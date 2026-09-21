Ξεσπά η Αθηνά Οικονομάκου για τα τοξικά σχόλια στο Tik Tok: «Δεν έχετε κάτι καλύτερο να κάνετε;»

Snapshot Η Αθηνά Οικονομάκου εκφράζει ενόχληση για την έντονη τοξικότητα που παρατηρεί στα σχόλια του TikTok.

Η ηθοποιός χρησιμοποιεί το TikTok μόνο όταν θεωρεί ότι το περιεχόμενο είναι διασκεδαστικό και ταιριάζει στην πλατφόρμα.

Κατακρίνει τα αρνητικά σχόλια, τονίζοντας ότι βλάπτουν περισσότερο αυτούς που τα γράφουν παρά τους άλλους.

Καλεί τους χρήστες να αναρωτηθούν γιατί επιλέγουν να αφήνουν αρνητικά σχόλια και αν δεν έχουν κάτι καλύτερο να κάνουν. Snapshot powered by AI

Η Αθηνά Οικονομάκου είναι μία από τις πιο δραστήριες Ελληνίδες celebrities στα social media, έχοντας πραγματοποιήσει όλα αυτά τα χρόνια συνεργασίες με ελληνικά αλλά και διεθνή brands.

Η ίδια, ωστόσο, παραδέχθηκε πρόσφατα ότι δεν χρησιμοποιεί ιδιαίτερα συχνά το TikTok, επιλέγοντας να αναρτά περιεχόμενο κυρίως όταν θεωρεί ότι κάποιο βίντεο είναι πιο αστείο και ταιριάζει στο ύφος της συγκεκριμένης πλατφόρμας.

Μέσα από ανάρτησή της στο Tik Tok η ηθοποιός και επιχειρηματίας θέλησε να εκφράσει δημόσια την απορία της για την έντονη αρνητικότητα που, όπως υποστηρίζει, συναντά στα σχόλια.

«Έχω μια ερώτηση να σας κάνω εδώ στο TikTok, γιατί εγώ δεν το πολυχρησιμοποιώ. Όταν θεωρώ ότι κάποιο βιντεάκι είναι λίγο fun και ταιριάζει στην πλατφόρμα, το ανεβάζω», ανέφερε αρχικά.

Στη συνέχεια, δεν έκρυψε την ενόχλησή της για την τοξικότητα που, όπως είπε, παρατηρεί κάτω από πολλά βίντεο.

«Ωστόσο, γιατί τόση τοξικότητα εδώ μέσα, ρε παιδιά; Τι σας συμβαίνει; Ό,τι προφίλ και να έχω δει, ό,τι βίντεο και να έχω δει, το 80% από κάτω είναι… ό,τι να ’ναι τα σχόλια. Μπούρδες. Καθένας το μακρύ του και το κοντό του. Και όλα με αρνητικό πρόσημο. Γιατί;».

Η Αθηνά Οικονομάκου συνέχισε απευθυνόμενη ευθέως σε όσους αφήνουν αρνητικά σχόλια, υπογραμμίζοντας ότι, κατά τη δική της άποψη, αυτή η συμπεριφορά βλάπτει περισσότερο τους ίδιους παρά εκείνους στους οποίους απευθύνεται.

«Δεν έχετε κάτι καλύτερο να κάνετε; Δεν βαριέστε; Νομίζετε ότι κάνετε κακό στους άλλους; Στον εαυτό σας κάνετε κακό. Εμένα και να το γράψεις, δεν θα με πειράξει. Εγώ τη ζωή μου θα τη συνεχίσω. Εσύ που μπαίνεις σε αυτή τη διαδικασία, τι έχεις στο μυαλό σου;», κατέληξε η Αθηνά Οικονομάκου.

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