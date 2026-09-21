Γονίδης για Μαζωνάκη: Από το «ήπια πικρό καφέ Γιώργο μου» στο «αυτός πέθανε, εμείς καλά είμαστε»

Στο βίντεο, ο Γονίδης είπε «εμείς είμαστε καλά, αυτός πέθανε», αναφερόμενος στον Μαζωνάκη χωρίς να τον κατονομάζει

Μιχάλης Παπαδάκος

Γονίδης για Μαζωνάκη: Από το «ήπια πικρό καφέ Γιώργο μου» στο «αυτός πέθανε, εμείς καλά είμαστε»
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  • Ο Σμάτης Γονίδης είχε εκφράσει αρχικά θλίψη για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.
  • Δέκα μέρες μετά, σε εμφάνισή του, έκανε σχόλιο που προκάλεσε σοκ στο κοινό και την Άντζελα Δημητρίου.
  • Στο βίντεο, ο Γονίδης είπε «εμείς είμαστε καλά, αυτός πέθανε», αναφερόμενος στον Μαζωνάκη χωρίς να τον κατονομάζει.
  • Το σχόλιο προκάλεσε έντονες αρνητικές αντιδράσεις και το βίντεο έγινε viral.
  • Η Άντζελα Δημητρίου δεν αντέδρασε δημόσια κατά τη συνομιλία επί σκηνής.
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Ο Σταμάτης Γονίδης ήταν ένας από τους τραγουδιστές που είχαν συνεργαστεί με τον Γιώργο Μαζωνάκη και με την είδηση του αδόκητου χαμού του, είχε σπεύσει να εκφράσει την οδύνη και τη θλίψη του.

Ωστόσο, σε μια εμφάνισή του, 10 μέρες αργότερα, αποκάλυψε πάνω στην πίστα μιλώντας με την Άντζελα Δημητρίου, μια συνομιλία που είχε με έναν άνθρωπο της ασφάλειας του μαγαζιού και στην οποία ο Γονίδης έκανε ένα σχόλιο το οποίο «πάγωσε» τόσο την «Λαίδη» όσο και το κοινό του, πέραν από μια δυο κοπέλες που ακούστηκαν από το βίντεο να γελούν με το «αστείο» του.

«Πάω, λοιπόν, και μου λέει ο σεκιουριτάς “πώς είστε; Είστε καλά;”. Λέω “εμείς είμαστε καλά, αυτός πέθανε. Θεός σχωρέστον”». Προφανώς η αναφορά έγινε για τον Γιώργο Μαζωνάκη, αν και δεν ακούγεται το όνομά του στο βίντεο, ωστόσο, δεν υπάρχει άλλο θέμα που να μονοπωλεί την επικαιρότητα στο χώρο της νύχτας.

Η Άντζελα Δημητρίου τον είδε αποσβολωμένη, «κατάπιε τη γλώσσα της» και δεν έβγαλε κουβέντα. Όπως γίνεται εύκολα κατανοητό, το βίντεο έγινε viral και τα αρνητικά σχόλια έπεσαν «βροχή» για τον Γονίδη.

Δείτε το βίντεο

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