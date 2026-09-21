Πριν από 160 χρόνια έφεραν πέστροφες στην Τασμανία: Τώρα χτίζουν φράγματα για να τις εμποδίσουν
Πριν από 162 χρόνια, η πέστροφα έφτασε στην Τασμανία από την Αγγλία για την αθλητική αλιεία. Σήμερα, ένα μικροσκοπικό ντόπιο ψάρι απειλείται από την εξάπλωσή της εκεί
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Περισσότερα από 160 χρόνια μετά την εισαγωγή της ευρωπαϊκής καφέ πέστροφας από την Αγγλία στην Τασμανία για την ανάπτυξη της αθλητικής αλιείας, οι προσπάθειες των επιστημόνων έχουν πλέον έναν διαφορετικό στόχο: να προστατεύσουν ένα από τα πιο απειλούμενα ενδημικά ψάρια του νησιού.
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