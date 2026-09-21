«Φαρμακείο: Υπηρεσίες Υγείας, Ομορφιάς & Ευεξίας στην ΑΙ Εποχή» - Ολοκληρώθηκε το 13ο Συνέδριο ΣΥΦΑΚ

Με οκτώ στρογγυλά τραπέζια και 5 ομιλίες επιστημονικού και επαγγελματικού ενδιαφέροντος, στόχος του 13ου Συνεδρίου του ΣΥ.Φ.Α.Κ. «Φαρμακείο: Υπηρεσίες Υγείας, Ομορφιάς & Ευεξίας στην ΑΙ Εποχή» ήταν να προωθήσει την επαγγελματική ανάπτυξη και ενημέρωση των Φαρμακοποιών και Βοηθών Φαρμακείων, να προάγει την ανταλλαγή ιδεών και βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των εμπλεκομένων στο φάρμακο, να ενισχύσει τη διεπιστημονικότητα και τη συνεργασία μεταξύ των επαγγελματιών υγείας.

Το συνέδριο, που πραγματοποιήθηκε στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου 2026, στο ξενοδοχείο Atlantis, στο Ηράκλειο της Κρήτης, διοργάνωσαν ο Συνεταιρισμός Φαρμακοποιών Αιγαίου & Κρήτης (ΣΥ.Φ.Α.Κ.) και η Ελληνική Φαρμακευτική Εταιρεία (Ε.Φ.Ε.) και τελούσε υπό την αιγίδα του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου.

Πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής ήταν ο κ. Κωνσταντίνος Δεμέτζος, Καθηγητής Φαρμακευτικής Τεχνολογίας & Νανοτεχνολογίας στο Τμήμα Φαρμακευτικής του ΕΚΠΑ και Πρόεδρος της Ελληνικής Φαρμακευτικής Εταιρείας, ο οποίος και χαιρέτισε τις εργασίες του συνεδρίου.

Στην επίσημη έναρξη, χαιρετισμούς απηύθυναν οι κ.κ. Χαράλαμπος Καραθάνος, Ειδικός Σύμβουλος Φαρμακευτικής Πολιτικής του Υπουργού Υγείας, Σταύρος Ευαγγελάτος, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Φαρμάκου Υπουργείου Υγείας, Ευάγγελος Ζάχαρης, Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου, εκπροσωπώντας τον Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρναουτάκη, Νίκος Γιαλιτάκης, Αντιδήμαρχος Ηρακλείου, εκπρόσωπος του Δημάρχου Αλέξη Καλοκαιρινού, Εύη Γαρεδάκη, Προϊσταμένη Δημόσιας Υγείας της 7ης ΥΠΕ, εκπρόσωπος του Διοικητή Νεκτάριου Παπαβασιλείου, Βασιλική-Κωνσταντίνα Γκογκοζώτου, Μη Εκτελεστική Πρόεδρος ΕΟΠΥΥ, Δρ. Αντώνιος Αυγερινός, Πρόεδρος Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, Απόστολος Βαλτάς, Πρόεδρος Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου, Ολύμπιος Παπαδημητρίου, Πρόεδρος Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ), Βασίλης Πενταφράγκας, Εντεταλμένος Σύμβουλος Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας (ΠΕΦ), Σπύρος Μπόκιας, Αντιπρόεδρος Συνδέσμου Εταιρειών Φαρμάκων Ευρείας Χρήσης (ΕΦΕΧ), Αριστοτέλης Σκουντάκης, Πρόεδρος Φαρμακευτικού Συλλόγου Ηρακλείου, Μέμη Τσεκούρα, Πρόεδρος της Ένωσης Ασθενών Ελλάδος, Βασίλης Μπιρλιράκης, Πρόεδρος Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Ελλάδος (ΟΣΦΕ), Σεραφείμ Ζήκας, Πρόεδρος ΙΔΕΕΑΦ, Χρήστος Μαρτάκος, Πρόεδρος Ελληνικής Ένωσης Market Access (ΕΛ.Ε.Μ.Α.), Γιάννης Ανδρουτσόπουλος, Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Φαρμακευτικού Management (ΕΕΦΑΜ).

