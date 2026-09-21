Θρίλερ με την ανάσυρση νεκρού δύτη στη Γαλλία - Η σορός του εντοπίστηκε σε βάθος 82 μέτρων

Ένας 43χρονος Βρετανός δύτης εντοπίστηκε νεκρός στον πυθμένα ενός στενού δικτύου υποθαλάσσιων σπηλαίων στη Γαλλία, περίπου 48 ώρες μετά την εξαφάνισή του.

Ο άνδρας βρέθηκε την Κυριακή, αφού είχε χαθεί κατά τη διάρκεια κατάδυσης την Παρασκευή στο βάραθρο Saint-Sauveur, στη νοτιοδυτική Γαλλία.

Οι διασώστες επιχειρούν να ανασύρουν τη σορό του, η οποία εντοπίστηκε σε βάθος περίπου 82 μέτρων. Οι δύτες δεν κατάφεραν να φέρουν άμεσα τη σορό στην επιφάνεια, εξαιτίας των δύσκολων συνθηκών κάτω από το νερό.

Η Ribeiro δήλωσε σε τοπικά μέσα ότι «τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του σημείου δυσκόλεψαν σημαντικά την επιχείρηση ανάσυρσης».

Όπως ανέφερε, ο δύτης είχε «μπλεχτεί» σε οδηγό-σχοινί που περνά μέσα από τα στενά περάσματα του σπηλαίου.

Un plongeur britannique de 43 ans a été retrouvé mort dans le gouffre de Saint-Sauveur, spot du Lot prisé pour la spéléologie, dimanche 20 septembre. Il était porté disparu depuis vendredi. https://t.co/g12Zx3Xgp3 — Paris Match (@ParisMatch) September 21, 2026

Παράλληλα, φαίνεται πως είχε αναταράξει παχύ στρώμα αργίλου στον πυθμένα, με αποτέλεσμα το νερό να γίνει θολό και η ορατότητα των διασωστών να περιοριστεί δραματικά.

Τοπικά μέσα περιέγραψαν τμήματα του εκτεταμένου υποθαλάσσιου συστήματος ως μια πραγματική «άβυσσο».

Εξειδικευμένοι δύτες αναμένεται να επιστρέψουν μέσα στην εβδομάδα με πρόσθετο εξοπλισμό, σε μια προσπάθεια να ανασύρουν τη σορό του στην επιφάνεια.

Ο 43χρονος φέρεται να συμμετείχε σε ομάδα οκτώ έμπειρων Βρετανών δυτών που εξερευνούσαν σπηλαιοκαταδυτικά συστήματα στην περιοχή Lot της Γαλλίας. Μπήκε στο σπήλαιο περίπου στις 15:30 την Παρασκευή, αλλά δεν επέστρεψε ποτέ στην επιφάνεια.

Οι υπόλοιποι δύτες σήμαναν συναγερμό γύρω στις 20:00, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει μεγάλη επιχείρηση έρευνας στην οποία συμμετείχαν πυροσβέστες και εξειδικευμένες ομάδες δυτών.

Η επιχείρηση συνεχίστηκε μέχρι τα μεσάνυχτα, οπότε και ανεστάλη.

Οι διασώστες επέστρεψαν το Σάββατο με περισσότερες δυνάμεις και πρόσθετο εξοπλισμό, προχωρώντας βαθύτερα στο δαιδαλώδες δίκτυο του σπηλαίου.

Οι ομάδες ερεύνησαν έναν θύλακα αέρα σε βάθος περίπου 79 μέτρων, με την ελπίδα ότι ο αγνοούμενος Βρετανός είχε καταφέρει να καταφύγει εκεί.

Ωστόσο, δεν βρέθηκε κανένα ίχνος του.

Οι Αρχές εκτιμούσαν ότι είχε μαζί του αρκετό οξυγόνο ώστε να επιβιώσει για περίπου οκτώ ώρες.

Αργότερα εντοπίστηκε και μία επιπλέον φιάλη αερίου, η οποία δεν είχε χρησιμοποιηθεί.

Αφού ερευνήθηκε ο θύλακας αέρα και παρήλθε το εκτιμώμενο χρονικό όριο των οκτώ ωρών, οι Αρχές ξεκίνησαν επίσημη έρευνα για αγνοούμενο πρόσωπο.

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Οι ειδικές ομάδες επέστρεψαν στο νερό το πρωί της Κυριακής.

Η σορός του δύτη εντοπίστηκε αργότερα την ίδια ημέρα.

Ωστόσο, οι ιδιαίτερα επικίνδυνες συνθήκες δεν επέτρεψαν στους διασώστες να τον ανασύρουν αμέσως στην επιφάνεια.

Οι Αρχές ερευνούν πλέον τις ακριβείς συνθήκες του θανάτου του.

Η σπηλαιοκατάδυση απαιτεί εξειδικευμένη εκπαίδευση και εξαιρετικά προσεκτική πλοήγηση μέσα σε βυθισμένα περάσματα, όπου το μεγάλο βάθος, οι στενοί χώροι και η περιορισμένη ορατότητα μπορούν να καταστήσουν ακόμη και μια επιχείρηση διάσωσης εξαιρετικά επικίνδυνη.

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