Τηλεθέαση: Η πρώτη μάχη της μυθοπλασίας - «Δύο μαύρα πουκάμισα» ή «Μπλε ώρες»;

Snapshot Η σειρά «Δύο μαύρα πουκάμισα» του MEGA σημείωσε 14,2% τηλεθέαση στο δυναμικό κοινό και 20,5% στο σύνολο την Κυριακή.

Η σειρά «Μπλε ώρες» του ΣΚΑΪ κατέγραψε 4,9% τηλεθέαση στο κοινό 18-54 και 12,5% συνολικά την ίδια μέρα.

Απόψε ξεκινούν νέες σειρές με έντονο ανταγωνισμό στα βραδινά προγράμματα, όπως το «Κάμπινγκ» στο MEGA και το «Ντέρτι» στον ΑΝΤ1.

Η νέα σεζόν της σειράς «Σόι σου» ξεκινά απόψε στον ALPHA με νέες εξελίξεις και οικογενειακές εντάσεις.

Στον ALPHA θα προβληθεί επίσης το «Ριφιφί» του Σωτήρη Τσαφούλια στις 22:00. Snapshot powered by AI

Χθες Κυριακή, δύο από τις νέες σειρές έπεσαν στη μάχη για την κατάκτηση της πρώτης θέσης και η τηλεθέαση έδωσε τον παλμό!

Χαρακτηριστικά, η παραγωγή του MEGA «Δύο μαύρα πουκάμισα» κατέγραψε 14,2% στο δυναμικό κοινό και 20,5% στο σύνολο. Στο μέτωπο του ΣΚΑΪ, οι «Μπλε ώρες» έκαναν 4,9% στους τηλεθεατές 18-54 και 12,5% στο σύνολο.

Απόψε, ο ανταγωνισμός «χτυπά» κόκκινο καθώς έρχονται στη βραδινή αρένα αρκετά σίριαλ. Στο Μεγάλο κανάλι, θα βγει στον αέρα το «Κάμπινγκ».

Στον ΑΝΤ1 έρχεται η πολυσυζητημένη παραγωγή «Ντέρτι». Το πρώτο επεισόδιο θα προβληθεί, απόψε Δευτέρα στις 21.00, και το στοίχημα για τον σταθμό είναι μεγάλο.

Στον ALPHA, ποδαρικό κάνει το «Σόι σου», στις 20.00. Η νέα σεζόν φέρνει τους ήρωες της σειράς αντιμέτωπους με απρόβλεπτες καταστάσεις, νέες ισορροπίες και φυσικά τις οικογενειακές εντάσεις που έχουν κάνει το «Σόι σου» μία από τις πιο αγαπημένες σειρές της ελληνικής τηλεόρασης. Στις 22.00, θα βγει στον αέρα του ALPHA και το «Ριφιφί» του Σωτήρη Τσαφούλια.

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