Τους χαιρετισμούς έκλεισε ο κ. Χαράλαμπος Κετσιμπάσης, Πρόεδρος Δ.Σ. του ΣΥ.Φ.Α.Κ., ο οποίος και καλωσόρισε τους παραβρισκόμενους στο συνέδριο.

Την εναρκτήρια ομιλία, με θέμα «Προσέγγιση στην Ιατρική του τρόπου Ζωής (Life style Medicine). Ξεκινώντας από το Φαρμακείο», θα πραγματοποιήσει η Καθηγήτρια Ιωάννα Χήνου, Διευθύντρια του Εργαστηρίου Φαρμακογνωσίας και Χημείας Φυσικών Προϊόντων στο Τμήμα Φαρμακευτικής ΕΚΠΑ.

Ξεχωριστή στιγμή για το συνέδριο αποτέλεσε το στρογγυλό τραπέζι με θέμα «Οι Κρίκοι της Αλυσίδας του Φαρμάκου στη Νέα Εποχή: προκλήσεις & ευκαιρίες», το οποίο συντόνισε ο κ. Δημήτρης Αλιμπέρτης, Γενικός Διευθυντής Ομίλου ΣΥ.Φ.Α.Κ. και στο οποίο συμμετείχαν οι κ.κ. Χαράλαμπος Καραθάνος, Σύμβουλος Υπουργού Υγείας για θέματα φαρμακευτικής πολιτικής, Απόστολος Βαλτάς, Πρόεδρος ΠΦΣ, Ολύμπιος Παπαδημητρίου, Πρόεδρος ΣΦΕΕ, Γενικός Διευθυντής Novo Nordisk Hellas, Βασίλης Πενταφράγκας, Εντεταλμένος Σύμβουλος ΠΕΦ, Γρηγόρης Καρέλος, Πρόεδρος Συνδέσμου ΕΦΕΧ, Γενικός Διευθυντής Kenvue, και Χαράλαμπος Κετσιμπάσης, Πρόεδρος Δ.Σ. ΣΥ.Φ.Α.Κ.

Ακόμη, η θεματολογία του συνεδρίου περιλάμβανε:

Στρογγυλά τραπέζια

• «Η μετάβαση από τη θεραπευτική των μικρών μορίων στη βιο-προγραμματιζόμενη θεραπεία. Το Φαρμακείο στην Εποχή των Βιολογικών και των Προηγμένων Θεραπειών» με συντονιστή τον Καθηγητή Κωνσταντίνο Δεμέτζο, Πρόεδρο της Επιστημονικής Επιτροπής του Συνεδρίου και της Ελληνικής Φαρμακευτικής Εταιρείας.

Σε αυτό συμμετείχαν ο κ. Ιωάννης Χαραλαμπόπουλος, Καθηγητής Φαρμακολογίας, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Κρήτης & Ερευνητής ΙΜΒΒ, ΙΤΕ, ο κ. Εμμανουήλ Συμβουλάκης, Αν. Καθηγητής Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Ιατρική Σχολή Παν. Κρήτης, Διευθυντής Κλινικής της Εργασίας ΠΑ.Γ.Ν.Η., και ο κ. Μάριος Σπανάκης PharmD, PhD, Ακαδημαϊκός Συνεργάτης, Τομέας Κοινωνικής Ιατρικής, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Κρήτης.

Τα θέματα που αναπτύχθηκαν ήταν:

- Καινοτόμες φαρμακολογικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη νέων θεραπειών έναντι νευρολογικών διαταραχών: ο φαρμακοποιός στο μεταίχμιο του σχεδιασμού και της αξιολόγησης των νέων θεραπειών με στόχο τον ασθενή

- Από την καινοτόμο έρευνα στη φροντίδα του πολίτη: Μεταφράζοντας δεδομένα σε εκβάσεις στην κοινότητα και με τη συμβολή των φαρμακοποιών

- Από την καινοτόμο έρευνα στη φροντίδα του πολίτη: Μεταφράζοντας δεδομένα σε εκβάσεις στην κοινότητα και με τη συμβολή των φαρμακοποιών.

