περιορίστηκε σε ευχαριστίες και δεν έδωσε συνέχεια στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων. Snapshot powered by AI

Από το σπίτι του Γιώργου Μαζωνάκη αποχώρησε η Μαρία Μαζωνάκη, η οποία βρέθηκε αντιμέτωπη με δημοσιογράφους και κάμερες, όπως μετέδωσε η εκπομπή «Super Κατερίνα» του ALPHA.

Εμφανώς συγκινημένη, η Μαρία Μαζωνάκη ευχαρίστησε τους δημοσιογράφους για το ενδιαφέρον τους, χωρίς ωστόσο να θέλει να κάνει κάποιο σχόλιο για όσα έχουν ειπωθεί τις τελευταίες ημέρες.

«Να είστε καλά», είπε αρχικά, ενώ όταν ρωτήθηκε για τα σχόλια που έχουν γίνει από τον κόσμο σχετικά με την οικογένεια, επέλεξε να μην απαντήσει.

«Τίποτα, μόνο ευχαριστώ. Να είστε καλά. Τίποτα, τίποτα, ευχαριστώ», ανέφερε ευγενικά, αποφεύγοντας να τοποθετηθεί περαιτέρω.

«Ξέρω ότι ο κόσμος θα θυμάται πάντα τον Γιώργο», πρόσθεσε. Η Μαρία Μαζωνάκη δεν θέλησε να δώσει συνέχεια στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων, περιοριζόμενη σε ένα «ευχαριστώ» και αποχωρώντας από το σημείο.

Διαβάστε επίσης