Πριν από 160 χρόνια έφεραν πέστροφες στην Τασμανία: Τώρα χτίζουν φράγματα για να τις εμποδίσουν

Περισσότερα από 160 χρόνια μετά την εισαγωγή της ευρωπαϊκής καφέ πέστροφας από την Αγγλία στην Τασμανία για την ανάπτυξη της αθλητικής αλιείας , οι προσπάθειες των επιστημόνων έχουν πλέον έναν διαφορετικό στόχο: να προστατεύσουν ένα από τα πιο απειλούμενα ενδημικά ψάρια του νησιού.

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