• «Συνεταιρισμοί σε Συμμαχία: Η Στρατηγική Δύναμη της Συνεργασίας για τον Φαρμακοποιό» με συντονιστή τον κ. Δημήτρη Αλιμπέρτη, Γενικό Διευθυντή Ομίλου ΣΥ.Φ.Α.Κ.

Σε αυτό συμμετείχαν οι κ.κ. Βασίλης Μπιρλιράκης, Πρόεδρος ΟΣΦΕ, Enrique Ayuso, President HEFAME GROUP, Κύπρος Καΐμης, Πρόεδρος MEFAL, Νίκος Μουργελάς, Πρόεδρος ΣΥΦΤΑ Τρικάλων, Πέτρος Καφανέλης, Πρόεδρος ΣΟΦΛΑ Λάρισας, μέλος Δ.Σ. ΟΣΦΕ, Γεώργιος-Κωνσταντίνος Κιοσές, Πρόεδρος Ομίλου ΣΥΦΑ Θεσσαλονίκης, και Χαράλαμπος Κετσιμπάσης, Πρόεδρος Ομίλου ΣΥ.Φ.Α.Κ., μέλος Δ.Σ. ΟΣΦΕ.

• «Το Φαρμακείο ως Brand: Πώς χτίζεις εμπιστοσύνη σε εποχή δυσπιστίας. Από τα δεδομένα στην πιστότητα: Γιατί ο πελάτης μένει ή φεύγει» με συντονίστρια την κυρία Μαίρη Στεργιάκη, Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια Ομίλου ΣΥ.Φ.Α.Κ.

Σε αυτό συμμετείχαν ο κ. Γιώργος Μπάλτας, Καθηγητής Τμήματος Marketing & Επικοινωνίας Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Γιάννης Φιλίππου, General Manager Intergrator Epsilon SingularLogic S.A., και Ντανιέλα Μάλο, Head of Consumer Healthcare BIAN A.E. Παρέμβαση έκανε ο κ. Κωνσταντίνος Σαριδάκης, Φαρμακοποιός.

• «Πρόσβαση στο Φάρμακο: Η Μεγάλη Εικόνα. Ποιος και πώς αποφασίζει» με συντονιστή τον κ. Χρήστο Μαρτάκο, Πρόεδρο Ελληνικής Ένωσης Market Access (ΕΛ.Ε.Μ.Α).

Σε αυτό συμμετείχαν η Δρ Νάντια Γκογκοζώτου, Μη Εκτελεστική Πρόεδρος ΕΟΠΥΥ, Πρόεδρος Επιτροπής Διαπραγμάτευσης Τιμών Φαρμάκων ΥΥ & Πρόεδρος Επιτροπής Ταμείου Καινοτομίας ΥΥ, ο κ. Χάρης Βαβουρανάκης, Πρόεδρος Ινστιτούτου Επιστημονικών Ερευνών ΠΙΣ, Μέλος Δ.Σ. ΠΙΣ, ο κ. Εμμανουήλ Κατσαράκης, Γενικός Γραμματέας ΠΦΣ, Πρόεδρος Φ.Σ. Χανίων, ο κ. Βασίλης Τζινιέρης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Pfizer Ελλάς Α.Ε., και ο Δρ Δημήτριος Μπατάκης, Πρόεδρος Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Κρήτης- Επιστημονικός Συνεργάτης Εργαστηρίου Αξιολόγησης Πολιτικών Υγείας, Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

• «Ο Ασθενής με χρόνιο νόσημα επιστρέφει κάθε μήνα στο Φαρμακείο. Πώς γίνεσαι ο σύμμαχος που χρειάζεται;» με συντονιστή τον κ. Μιχάλη Πλακογιαννάκη, Γενικό Γραμματέα Ομίλου ΣΥ.Φ.Α.Κ.

