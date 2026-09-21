Σε λειτουργία το νέο OpenGov.gr– Νέες δυνατότητες συμμετοχής των πολιτών στις δημόσιες διαβουλεύσεις

Το OpenGov.gr αναβαθμίστηκε με νέα εργαλεία συμμετοχής και αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης

Γιάννης Καλύβας, Επιμέλεια

Σε λειτουργία το νέο OpenGov.gr– Νέες δυνατότητες συμμετοχής των πολιτών στις δημόσιες διαβουλεύσεις
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Το OpenGov.gr αναβαθμίστηκε με νέα εργαλεία συμμετοχής και ενσωματώνει Τεχνητή Νοημοσύνη για ανάλυση και ομαδοποίηση σχολίων στις δημόσιες διαβουλεύσεις.
  • Οι πολίτες μπορούν να συμμετέχουν σε διαβουλεύσεις είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είτε μέσω ταυτοποίησης με κωδικούς Taxisnet για προσωποποιημένη ενημέρωση.
  • Η πλατφόρμα παρέχει δομημένη παρουσίαση νομοσχεδίων, δυνατότητα σχολιασμού ανά άρθρο και επιλογή ενδιαφερόμενων δημόσιων φορέων.
  • Τα δεδομένα των διαβουλεύσεων διατίθενται ανοικτά μέσω Open API για χρήση από ερευνητές, φορείς και πολίτες.
  • Το OpenGov.gr λειτουργεί σε υπολογιστές και κινητές συσκευές, τηρώντας την ψηφιακή προσβασιμότητα, την προστασία προσωπικών δεδομένων και την ασφάλεια.
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Σε λειτουργία τέθηκε η αναβαθμισμένη ψηφιακή πλατφόρμα OpenGov.gr, η κεντρική πύλη δημόσιας διαβούλευσης, μέσω της οποίας οι πολίτες μπορούν να συμμετέχουν στη διαβούλευση για νομοσχέδια και κυβερνητικές πρωτοβουλίες.

Η νέα πλατφόρμα υλοποιήθηκε από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης και το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων της Προεδρίας της Κυβέρνησης, στο πλαίσιο του έργου «Ανοικτά Δεδομένα και Ενίσχυση της Συμμετοχικότητας».

Μεταξύ των νέων δυνατοτήτων είναι η συμμετοχή στις δημόσιες διαβουλεύσεις είτε μέσω διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αποκλειστικά για την υποβολή σχολίων σε νομοσχέδια, είτε μέσω ταυτοποίησης με κωδικούς Taxisnet, για πιο προσωποποιημένη ενημέρωση.

Τα νομοσχέδια παρουσιάζονται με δομημένο τρόπο, ενώ παρέχεται δυνατότητα σχολιασμού ανά άρθρο και εμφανίζεται η ημερομηνία και η ώρα λήξης κάθε διαβούλευσης. Οι χρήστες μπορούν επίσης να επιλέγουν τους δημόσιους φορείς για τους οποίους ενδιαφέρονται, μεταξύ άλλων υπουργεία, γενικές γραμματείες, ανεξάρτητες αρχές, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και επιτροπές.

Μέσω της ενότητας «Τα Ενδιαφέροντά μου» οι πολίτες μπορούν να αποθηκεύουν τους φορείς που έχουν επιλέξει και να λαμβάνουν αυτόματη ενημέρωση στο ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο για νέες διαβουλεύσεις. Παρέχεται επίσης προσωποποιημένη ενημέρωση με αναζήτηση βάσει λέξεων-κλειδιών, ενώ στην ενότητα «Τα σχόλιά μου» συγκεντρώνονται τα σχόλια και οι διαβουλεύσεις στις οποίες έχει συμμετάσχει κάθε χρήστης.

Για πρώτη φορά ενσωματώνονται στην πλατφόρμα δυνατότητες Τεχνητής Νοημοσύνης για την ανάλυση, την ομαδοποίηση και την κωδικοποίηση των σχολίων που υποβάλλονται στις δημόσιες διαβουλεύσεις. Η λειτουργία αυτή αποσκοπεί στη διευκόλυνση της επεξεργασίας μεγάλου όγκου σχολίων και στην αξιοποίησή τους κατά τη νομοπαρασκευαστική διαδικασία.

Παράλληλα, τα δεδομένα των δημόσιων διαβουλεύσεων διατίθενται ανοικτά μέσω προγραμματιστικής διεπαφής (Open API), ώστε να μπορούν να αξιοποιούνται από ερευνητές, προγραμματιστές, δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς και πολίτες.

Το ανανεωμένο OpenGov.gr λειτουργεί σε υπολογιστές και κινητές συσκευές και ακολουθεί την ενιαία εμπειρία χρήσης των υπηρεσιών του gov.gr, με έμφαση στην ψηφιακή προσβασιμότητα, την προστασία των προσωπικών δεδομένων, την ασφάλεια και την αξιοπιστία.

Η πλατφόρμα διαλειτουργεί, επίσης, με την Εθνική Πύλη Κωδικοποίησης της Νομοθεσίας, το πληροφοριακό σύστημα της Βουλής των Ελλήνων και το Σύστημα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού του Δημοσίου, με στόχο τον περιορισμό της χειροκίνητης καταχώρισης, του διοικητικού φόρτου και των πιθανών λαθών.

Πηγή: Αθηναϊκό/ Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων

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