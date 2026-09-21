Συμμαχία Ελλήνων: Το νέο κόμμα Κασιδιάρη - Τι είπε για την υποψηφιότητά του στις εκλογές

Snapshot Ο Ηλίας Κασιδιάρης ανακοίνωσε τη συνεργασία του με το κόμμα Συμμαχία Ελλήνων και την υποψηφιότητά του στις επερχόμενες εθνικές εκλογές.

Η Συμμαχία Ελλήνων ιδρύθηκε το 2025 και -σύμφωνα με τον Κασιδιάρη- διαθέτει ήδη κοινοβουλευτική ομάδα.

Η Συμμαχία Ελλήνων προέρχεται από τους ανεξάρτητους βουλευτές που αποχώρησαν από το κόμμα Σπαρτιάτες. Snapshot powered by AI

Ο Ηλίας Κασιδιάρης, ο οποίος αποφυλακίστηκε στις 15 Σεπτεμβρίου από το κατάστημα κράτησης του Δομοκού, ανακοίνωσε σήμερα (21/9) την σύμπραξή του με το κόμμα Συμμαχία Ελλήνων κι αναφέρθηκε στην υποψηφιότητά του στις επερχόμενες εθνικές εκλογές.

«Υπάρχει κόμμα και είναι η Συμμαχία Ελλήνων» είπε ο πρώην καταδικασμένος για τη διεύθυνση της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή και πρόσθεσε: «Η Συμμαχία Ελλήνων, ιδρύθηκε νομίμως το 2025. Είναι ένα κόμμα εθνικό και δημοκρατικό και το καταστατικό της είναι κατατεθειμένο στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου».

Σύμφωνα με την άποψη του Ηλία Κασιδιάρη το κόμμα Συμμαχία Ελλήνων διαθέτει ήδη κοινοβουλευτική ομάδα (σσ. στη Βουλή των Ελλήνων δεν υπάρχει κόμμα με αυτό το όνομα, προφανώς αναφέρεται στους ανεξάρτητους βουλευτές Βαλτογιάννη, Δημητροκάλλη και Μανούσο που εξελέγησαν με το κόμμα «Σπαρτιάτες»).

«Είναι το μόνο κόμμα που οι βουλευτές του που υπέβαλαν αίτημα για σύσταση προανακριτικής επιτροπής για εγκληματική οργάνωση μέσα στους κόλπους της κυβέρνησης. Η Συμμαχία Ελλήνων δεν μπορεί να αποκλειστεί από τις εκλογές» είπε στη συνέχεια ο Ηλίας Κασιδιάρης κι αναφέρθηκε σε καταδίκη από τον ΟΑΣΕ (Οργανισμός για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη) με μια «έκθεση-κόλαφος που καταδικάζει τις αντισυνταγματικές τροπολογίες αποκλεισμού κομμάτων που οδήγησαν στον αποκλεισμό του κόμματος Έλληνες», χωρίς ωστόσο να παρουσιάσει την συγκεκριμένη έκθεση.

Ο Ηλίας Κασιδιάρης πρόσθεσε ότι όπως η ευρωπαϊκή εισαγγελία ξήλωσε τον ΟΠΕΚΕΠΕ έτσι και η έκθεση του ΟΑΣΕ βάζει τέλος. «Η έκθεση του ΟΑΣΕ είναι εξίσου αυστηρή με αντίστοιχους του οργανισμού, που οδήγησαν τον αποκλεισμό της Ουγγαρίας και της Πολωνίας από ευρωπαϊκά κονδύλια».

«Είναι δεδομένη η απαρέγκλιτη συμμετοχή της Συμμαχίας Ελλήνων στις προσεχείς εκλογές. Το αν θα είμαι υποψήφιος βουλευτής σε λίστες κόμματος, αν θα κατέβω ανεξάρτητος σε εκλογική περιφέρεια ή αν θα επιλέξω άλλη νομική φόρμουλα καθόδου στις εκλογές, αυτό θα το μάθετε όταν κατατεθούν οι υποψηφιότητες στο Α1 τμήμα του Αρείου Πάγου».

Η δήλωση Κασιδιάρη

Ποια είναι η Συμμαχία Ελλήνων

Η Συμμαχία Ελλήνων προέρχεται από το κόμμα Σπαρτιάτες. Είναι ένα εθνικιστικό κόμμα και ιδρύθηκε τον Σεπτέμβριο του 2025 από τους ανεξάρτητους βουλευτές Ιωάννη Δημητροκάλλη, Διονύση Βαλτογιάννη και Γιώργο Μανούσο. Αρχικά ξεκίνησαν τον Σεπτέμβριο του 2024 σαν κοινοβουλευτική συνεργασία με την ονομασία «Συμμαχία Ανεξάρτητων Βουλευτών» και τον Μάρτιο του 2025 ξεκίνησαν οι πρώτες συζητήσεις ανάμεσα σε άλλους βουλευτές και προσωπικότητες του χώρου.

Οι τρεις βουλευτές είχαν εκλεγεί το 2023 με το κόμμα Σπαρτιάτες, από το οποίο αργότερα αποχώρησαν και συνέχισαν την κοινοβουλευτική τους δραστηριότητα ως ανεξάρτητοι.

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