Σε αυτό συμμετείχαν ο κ. Αχιλλέας Γραβάνης, Καθηγητής Φαρμακολογίας στην Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Κρήτης, Συνεργαζόμενος Καθηγητής στη Φαρμακευτική Σχολή του Πανεπιστημίου Northeastern, ο κ. Σταύρος Ευαγγελάτος, Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Φαρμάκου του Υπουργείου Υγείας, Σεραφείμ Ζήκας, Πρόεδρος του ΙΔΕΕΑΦ, Α’ Αντιπρόεδρος του ΠΦΣ, Αλέξανδρος Πατριανάκος, Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου, και Μέμη Τσεκούρα, Πρόεδρος της Ένωσης Ασθενών Ελλάδας.

• «Αυτοφροντίδα: Η μεγάλη ευκαιρία του φαρμακείου που δεν πρέπει να χαθεί. Αυτοδιάγνωση στην εποχή του ChatGPT: Όταν ο ασθενής έρχεται με διάγνωση από το κινητό (AI)» με συντονιστή τον κ. Μιχάλη Πλακογιαννάκη, Γενικό Γραμματέα Ομίλου ΣΥ.Φ.Α.Κ.

Σε αυτό συμμετείχαν οι κ.κ. Χρήστος Λιονής, Ομότιμος Καθηγητής Γενικής Ιατρικής και Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στην Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Κρήτης, Κώστας Αθανασάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής Οικονομικών της Υγείας & Οικονομικής Αξιολόγησης Τεχνολογιών Υγείας στο Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, Αριστοτέλης Σκουντάκης, Πρόεδρος Φ.Σ. Ηρακλείου, Ηλίας Δημητρέλλος, Νομικός Σύμβουλος Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου, και Θωμάς Δόκιος, Γενικός Διευθυντής Συνδέσμου ΕΦΕΧ.

• «Συμπληρώματα διατροφής στο Φαρμακείο: Στοχευμένες προτάσεις ευεξίας και υγείας» με συντονίστρια την κυρία Ιωάννα Χήνου, Καθηγήτρια και Διευθύντρια Εργαστηρίου Φαρμακογνωσίας και Χημείας Φυσικών Προϊόντων στο Τμήμα Φαρμακευτικής ΕΚΠΑ.

Σε αυτό συμμετείχαν οι κ.κ. Αφροδίτη Βούλγαρη, Φαρμακοποιός MSc, PhD, Προϊσταμένη Τμήματος Αξιολόγησης Λοιπών Προϊόντων Αρμοδιότητας EΟΦ, Δρ Κωνσταντίνος Ξένος, Κλινικός Διαιτολόγος - Διατροφολόγος M.Sc., PhD, και Μαγδαληνή Σελανικλή, Πρόεδρος ΣΕΣΔΙ (Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Συμπληρωμάτων Διατροφής), Α’ Αντιπρόεδρος EHPM (European Federation of Associations of Health Product Manufacturers).

Τα θέματα που αναπτύχθηκαν ήταν:

- Συμπληρώματα διατροφής στο φαρμακείο: κανονιστικό πλαίσιο, επιστημονική τεκμηρίωση και υπεύθυνη καθοδήγηση του καταναλωτή

- Ορθολογική Συμπλήρωση Διατροφής: Διαχωρίζοντας τον Ψηφιακό Θόρυβο από την Κλινική Πραγματικότητα

- Συμπληρώματα Διατροφής: Πρόληψη, κατανόηση των αναγκών του σύγχρονου καταναλωτή και Ευρωπαϊκές τάσεις.

Ομιλίες επιστημονικού και επαγγελματικού ενδιαφέροντος

• «PCV21: Νέα προσέγγιση στην πρόληψη της Πνευμονιοκοκκικής Νόσου στους Ενήλικες» από τον κ. Μάριο Σπανάκη, PharmD, PhD, Ακαδημαϊκό Συνεργάτη του Τομέας Κοινωνικής Ιατρικής στην Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Κρήτης. Συντονιστής ήταν ο κ. Χαράλαμπος Κετσιμπάσης, Πρόεδρος Ομίλου Δ.Σ. ΣΥ.Φ.Α.Κ.

• «Αντιγριπική περίοδος 2026-2027. Νέα δεδομένα, Εμβολιασμός και ο ρόλος του Φαρμακοποιού» από την κυρία Ιωάννα Τσιαούση, MD, MBA, PhD, Μαιευτήρας Γυναικολόγος, Ιατρική Διευθύντρια του τμήματος εμβολίων της VIANEX S.A. Συντονιστής ήταν ο κ. Χαράλαμπος Κετσιμπάσης, Πρόεδρος Ομίλου Δ.Σ. ΣΥ.Φ.Α.Κ.

• «Στρατηγική πρόληψης του αναπνευστικού συγκυτιακού ιού (RSV): η συμβολή του διδύναμου εμβολίου (RSVPreF)» από την κυρία Ελένη Τζωρτζάκη, MD, PhD, FCCP, Πνευμονολόγο - Φυματιολόγο, Διδάκτορα Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Κρήτης, τ. Επίκουρη Καθηγήτρια Πνευμονολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης, και τον κ. Στυλιανό Βιττωράκη, Πνευμονολόγο - Φυματιολόγο, Διδάκορα Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, Συντονιστή Ομάδας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας - Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας, Χανιά Κρήτης. Συντονιστής ήταν ο κ. Αριστοτέλης Σκουντάκης, Πρόεδρος του Φ.Σ. Ηρακλείου.

• «Πρώτες Βοήθειες Ψυχικής Υγείας: Από την πρόληψη στην ενδυνάμωση και στη διαμόρφωση υγιών στάσεων ζωής» από την κυρία Σοφία Μπλέκα, Κοινωνική Λειτουργός, Εκπρόσωπος του Τομέα Κοινωνικής Πρόνοιας Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού.

• «Η επόμενη γενιά περιποίησης πληγών: Τεχνολογία και συμβουλευτική σε δράση» από την κυρία Μαρία Άννα Ζήση, MD Ειδικευόμενη Μαιευτήρας-Γυναικολόγος.

Τέλος, ο Όμιλος ΣΥ.Φ.Α.Κ. βράβευσε για την πολυετή και πολύτιμη προσφορά τους στον φαρμακευτικό κλάδο τους κ.κ. Διονύσιο Φιλιώτη, Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο της Φαρμασέρβ-Λίλλυ, Ολύμπιο Παπαδημητρίου, Πρόεδρο του ΣΦΕΕ & Γενικό Διευθυντή Novo Nordisk Hellas, και Ζαχαρία Ραγκούση, πρώην Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο της Pfizer Ελλάς Α.Ε.

Συνοψίζοντας, το συνέδριο είχε εξαιρετική επιτυχία, με σύγχρονη και επίκαιρη θεματολογία τόσο σε επιστημονικό όσο και σε επαγγελματικό πεδίο.

Παράλληλα με το συνέδριο και με στόχο την ενημέρωση, την πρόληψη και την προαγωγή της υγείας, ο ΣΥ.Φ.Α.Κ. διοργάνωσε το Διήμερο Δράσεων Υγείας και Πρόληψης στην Πλατεία Ελευθερίας, στο Κέντρο του Ηρακλείου, με δωρεάν προληπτικές εξετάσεις και ενημερωτικές δράσεις για τους πολίτες, με στόχο την ενίσχυση της πρόληψης και της ευαισθητοποίησης γύρω από σημαντικά ζητήματα υγείας. Το «Διήμερο» υλοποιήθηκε με τη συνεργασία σημαντικών φορέων της πόλης και της Περιφέρειας, μεταξύ των οποίων η Περιφέρεια Κρήτης, ο Δήμος Ηρακλείου, η 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης (7η ΥΠΕ), ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Ηρακλείου, ο Ιατρικός Σύλλογος Ηρακλείου, ο Οδοντιατρικός Σύλλογος Ηρακλείου, ο Σύλλογος Νοσηλευτών Ε.Σ.Υ. Ν. Ηρακλείου, η Ένωση Ελλήνων Ασθενών και τοπικοί σύλλογοι ασθενών, «Το Χαμόγελο του Παιδιού» και το Μουσείο Ιατρικής Κρήτης.